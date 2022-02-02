ສະຫະລັດ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ເປີດປະຊຸມເພື່ອຫາລືກ່ຽວກັບການທົດລອງລູກສອນໄຟ ໄລຍະປານກາງ ຊຶ່ງມີຄວາມສຳຄັນສຸດ ໃນຮອບຫຼາຍໆປີ ເມື່ອໄວໆມານີ້ ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ທີ່ສາມາດຍິງໄປເຖິງເກາະກວມ ດິນແດນຂອງສະຫະລັດໃນມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວເອພີ.
ຜູ້ຕາງໜ້າຂອງສະຫະລັດປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດຢາກໃຫ້ສະພາຄວາມສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ເປີດກອງປະຊຸມແບບປິດລັບໃນວັນພະຫັດມື້ອື່ນນີ້ ທີ່ພວກນັກການທູດໃນສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງເວົ້າສູ່ຟັງໂດຍຂໍສະຫງວນຊື່ ກ່ອນຈະມີການປະກາດຂອງສະພາດັ່ງກ່າວ.
ຫຼັງຈາກໄດ້ມີການຍິງທົດລອງໃນວັນອາທິດແລ້ວ ເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຂາວກ່າວວ່າ ພວກທ່ານເຫັນວ່າ ການຍິງທົດລອງລູກສອນໄຟເທື່ອຫຼ້າສຸດ ແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງການເພີ້ມທະວີທ້າທາຍເກາະຜິດ ທີ່ມີມາເປັນລຳດັບ ໃນຮອບຫຼາຍໆເດືອນທີ່ພາໃຫ້ມີຄວາມເປັນຫ່ວງກັງວົນຕື່ມຂຶ້ນ ແລະແນໃສ່ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບການບັນເທົາຈາກການລົງໂທດ.
ການຍິງລູກສອນໄຟ ຮວາຊອງ-12 ໃນວັນອາທິດແລ້ວ ແມ່ນເປັນການທົດລອງລູກສອນໄຟທີ່ແຮງສຸດ ຂອງເກົາຫຼີເໜືອນັບແຕ່ປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາ ເວລາປະເທດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟ ຮວາຊອງ-12 ແລະລູກສອນໄຟ ໄລຍະໄກຈຳນວນນຶ່ງ ໃນການທົດລອງອາວຸດ ຢ່າງຮ້າຍແຮງເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມາຊຶ່ງຄວາມສາມາດໃນການຍິງໂຈມຕີດ້ວຍອາວຸດນິວເຄລຍຕໍ່ຖານທັບແຫ່ງຕ່າງໆຂອງສະຫະລັດໃນເຂດພາກຕາເວັນອອກສຽງເໜືອຂອງເອເຊຍແລະມະຫາສະໝຸດປາຊີຟິກ ແລະແມ່ນກະທັງແຜ່ນດິນໃຫຍ່ຂອງສະຫະລັດ.
ໃນໄລຍະບໍ່ເທົ່າໃດເດືອນຜ່ານມານີ້ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຍິງລະບົບອາວຸດຊະນິດຕ່າງໆ ແລະຂົ່ມຂູ່ທີ່ຈະຍົກເລີກການຫ້າມທີ່ມີມາເປັນເວລາ 4 ປີ ກ່ຽວກັບການທົດລອງອາວຸດທີ່ຮ້າຍແຮງເຊັ່ນລະເບີດນິວເຄລຍແລະລູກສອນໄຟຂ້າມທະວີບ. ການຍິງໃນວັນອາທິດແລ້ວນີ້ ແມ່ນການຍິງລູກສອນໄຟຮອບທີ 7 ຂອງເກົາຫຼີເໜືອ ໃນເດືອນມັງກອນ ພຽງເດືອນດຽວ ແລະການທົດລອງອາວຸດຊະນິດອື່ນໆເມື່ອໄວໆມານີ້ ຮວມທັງການພັດທະນາລູກສອນໄຟໄວກວ່າສຽງແລະເຮືອດຳນ້ຳທີ່ສາມາດຍິງລູກສອນໄຟໄດ້.
ສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງ ໃນຂັ້ນຕົ້ນໃນທຳການລົງໂທດຕໍ່ເກົາຫຼີເໜືອ ຫຼັງຈາກພຽງຢາງໄດ້ທົດລອງອາວຸດນິວເຄລຍໃນປີ 2006 ແລະໄດ້ລົງໂທດໜັກຂຶ້ນຕື່ມເພື່ອເປັນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການທົດລອງອາວຸດນິວເຄລຍຕື່ມແລະການເພີ້ມທະວີຄວາມຊັບຊ້ອນໃນໂຄງການອາວຸດນິວເຄລຍແລະລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂອງປະເທດດັ່ງກ່າວ.
ຈີນແລະຣັດເຊຍ ຊຶ່ງມີຊາຍແດນຕິດກັບເກົາຫຼີເໜືອ ໄດ້ນຳສະເໜີ ຮ່າງມະຕິ ໃນເດືອນພະຈິກທີ່ຜ່ານມາ ໂດຍກ່າວຢ້ຳເຖິງຄວາມສັບສົນຫຍຸ້ງຍາກ ທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງເກົາຫຼີເໜືອ. ປະເທດທັງສອງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ່ຍົກເລີກການລົງໂທດທີ່ຮວມທັງການຫ້າມສົ່ງອອກອາຫານທະເລ ແລະຜ້າແພ ພ້ອມທັງການຫ້າມນຳເຂົ້າຜະລິດຕະພັນປຣີໂຕຣຽມ ແລະການຫ້າມບໍ່ໃຫ້ປະຊາຊົນຂອງເກົາຫຼີເໜືອໄປເຮັດວຽກໃນຕ່າງປະເທດ ແລະສົ່ງເງິນຂອງພວກເຂົາກັບຄືນປະເທດ.
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