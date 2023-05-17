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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສະຫະລັດ ປະກາດຫຼາຍຂໍ້ຫາ ທີ່ພົວພັນກັບຄວາມພະຍາຍາມ ລັກເທັກໂນໂລຈີ ໂດຍ ຣັດເຊຍ, ຈີນ, ອີຣ່ານ

ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງຍຸຕິທໍາ ທ່ານແມັດທິວ ໂອລເຊັນ, ຈາກພະແນກຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາ ກ່າວຖະແຫຼງການ ໃນລະຫວ່າງການຖະແຫຼງຂ່າວຢູ່ທີ່ກະຊວງຍຸຕິທໍາ ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ, ວັນທີ 16 ພຶດສະພາ 2023.

ເຈົ້າໜ້າທີ່ບັງຄັບໃຊ້ກົດໝາຍຂອງສະຫະລັດ, ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ໄດ້ປະກາດ ການ​ດຳ​ເນີນຄະດີອາຍາຫຼາຍຄະດີ ທີ່ໄດ້ເປີດເຜີຍ ກ່ຽວກັບ ຄວາມພະຍາຍາມຢ່າງ​ບໍ່​ຢຸດ​ຢ່ອນ ເພື່ອລັກເອົາເທັກໂນໂລຈີ ທີ່ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນຕ່າງໆຂອງສະຫະລັດ ໂດຍຣັດເຊຍ, ຈີນ ແລະ ອີຣ່ານ.

ໃນ 5 ຄະ​ດີ, ໄດ້ປະເມີນຊ່ວງໄລຍະຂອງການປ້ອງກັນເທັກໂນໂລຈີຂອງສະຫະ ລັດ ເຊິ່ງໄດ້ນໍາອອກມາເປີດເຜີຍໂດຍ “ກອງກໍາລັງຕໍ່ສູ້” ໃໝ່ ທີ່ຫາກໍຈັດຕັ້ງຂຶ້ນມາໃນຊ່ວງຕົ້ນປີນີ້ ເພື່ອຂັດຂວາງສັດຕູຕ່າງປະເທດຈາກການເຂົ້າ​ເຖິງນະວັດຕະກໍາທີ່ທັນສະໄໝຂອງສະຫະລັດ.

​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ຊ່ວຍ​ວ່າ​ການ​ກະ​ຊວງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ ທ່ານແມັດທິວ ໂອລເຊັນ, ເຊິ່ງເປັນຫົວໜ້າພະແນກຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາ ແລະເປັນຫົວໜ້າກອງກໍາລັງປະຕິບັດໜ້າທີ່ສະເພາະກິດ ກ່າວວ່າ “ຂໍ້ກ່າວຫາຕ່າງໆເຫຼົ່ານີ້ ສະ ແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງກະຊວງຍຸຕິທໍາ ເພື່ອປ້ອງກັນເທັກໂນໂລຈີ ທີ່ມີຄວາມລະອຽດອ່ອນ ຈາກການຕົກໄປສູ່ກຳມືຂອງຝ່າຍສັດຕູຕ່າງປະເທດ ເຊິ່ງລວມມີ ຣັດເຊຍ, ຈີນ ແລະ ອີຣ່ານ.”

ບາງຄະ​ດີທີ່ໄດ້ປະກາດ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ແມ່ນຢ້ອນ​ຄືນຫຼັງໄປເປັນເວລາຫຼາຍປີ, ແຕ່ ທ່ານໂອລເຊັນ ກ່າວວ່າ “ໄພຄຸກຄາມ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍສໍາຄັນ ດັ່ງທີ່ເຄີຍເປັນມາ.”

ໃນ ສອງຄະ​ດີ ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບ ຣັດເຊຍ.

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