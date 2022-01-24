ຕຳຫຼວດໃນນະຄອນຫລວງບຣັສເຊີລສ໌ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ໄດ້ສີດນ້ຳ ແລະຍິງແກັສນ້ຳຕາໃສ່ພວກປະທ້ວງ 50,000 ຄົນ ທີ່ເດີນຂະບວນຕໍ່ຕ້ານການສັກຢາວັກຊີນກັນໂຄວິດ-19 ແລະຂໍ້ຈຳກັດທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ຢູໂຣບໄດ້ວາງອອກມາເພື່ອສະກັດກັ້ນ ເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາ ສາຍພັນໂອໄມຄອຣອນ ທີ່ແຜ່ລະບາດຢ່າງວ່ອງໄວນັ້ນ.
ພວກປະທ້ວງຈຳນວນນຶ່ງທີ່ມາຈາກປະເທດຝຣັ່ງ, ເຢຍຣະມັນແລະປະເທດອື່ນໆ ຮ້ອງໂຮວ່າ “ອິດສະລະພາບ!” ໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເດີນຂະບວນຜ່ານເມືອງທີ່ເປັນທີ່ຕັ້ງຂອງສໍານັກງານໃຫຍ່ຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບແຫ່ງນັ້ນ . ວິດີໂອສະແດງໃຫ້ເຫັນພວກປະທ້ວງທີ່ໃສ່ຊຸດສີດຳຈຳນວນນຶ່ງໄດ້ໂຈມຕີຕຶກອາຄານທີ່ໃຊ້ໂດຍອົງການການທູດຂອງສະຫະພາບຢູໂຣບ, ແກວ່ງສິ່ງຂອງໃສ່ທາງເຂົ້າອາຄານ ແລະທຸບປ່ອງຢ້ຽມ.
ພວກປະທ້ວງຕໍ່ຕ້ານການສັກຢາວັກຊີນຍັງໄດ້ເດີນຂະບວນຢູ່ໃນນະຄອນບາເຊ ໂລນາ, ພາຍຫລັງທີ່ມີການປະທ້ວງ ຢູ່ໃນນະຄອນຫຼວງແຫ່ງອື່ນໆ ຂອງຢູໂຣບ ໃນວັນເສົາຜ່ານມາ ເພື່ອຕໍ່ຕ້ານການໃຊ້ໃບຢັ້ງຢືນການສັກວັກຊີນເປັນຫນັງສື ຜ່ານແດນ ແລະຂໍ້ກໍານົດອື່ນໆ ທີ່ລັດຖະບານຂອງປະເທດຕ່າງໆ ໄດ້ວາງອອກ ໃນຂະນະທີ່ຈຳນວນຜູ້ຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາປະຈໍາວັນ ແລະການເຂົ້າ ໂຮງ ຫມໍເພີ່ມຂຶ້ນເນື່ອງມາຈາກສາຍພັນຟອໄມຄຣອນ.
ໃນນະຄອນຫລວງບຣັສເຊີລສ໌ນັ້ນ ຕຳຫຼວດຈະລາຈົນທີ່ໃສ່ໝວກກັນກະທົບ ສີຂາວໄດ້ໂຈມຕີຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ ຫຼັງຈາກພວກປະທ້ວງຜູ້ທີ່ບໍ່ສົນໃຈຕໍ່ຄຳແນະນຳໃຫ້ສະຫລາຍຕົວອອກໄປ. ລົດບັນທຸກປືນນ້ຳຂອງຕຳຫຼວດໄດ້ຍິງປືນນ້ຳທີ່ມີພະລັງແຮງ ແລະແກັສນ້ຳຕາອອກມາເຕັມກົ້ວໄປທົ່ວອາກາດໃນນະຄອນຫຼວງຂອງແບລຈ້ຽມ.
ຜູ້ນໍາການປະທ້ວງຄົນນຶ່ງໄດ້ຮ້ອງຂຶ້ນຜ່ານລຳໂພງດັງໆວ່າ, “ພວກເຈົ້າທັງຫລາຍເອີ້ຍ! ຢ່າໃຫ້ເຂົາເອົາສິດຂອງເຈົ້າໄປ!”
ເກືອບຮອດ 77 ເປີເຊັນຂອງປະຊາກອນທັງໝົດຂອງປະເທດແບລຈ້ຽມ ໄດ້ຮັບ ການສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດຢ່າງຄົບຖ້ວນ, ແລະ 53 ເປີເຊັນ ໄດ້ສັກຢາເຂັມເພີ້ມ ຫລື booster, ອີງຕາມສູນປ້ອງກັນ ແລະຄວບຄຸມພະຍາດຢູໂຣບ. ປະເທດແບລຈ້ຽມ ໄດ້ບັນທຶກການເສຍຊີວິດຍ້ອນໄວຣັສຫຼາຍກວ່າ 28,700 ຄົນ ໃນການແຜ່ລະບາດຢ່າງໜັກຂອງພະຍາດນີ້.
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