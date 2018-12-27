ຫ້ອງການພາສີ ແລະປົກປ້ອງຊາຍແດນຂອງສະຫະລັດ ຫລື CBP ໄດ້ອອກຄຳສັ່ງ
ໃຫ້ປ່ຽນແປງຫລາຍຢ່າງ ໃນການດູແລເດັກນ້ອຍອາຍຸຕ່ຳກວ່າ 10 ປີ ເມື່ອມີການ
ເສຍຊີວິດຂອງເດັກຊາຍກົວເຕມາລາອາຍຸ 8 ປີ ຢູ່ໃນສະຖານທີ່ຄຸມຂັງຂອງສະຫະລັດ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ແລະລາດຕະເວນຊາຍແດນ
ຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທາງວີດິໂອກັບພວກນັກຂ່າວ ໃນວັນພຸດວານນີ້
ແລະເວົ້າວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ທຳການກວດສຸຂະພາບຂັ້ນຕົ້ນໃໝ່ ໃຫ້ແກ່ເດັກນ້ອຍ
ເກືອບໝົດທຸກຄົນ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການດູແລຂອງຫ້ອງການລາດຕະເວນຊາຍແດນແລ້ວ
ຊຶ່ງເປັນການປ່ຽນແປງອັນນຶ່ງທີ່ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກຳລັງ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ ພາຍຫລັງທີ່
ມີເດັກນ້ອຍສອງຄົນເສຍຊີວິດໃນເດືອນນີ້.
ທ້າວ ຟີລິບເປ ໂກເມຊ໌ ອາໂລນໂຊ (Felipe Gomez Alonzo) ເສຍຊີວິດ ກ່ອນຮອດ
ທ່ຽງຄືນຂອງວັນທີ 24 ທັນວາ ພຽງໜ້ອຍດຽວ ຊຶ່ງເປັນເວລາບໍ່ເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງກ່ອນສົບ
ຂອງເດັກຍິງທີ່ເສຍຊີວິດ ຈະຖືກນຳໄປຝັງຢູ່ໃນບ້ານທີ່ທຸກຍາກຂອງລາວຢູ່ກົວເຕມາລາ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຊາຍແດນເວົ້າວ່າ "ຂຶ້ນກັບສະຖານ ແລະທີ່ຕັ້ງຂອງບ່ອນຄຸມຂັງ, ໃນບາງກໍລະ
ນີການກວດກາສຸຂະພາບຂັ້ນຕົ້ນແມ່ນດຳເນີນໂດຍບຸກຄົນທີ່ໃຫ້ບໍລິການເພື່ອຊ່ວຍ
ເຫລືອຫ້ອງການລາດຕະເວນຊາຍແດນຢູ່ພາຍໃຕ້ສັນຍາ."
ຢູ່ໃນເຂດ ທີ່ເປັນພາກສ່ວນຂອງຊາຍແດນ ທາງຕາເວັນຕົກສຽງໃຕ້ຂອງສະຫະລັດທີ່ບໍ່
ມີພະນັກງານການແພດປະຈຳຢູ່ນັ້ນ ການກວດສຸຂະພາບຂັ້ນຕົ້ນແມ່ນດຳເນີນດ້ວຍການ
ສົ່ງເດັກນ້ອຍອົບພະຍົບ ກັບໄປຫາຫ້ອງການແພດເພື່ອກວດສຸຂະພາບເພີ້ມຕື່ມອີກ ຫລື
"ໃຊ້ສິ່ງທຳມະຊາດ ທີ່ພວກເຮົາມີ ຊຶ່ງລວມທັງເຈົ້າໜ້າທີ່ທາງການແພດທີ່ເປັນນັກວິຊາ
ການດ້ານການແພດສຸກເສີນ ຫລື EMT."
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງຮັກສາຄວາມປອດໄພພາຍໃນ ຫລື DHS ເວົ້າວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າ
ໄດ້ຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອຈາກໜ່ວຍຍາມຝັ່ງທະເລຂອງສະຫະລັດ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະ
ເທດ, ແລະສູນຄວບຄຸມ ແລະປ້ອງກັນພະຍາດສະຫະລັດ, ທີ່ນອນຢູ່ໃນບັນດາພາກສ່ວນ
ທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອນັ້ນ. ແຕ່ພວກເຂົາເຈົ້າກໍບໍ່ໄດ້ເວົ້າວ່າ ປັດຈຸບັນນີ້ມີ
ເດັກນ້ອຍຈັກຄົນ ທີ່ຢູ່ໃນບ່ອນຄຸມຂັງຂອງ ຫ້ອງການ CBP ນັ້ນ.
ຢູ່ໃນການປະຊຸມຜ່ານວີດິໂອນັ້ນ, ພວກເຈົາໜ້າທີ່ DHS ຍັງໄດ້ອະທິບາຍກ່ຽວກັບການ
ເສຍຊີວິດ ຂອງທ້າວທ້າວ ຟີລິບເປ ໂກເມຊ໌ ອາໂລນໂຊ ອາຍຸ 8 ປີ ນັ້ນໃຫ້ຟັງອີກດ້ວຍ.
ພວກເຈົາໜ້າທີ່ເວົ້າວ່າ ໃນຂະນະທີ່ເດັກຊາຍດັ່ງກ່າວ ແລະພໍ່ຂອງລາວ, ທ້າວ ອາກຸສຕິນ
ໂກເມຊ໌ (Agustin Gomez) ຢູ່ໃນບ່ອນຄຸມຂັງ ໃນວັນຈັນທີ່ຜ່ານມານັ້ນ ພວກເຈົາໜ້າທີ່
ສັງເກດວ່າ ເດັກນ້ອຍຜູ້ນັ້ນສະແດງຮ່ອງຮອຍໃຫ້ເຫັນວ່າ "ອາດບໍ່ສະບາຍ."
ທ້າວ ເຟລິບເປ ໄດ້ຖືກສົ່ງໄປໂຮງໝໍ ຢູ່ເມືອງອາລາໂມກໍໂດ (Alamogordo) ລັດນິວເມັກຊິໂກ ບ່ອນທີ່ພວກທ່ານໝໍໄດ້ວິໄຈວ່າ ລາວເປັນໄຂ້ຫວັດ ແລະຄີງຮ້ອນ ແລ້ວກໍໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ລາວໄປ ພາຍຫລັງໄດ້ເອົາຢາຕາມໃບສັ່ງແພດໃຫ້ລາວແລ້ວ.
ໃນເວລາເກືອບຮອດຫ້າຊົ່ວໂມງ ຫລັງຈາກລາວໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ໃຫ້ອອກຈາກໂຮງໝໍ ໂດຍໄດ້ກິນຢາຕ້ານເຊື້ອ ແລະຢາແກ້ປວດອີບູໂປຣແຟນ (ibuprofen) ແລ້ວ ທ້າວເຟລິບເປກໍປຸ້ນທ້ອງ ແລະຮາກຢູ່ໃນຫ້ອງຂັງ.
ເນື່ອງຈາກວ່າບໍ່ມີວິຊາການດ້ານການແພດ ປະຈຳການຢູ່ທີ່ນັ້ນ ຫລັງຈາກນັ້ນ ຫ້ອງການ CBP ກໍເອົາເດັກຊາຍຄົນນັ້ນກັບພໍ່ຂອງລາວກັບໄປໂຮງໝໍອີກ ແຕ່ວ່າ ໃນໄລຍະທີ່ເດີນທາງໄປນັ້ນ ທ້າວ ເຟລິບເປ ໄດ້ຮາກ ແລະກໍໝົດສະຕິໄປ. ບໍ່ມີໃຜຮູ້ສາເຫດຂອງການຕາຍຂອງລາວ.
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