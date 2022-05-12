ພະນະທ່ານພັນຄຳ ວິພາວັນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະໄດ້ ເດີນທາງມາເຖິງນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນຂອງສະຫະລັດແລ້ວ ໃນຕອນເຊົ້າວັນພຸດ ທີ 11 ພຶດສະພາວານນີ້, ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດພິເສດ ລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະອາຊຽນທີ່ຈະເປີດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າມື້ນີ້ ແລະປິດລົງໃນແລງມື້ອື່ນວັນທີ 12 ພຶດສະພາ. ໃນກອງປະຊຸມນັ້ນບັນດານັກວິເຄາະເຊື່ອກັນວ່າກຸ່ມປະ ເທດດັ່ງກ່າວ ຈະສ້າງຄວາມກົດດັນຕໍ່ວໍຊິງຕັນໃຫ້ມີການສະຫນັບສະຫນູນການພັດທະນາເສດຖະກິດ ແກ່ຂົງເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້ ທີ່ມີປະຊາກອນ 680 ລ້ານຄົນນັ້ນໃຫ້ທຽບເທົ່າກັບຈີນ. ຖ້າວ່າ ກຸ່ມດັ່ງກ່າວປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການຜັກດັນເຊັ່ນນັ້ນໄດ້ມັນກໍຈະເປັນຜົນດີຫລາຍຕໍ່ຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ. ສຳລັບ ສປປ ລາວ ໃນນາມສະມາຊິກອາຊຽນປະເທດນຶ່ງ ກໍຈະຖືວ່າ ໄດ້ຍ່າງເຂົ້າໄປໃນປະຕູແຫ່ງໂອກາດແລ້ວ ພຽງແຕ່ວ່າລາວຈະກຽມພ້ອມຫລາຍປານໃດ ແລະມີຄວາມຫ້າວຫັນຫລາຍປານໃດເພື່ອຈະສວຍເອົາໂອກາດນີ້ໄດ້ ດັ່ງການໃຫ້ທັດສະນະຂອງທ່ານເສຣີ ເທບພາພອນ, ຊາວລາວ-ອາເມຣິກາທ່ານນຶ່ງຢູ່ລັດຄາລິຟໍເນຍ ທີ່ຕິດຕາມເລື້ອງນີ້ວ່າ:
ບັນດາຜູ້ນຳຂອງປະເທດໃນກຸ່ມອາຊຽນ ຈະພົບປະກັບຜູ້ຕາງໜ້ານັກທຸລະກິດອາເມຣິກັນ, ຜູ້ຕາງໜ້າທາງການຄ້າຂອງສະຫະລັດ, ທ່ານນາງແຄັດເທີຣິນ ທາຍ ແລະລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄ້າ, ທ່ານນາງຈີນາ ເຣມມອນໂດຢູ່ທີ່ກອງປະຊຸມໃນວັນພະຫັດມື້ນີ້ ເພື່ອ "ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ," ອີງຕາມວາລະກອງປະຊຸມທີ່ຈັດໄວ້. ຈີນແລະສະຫະລັດແຂ່ງຂັນກັນຫຼາຍຢູ່ໃນໂລກ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນປະເທດນ້ອຍກວ່າ ໃນຂະນະທີ່ລັດ ຖະບານປັກກິ່ງຂະຫຍາຍເສດຖະກິດ ແລະການທະຫານອອກໄປຕ່າງປະເທດ.
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