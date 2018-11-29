ນີ້ແມ່ນຄະດີທຳອິດ ທີ່ກະຊວງຍຸຕິທຳສະຫະລັດ ໄດ້ປະກາດກ່ຽວກັບການຕັ້ງຂໍ້ຫາ ໃນວັນພຸດວານນີ້ ຕໍ່ຜູ້ເຈາະຂໍ້ມູນຊາວອີຣ່ານ 2 ຄົນ ທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ໃນອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ ແຣນຊຳແວໃສ່ຕາງໜ່າງຄອມພິວເຕີ້ ຂອງເຂດເທດສະບານ ໂຮງໝໍ ແລະສະຖາບັນຕ່າງໆ ຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ ແລ້ວກໍຮຽກເອົາເງິນຄ່າໄຖ່ຈຳນວນຫຼາຍລ້ານໂດລາຈາກຜູ້ເຄາະຮ້າຍ.
ແຣນຊຳແວ ແມ່ນເປັນໂປຣແກມທີ່ປະສົງຮ້າຍ ຊຶ່ງໄດ້ນຳໂດຍພວກກໍ່ອາຊະຍາກຳທາງໄຊເບີ້ ເພື່ອລັອກຄອມພິວເຕີ້ ແລ້ວກໍຮຽກເອົາເງິນຄ່າໄຖ່ຈາກພວກຜູ້ໃຊ້ເພື່ອເປັນການແລກປ່ຽນໃນການປົດລັອກຄອມພິວເຕີ້ເຫຼົ່ານີ້. ຄັ້ງນຶ່ງ ແຣນຊຳແວໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ຕໍ່ສ່ວນບຸກຄົນ ແຕ່ໃນໄລຍະສອງສາມປີຜ່ານມານີ້ ໄດ້ຖືກນຳໃຊ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນການໂຈມຕີທາງຄອມພິວເຕີ້ຕໍ່ທຸລະກິດຕ່າງໆ.
ທ້າວຟາຣາມາຣ໌ສ ຊາຮີ ຊາວານດີ ອາຍຸ 34 ປີ ແລະທ້າວໂມຮຳເມັດ ເມຫະດີ ຊາ ມານຊູຣີ ອາຍຸ 27 ປີ ເປັນຜູ້ສ້າງ ໃນອັນທີ່ເອີ້ນວ່າ “ແຊມແຊມ ແຣນຊຳແວ” ໃນເດືອນທັນວາປີ 2015 ແລະສົ່ງໄປຕິດຕັ້ງໃສ່ຕາໜ່າງຄອມພິວເຕີ້ ທັງຂອງລັດຖະບານແລະເອກກະຊົນຫຼາຍກວ່າ 230 ຕາໜ່າງ ຢູ່ໃນສະຫະລັດແລະການາດາ ອີງຕາມສຳນວນຟ້ອງທີ່ຍາວ 26 ໜ້າ ທີ່ເປີດເຜີຍໃຫ້ຮູ້ໃນວັນພຸດວານນີ້.
ໂດຍແນເປົ້າໝາຍໃສ່ພວກໃຊ້ຄອມພິວເຕີ້ບໍ່ໃຫ້ສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນຂອງພວກເຂົາເຈົ້ານັ້ນ ທ້າວຊາວານດີແລະທ້າວມານຊູຣີ ທີ່ປະຕິບັດງານຢູ່ປະເທດອີຣ່ານ ຫລັງຈາກນັ້ນກໍຈະຮຽກເອົາເງິນຄ່າໄຖ່ ໃນຮູບຂອງເງິນບິດຄອຍ ເພື່ອແລກປ່ຽນກັບການປົດລັອກ ຂໍ້ມູນທີ່ຂຽນເປັນລະຫັດ.
ອີງຕາມສຳນວນຟ້ອງແລ້ວ ຊາວອີຣ່ານທັງສອງໄດ້ຮັບເງິນຫຼາຍກວ່າ 6 ລ້ານໂດລາ ເປັນເງິນດີຈີຕອລຈາກພວກເຄາະຮ້າຍ ຊຶ່ງພວກເຂົາໄດ້ພາກັນ ໄປແລກເອົາເປັນເງິນ ຮຽລ ຄືເງິນຕາຂອງອີຣ່ານ ໂດຍໃຊ້ສູນກາງແລກປ່ຽນບິດຄອຍຢູ່ທີ່ປະເທດອີຣ່ານ. ປະມານເຄິ່ງນຶ່ງຂອງບໍລິສັດແລະອົງການທີ່ຖືກໂຈມຕີໄດ້ປະຕິເສດບໍ່ຍອມຈ່າຍເງິນຄ່າໄຖ່ ແລະກໍປະເຊີນກັບການສູນເສຍຂໍ້ມູນ ໃນມູນຄ່າ 30 ລ້ານໂດລາ ອີງຕາມສຳນວນຟ້ອງ.
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