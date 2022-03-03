ສະຫະລັດ ປະກາດມາດຕະການລົງໂທດຊຸດໃໝ່ ຕໍ່ຣັດເຊຍ ແລະ ເບລາຣຸສ

ທຳນຽບຂາວ ໄດ້ປະກາດມາດຕະການລົງໂທດຊຸດໃໝ່ຕໍ່ຣັດເຊຍ ແລະເບລາຣຸສ ຍ້ອນການບຸກລຸກຢູເຄຣນ ໃນວັນພຸດວານນີ້.
ມາດຕະການລົງໂທດດັ່ງກ່າວ ທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ພາກສ່ວນການປ້ອງກັນປະເທດ ແລະນ້ຳມັນ ຊຶ່ງທຳນຽບຂ່າວ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຈະ “ຈຳກັດຄວາມອາດສາ ມາດຂອງຣັດເຊຍ ແລະເບລາຣຸສ ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ທີ່ຈະຊອກຫາວັດຖຸຕ່າງໆທີ່ ພວກເຂົາຕ້ອງການ ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນກອງທັບ ໃນການຮຸກຮານຕໍ່ຢູເຄຣນຂອງພວກເຂົາ ການສະແດງອຳນາດໃນທາງທີ່ຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ສະຖຽນລະພາບໃນຂົງ ເຂດ ແລະບ່ອນທຳລາຍຕໍ່ສັນຕິພາບ ແລະຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງໂລກ.”
ມາດຕະການລົງໂທດຊຸດໃໝ່ນີ້ ຍັງຈະແນເປົ້າໝາຍໃສ່ ໜ່ວຍງານຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກອງທັບຂອງຣັດເຊຍ ແລະເບລາຣຸສ ທີ່ຜະລິດເຮືອບິນລົບ ລົດທີ່ໃຊ້ໃນການຕໍ່ສູ້ສຳລັບທະຫານ ລະບົບອີເລັກໂທຣນິກສຳລັບສົງຄາມ ລູກສອນໄຟ ແລະອາກາດສະຍານທີ່ບໍ່ມີຄົນຂັບ ໃຫ້ແກ່ກອງງທັບຂອງຣັດເຊຍ.
ທຳນຽບຂາວ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ສະຫະລັດ ຈະດຳເນີນການ ເພື່ອນຳເອົາເບລາຣຸສ ມາຮັບຜິດຊອບຕໍ່ການຊ່ອຍໃນການບຸກລຸກຢູເຄຣນຂອງປູຕິນເຮັດໃຫ້ຂະແໜງ ດ້ານການປ້ອງກັນປະເທດຂອງຣັດເຊຍ ແລະກຳລັງທະຫານຂອງຕົນ ໃນຫຼາຍປີຕໍ່ໜ້າ ອ່ອນແອລົງ ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ແຫລ່ງຊັບສິນ ທີ່ສຳຄັນສຸດຂອງຣັດເຊຍ ແລະຫ້າມສາຍການບິນຂອງຣັດເຊຍ ຈາກນ່ານຟ້າຂອງສະຫະລັດ.”
ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ ສະຫະລັດ ແລະບັນດາພັນທະມິດຂອງຕົນ ແມ່ນຫາທາງເພື່ອຈຳກັດ “ການສົ່ງອອກເທັກໂນໂລຈີ” ໃນອຸດສາຫະກຳນ້ຳມັນ ໂດຍຫວັງວ່າ ຈະບັ່ນທອນ “ສະຖານະພາບຂອງຣັດເຊຍ ໃນຖານະເປັນຜູ້ນຳໃນດ້ານການສະໜອງພະລັງງານ ໃນໄລຍະເວລາຕໍ່ໜ້າ.”
ທຳນຽບຂາວໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫລງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ສະຫະລັດ ແລະບັນດາພັນທະມິດ ແລະຄູ່ພາຄີຂອງພວກເຮົາ ບໍ່ມີຜົນປະໂຫຍດໃດໆທາງດ້ານຍຸດທະສາດໃນການຫລຸດຜ່ອນການສະໜອງພະລັງງານຕໍ່ໂລກ ຊຶ່ງອັນນັ້ນເປັນເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາຕັດການຊຳລະຄ່າພະລັງງານ ອອກຈາກມາດຕະການລົງໂທດດ້ານການເງິນຂອງພວກເຮົາ.”
ເບິ່ງຄວາມເຫັນ
ໂຫລດຄວາມເຫັນ ຕື່ມອີກ