ສະຫະລັດ ປະກາດຫຼາຍຂໍ້ຫາ ທີ່ພົວພັນກັບຄວາມພະຍາຍາມ ລັກເທັກໂນໂລຈີ ໂດຍ ຣັດເຊຍ, ຈີນ, ອີຣ່ານ

ເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຂອງສະຫະລັດ, ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ໄດ້ປະກາດ ການດຳເນີນຄະດີອາຍາຫຼາຍຄະດີ ທີ່ໄດ້ເປີດເຜີຍ ກ່ຽວກັບ ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງບໍ່ຢຸດຢ່ອນ ເພື່ອລັກເອົາເທັກໂນໂລຈີ ທີ່ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນຕ່າງໆຂອງສະຫະລັດ ໂດຍຣັດເຊຍ, ຈີນ ແລະ ອີຣ່ານ.
ໃນ 5 ຄະດີ, ໄດ້ປະເມີນຊ່ວງໄລຍະຂອງການປ້ອງກັນເທັກໂນໂລຈີຂອງສະຫະ ລັດ ເຊິ່ງໄດ້ນໍາອອກມາເປີດເຜີຍໂດຍ “ກອງກໍາລັງຕໍ່ສູ້” ໃໝ່ ທີ່ຫາກໍຈັດຕັ້ງຂຶ້ນມາໃນຊ່ວງຕົ້ນປີນີ້ ເພື່ອຂັດຂວາງສັດຕູຕ່າງປະເທດຈາກການເຂົ້າເຖິງນະວັດຕະກໍາທີ່ທັນສະໄໝຂອງສະຫະລັດ.
ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງຍຸຕິທຳ ທ່ານແມັດທິວ ໂອລເຊັນ, ເຊິ່ງເປັນຫົວໜ້າພະແນກຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາ ແລະເປັນຫົວໜ້າກອງກໍາລັງປະຕິບັດໜ້າທີ່ສະເພາະກິດ ກ່າວວ່າ “ຂໍ້ກ່າວຫາຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ ສະ ແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາ ເພື່ອປ້ອງກັນເທັກໂນໂລຈີ ທີ່ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນ ຈາກການຕົກໄປສູ່ກຳມືຂອງຝ່າຍສັດຕູຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງລວມມີ ຣັດເຊຍ, ຈີນ ແລະ ອີຣ່ານ.”
ບາງຄະດີທີ່ໄດ້ປະກາດ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ແມ່ນຢ້ອນຄືນຫຼັງໄປເປັນເວລາຫຼາຍປີ, ແຕ່ ທ່ານໂອລເຊັນ ກ່າວວ່າ “ໄພຄຸກຄາມ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນ ດັ່ງທີ່ເຄີຍເປັນມາ.”
ໃນ ສອງຄະດີ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຣັດເຊຍ.