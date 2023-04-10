"ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຍັງສືບຕໍ່ທົບທວນ ແລະປະເມີນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເອກະສານ ທີ່ຖືກຖ່າຍຮູບເອົາໄປເຜີຍແຜ່ຢູ່ໃນເວັບໄຊທ໌ຕ່າງໆ ໃນສື່ສັງຄົມອອນລາຍ ແລະປາກົດວ່າມີເນື້ອໃນທີ່ຫຼໍ່ແຫລມ ແລະມີຄວາມລັບສູງ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງຮອງໂຄສົກທຳນຽບ 5 ແຈ, ທ່ານນາງຊາບຣີນາ ຊິງ (Sabrina Singh) ທີ່ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ.
ທ່ານນາງຊິງກ່າວວ່າ ຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດແມ່ນບູລິມະສິດສູງສຸດຂອງທຳນຽບຫ້າແຈ ແລະວ່າ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດໄດ້ພົວພັນກັບບັນດາປະເທດພັນທະມິດ ແລະຄູ່ຮ່ວມມື ແລະໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ຄະນະກຳມາທິການລັດຖະສະພາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຊາບກ່ຽວກັບຂອບເຂດຂອງການເປີດເຜີຍເອກະສານລັບດັ່ງກ່າວ.”
ກະຊວງຍຸຕິທຳຂອງສະຫະລັດ ກ່າວໃນວັນສຸກວານຜ່ານມາວ່າ ຕົນໄດ້ເປີດການສືບສວນກ່ຽວກັບເລື່ອງນີ້ຂຶ້ນແລ້ວ.
ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ ເຊິ່ງລວມມີການປະເມີນທາງທະຫານທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດເຈນກ່ຽວກັບ ສົງຄາມຂອງຣັດເຊຍ ໃນຢູເຄຣນ ແລະຂອງພັນທະມິດຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ ປາ ກົດຢູ່ໃນໜ້າເວັບໄຊທ໌ ຂອງສື່ສັງຄົມອອນລາຍຫຼາຍແຫ່ງ.