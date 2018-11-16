ສະຫະລັດໄດ້ປະກາດການລົງໂທດຕໍ່ຊາວຊາອຸດີ 17 ຄົນ ຍ້ອນວ່າພວກກ່ຽວມີບົດ
ບາດກ່ຽວຂ້ອງກັບການຕາຍຂອງນັກຂ່າວຊາອຸດີ, ທ່ານ ຈາມາລ ຄາຊອກກີ ຢູ່ໃນ
ສະຖານກົງສູນຂອງຣິຢາດ ທີ່ນະຄອນອິສຕັນບູລ ຂອງເທີກີນັ້ນ.
ໃນຈຳນວນພວກທີ່ຖືກລົງໂທດນັ້ນລວມມີ ທ່ານ ຊາວດ໌ ອາລ-ຄາຕານີ (Saud al-
Qahtani), ອະດີດຫົວໜ້າຜູ້ຊ່ວຍ ຂອງອົງມຸງກຸດຣາຊະກຸມມານ ເຈົ້າຟ້າຊາຍ
ໂມຮຳເມດ ບິນ ຊາລມານ ພ້ອມທັງຫົວກົງສຸນໃຫຍ່ ໂມຮຳເມັດ ອາລອດຕາຍບີ
(Mohammed Alotaibi) ຂອງຊາອຸດີ ອີກດ້ວຍ.
"ບຸກຄົນທີ່ຕົກຢູ່ໃນເປົ້າໝາຍເຫລົ່ານີ້ ແລະໄດ້ເຂັ່ນຂ້ານັກຂ່າວຜູ້ນຶ່ງ ທີ່ອາໄສຢູ່ ແລະ
ເຮັດວຽກໃນສະຫະລັດ ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຜົນກຳຕາມມາຂອງການກະທຳຂອງພວກ
ເຂົາເຈົ້າ," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ສະຕີບ ມນຸຈິນ (Steve Mnuchin) ທີ່ກ່າວຢູ່ໃນ
ຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ການລົງໂທດດັ່ງກ່າວຈະໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ພາຍໃຕ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມ
ຮັບຜິດຊອບ ດ້ານສິດທິມະນຸດແມັກນິສກີ (Magnitsky) ຂອງໂລກ, ທີ່ແນເປົ້າ
ໝາຍໃສ່ພວກທີ່ລະເມີດສິດທິມະນຸດຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະມີການສໍ້ລາດບັງຫລວງ.
ຄຳປະກາດດັ່ງກ່າວພາໃຫ້ເກີດຄວາມປະຫລາດໃຈແບບໃດແບບນຶ່ງ ເມື່ອຄິດເຖິງ
ສະພາບທີ່ວ່າ ເປັນການຍາກຫລາຍ ທີ່ສະຫະລັດຈະວາງມາດຕະການລົງໂທດຕໍ່
ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ.
ທ່ານ ມນຸຈິນ ຍັງໄດ້ກ່າວໃນວັນພຸດຜ່ານມາອີກວ່າ ວໍຊິງຕັນຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນຄວາມ
ພະຍາຍາມຊອກຮູ້ໃຫ້ໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນວ່າ ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນກັນແທ້ ແລະຈະເຮັດໃຫ້ທຸກ
ຄົນທີ່ຖືກພົບວ່າ ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຕາຍຂອງນັກຂ່າວຄົນນັ້ນໃນເດືອນແລ້ວນີ້
ມາຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການກະທຳຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ພ້ອມກັນນັ້ນ, ອົງການຂ່າວ NBC ລາຍງານວ່າລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣຳ ກຳລັງຫາວິ
ທີທາງທີ່ຖືກຕ້ອງທາງກົດໝາຍ ເພື່ອເອົານັກສອນສາສະໜາຊາວເທີກີ, ທ່ານ ເຟດທູລ
ລາ ກຸເລນ (Fethullah Gulen) ຜູ້ທີ່ເນລະເທດຕົນເອງອອກຈາກປະເທດ ມາອາໄສຢູ່
ໃນສະຫະລັດນັ້ນ. ບົດລາຍງານນັ້ນເວົ້າວ່າ ການເຄື່ອນໄຫວດັ່ງກ່າວອາດຈະມີການ
ເຊື່ອມໂຍງກັບການຕາຍຂອງນັກຂ່າວຄາຊອກກີ ຂອງໜັງສືພິມວໍຊິງຕັນໂພສທ໌ (Washington Post).
ອົງການຂ່າວ NBC ເວົ້າຍັງວ່າ ລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣຳ ອາດຈະຫາທາງ ຊັກຊວນ
ປະທານາທິບໍດີ ເຣເຊັບ ຕາຢິບ ເອດວານ (Recep Tayyip Erdogan) ຂອງເທີກີໃຫ້
ຫລຸດຜ່ອນຄວາມກົດດັນຕໍ່ລັດຖະບານຊາອຸດີ ທີ່ເປັນພັນທະມິດສຳຄັນຂອງສະຫະລັດ
ນັ້ນ.
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