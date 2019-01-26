ທ່ານ ໄມຄ໌ ພອມພຽວ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງອະດີດ ຜູ້ກຳນົດນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດອະວຸໂສ, ທ່ານ ແອລລິອັອດ ເອບຣາມສ໌ (Elliott Abrams) ໃຫ້ເປັນທູດພິເສດຮັບຜິດຊອບດ້ານນະໂຍບາຍຂອງສະຫະລັດຕໍ່ເວເນຊູເອລາ ໂດຍມີໜ້າທີ່ຊ່ວຍ “ຟື້ນຟູປະຊາທິປະໄຕ” ໃຫ້ແກ່ປະເທດ ຢູ່ໃນທະວີບອາເມຣິກາໃຕ້ແຫ່ງນັ້ນ.
ທ່ານ ພອມພຽວ ໄດ້ກ່າວປະກາດດັ່ງກ່າວ ໃນຕອນບ່າຍວັນສຸກວານນີ້ ຢູ່ນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນ ກ່ອນໜ້າການໄຂກອງປະຊຸມນັດພິເສດຂອງສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນເສົາມື້ນີ້. ທ່ານ ພອມພຽວເວົ້າວ່າ ທ່ານ ເອບຣາມສ໌ຈະເດີນທາງໄປກັບທ່ານ ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ທີ່ສະຫະລັດເປັນຜູ້ລິເລີ້ມນັ້ນ.
ທ່ານ ພອມພຽວເວົ້າວ່າ ສະຫະລັດຄິດວ່າ "ທຸກໆປະເທດ ຄວນໃຫ້ການຮັບຮູ້" ແກ່ທ່ານກວາອີໂດ ຜູ້ນຳຂອງສະພາແຫ່ງຊາດວ່າ ເປັນຜູ້ນຳຊົ່ວຄາວຂອງເວເນຊູເອລາ ຄືກັນກັບສະຫະລັດ . ທ່ານເອີ້ນ ປະທານາທິບໍດີມາດູໂຣ ທີ່ມີການຂັດແຍ້ງກັນນັ້ນວ່າ ເປັນ "ຜູ້ຜະເດັດການທີ່ປ່າເຖື່ອນ" ແລະເວົ້າວ່າ ທ່ານໄດ້ສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ເວເນຊູເອລາຢ່າງຫລວງຫລາຍ.
ເບິ່ງວີດິໂອກ່ຽວກັບຂ່າວນີ້:
ທ່ານ ພອມພຽວ ເວົ້າອີກວ່າ ສະຫະລັດຫວັງວ່າ ເວເນຊູເອລາຈະມີການເລືອກຕັ້ງທີ່ເສລີແລະຍຸຕິທຳ ເພື່ອເລືອກເອົາຜູ້ນຳຄົນໃໝ່. ທ່ານຍັງໃຫ້ສັນຍາວ່າ ບັນດານັກການທູດສະຫະລັດ ຢູ່ໃນເວເນຊູເອລາ ທີ່ຖືກທ່ານມາດູໂຣ ສັ່ງໃຫ້ອອກຈາກປະເທດດັ່ງກ່າວ ໃນວັນພຸດຜ່ານມານັ້ນ ຈະໄດ້ຮັບການປົກປ້ອງໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນເວເນຊູເອລາ. ທ່ານບອກວ່າ ລັດຖະບານສະຫະລັດ ໄດ້ເອົາ “ມາດຕະການທຸກຢ່າງທີ່ເໝາະສົມ” ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມປອດໄພໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາເຈົ້າ. ແຕ່ທ່ານບໍ່ໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດ ກ່ຽວກັບແຜນການເຫລົ່ານັ້ນແຕ່ຢ່າງໃດເລີຍ.
ໃນຕອນເຊົ້າໆ ຂອງວັນສຸກວານນີ້ ຫົວໜ້າດ້ານສິດທິມະນຸດຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, ທ່ານນາງ ມີແຊລ ບາເຊີແລັດ (Michelle Bachelet) ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການພົບປະກັນ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄວາມເຄັ່ງຕຶງຢູ່ໃນເວເນຊູເອລາຜ່ອນຄາຍລົງ ໂດຍເວົ້າວ່າ ສະຖານະການ "ອາດຈະຮ້າຍແຮງຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ ແບບຄວບຄຸມບໍ່ໄດ້ ໂດຍເຮັດໃຫ້ມີຄວາມຫາຍນະນະຕາມມາ."
ຢູ່ໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງນັ້ນ ທ່ານນາງ ບາເຊີເລ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີການສືບສວນແບບອິດສະຫລະ ຕໍ່ການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງທີ່ໄດ້ສັງຫານຊີວິດຂອງ 20 ຄົນ ແລະຫລາຍກວ່າ 350 ຄົນທີ່ເຂົ້າຮ່ວມການປະທ້ວງຖືກຈັບ ໃນອາທິດຜ່ານມານີ້.
ທ່ານນາງໃຫ້ຄຳເຫັນວ່າ "ເຫດການກໍ່ຄວາມຮຸນແຮງໃດໆ ທີ່ພາໃຫ້ມີການເສຍຊີວິດ ຫລືບາດເຈັບ ຄວນໄດ້ຮັບການສືບສວນຢ່າງເປັນອິດສະຫລະ ແລະທ່ຽງທຳ ເພື່ອຊອກຮູ້ວ່າ ມີການໃຊ້ກຳລັງເກີນໄປຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ຫລືບໍ່ ຫລື ເພື່ອເບິ່ງວ່າ ການກໍ່ອາດຊະຍາກຳ ໂດຍພວກກຸ່ມທີ່ປະກອບອາວຸດນັ້ນ ແມ່ນສະໜັບສະໜຸນລັດຖະບານບໍ ຫລື ວ່າ ຕ້ານລັດຖະບານ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ