ສະຫະລັດ ສັນລະເສີນສະຫະພາບຢູໂຣບ ທີ່ໄດ້ທຳການລົງໂທດໃນວັນຈັນວານນີ້ຕໍ່
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານອະວຸໂສ ແລະ ພວກນັກວິທະຍາສາດ ຂອງຊີເຣຍ 16 ຄົນ ທີ່ພົວ
ພັນກັບ ການໂຈມຕີດ້ວຍອາວຸດເຄມີ ຕໍ່ພົນລະເຮືອນ.
“ການດຳເນີນຄວາມພະຍາຍາມຮ່ວມກັນ ລະຫວ່າງ ສະຫະລັດ ແລະສະຫະພາບ
ຢູໂຣບ ແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງການສືບຕໍ່ພະຍາຍາມຂອງປະຊາຄົມນາໆຊາດ ເພື່ອ
ບັງຄັບໃຫ້ລະບອບການປົກຄອງຂອງທ່ານ Assad ຮັບຜິດຊອບໃນການລ່ວງ
ລະເມີດຕໍ່ຫລັກການທີ່ມີມາເປັນເວລາຍາວນານຂອງໂລກ ໃນການນຳໃຊ້ອາວຸດ
ເຄມີ,” ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານນາງ Heather Nauert ໂຄສົກຂອງກະຊວງ
ການຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຊີເຣຍທັງ 16 ຄົນ ທີ່ຖືກລົງໂທດ ໃນວັນຈັນວານນີ້ ຈະຖືກຫ້າມບໍ່ໃຫ້
ເດີນ ທາງເຂົ້າໄປໃນສະຫະພາບຢູໂຣບ ແລະຊັບສິນພວກເຂົາເຈົ້າ ໃນສະຫະພາບ
ຢູໂຣບ ກໍຈະຖືກກັກນຳ.
ລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດອັງກິດ ທ່ານ Boris Johnson ເອີ້ນການເອົາບາດກ້າວ
ໃນວັນຈັນວານນີ້ ໂດຍບັນດາລັດຖະມົນຕີຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບວ່າເປັນການຕົກລົງ
ທີ່ດີ ແລະ ໄດ້ກ່າວວ່າ ທ່ານແມ່ນຊື່ນຊົມຍິນດີ ທີ່ບັນດາລັດຖະມົນຕີທັງຫຼາຍ ສາມາດ
ຮວມຕົວກັນເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາດັ່ງກ່າວ.
ອົງການສະຫະປະຊາຊາດແລະອົງການຫ້າມນຳໃຊ້ອາວຸດເຄມີ ແມ່ນພວມທຳການ
ສືບສວນ ຮ່ວມກັນ ໃນການໂຈມຕີດ້ວຍແກັສ sarin ໃນເດືອນເມສາທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ເມືອງ
Khan Sheikhun ປະເທດຊີເຣຍ ທີ່ໄດ້ສັງຫານຢ່າງນ້ອຍ 87 ຄົນ.
ວີດີໂອຂອງການໂຈມຕີ ແມ່ນຮວມຮູບຂອງພວກເດັກນ້ອຍທີ່ມີຝອດອອກມາຈາກປາກ
ແລະດີ້ນຮົນເພື່ອໃຫ້ຫາຍໃຈໄດ້.
ສະຫະລັດ ຖິ້ມໂທດໃສ່ລະບອບການປົກຄອງຂອງທ່ານ Assad ທີ່ພາໃຫ້ປະທານາ
ທິບໍດີທຣຳ ສັ່ງໃຫ້ທຳການໂຈມຕີທາງອາກາດ ໃສ່ຖານທັບອາກາດຊີເຣຍ ທີ່ໃຊ້ເປັນ
ບ່ອນໂຈມຕີດ້ວຍແກັສຊາຣິນນັ້ນ.
ຊີເຣຍ ປະຕິເສດວ່າ ຕົນບໍ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃດໆໃນການໂຈມຕີດ້ວຍອາວຸດເຄມີ
ຄັ້ງນີ້ແລະຄັ້ງກ່ອນໆ ຕໍ່ພົນລະເຮືອນ ໂດຍໄດ້ຖິ້ມໂທດໃສ່ອັນທີ່ພວກເຂົາເອີ້ນວ່າ
ພວກກໍ່ການຮ້າຍ ຊຶ່ງແມ່ນຄຳເວົ້າທີ່ພວກເຂົາໝາຍເຖິງ ຝ່າຍຕໍ່ຕ້ານນັ້ນ.
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