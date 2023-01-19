ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ສະຫະລັດ ທ່ານນາງ ຈາເນັດ ແຢລເລັນ ແລະ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຈີນ ທ່ານ ຫຼິວ ຮີ ໄດ້ສັນຍາຢູ່ກອງປະຊຸມເມື່ອວັນພຸດວານນີ້ໃນເມືອງ ຊູຣິກ ປະເທດ ສວິດເຊີແລນ ວ່າຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາສະພາບການເງິນ ແລະ ຮັກສາການສື່ສານໃຫ້ເປີດກວ້າງ ລະຫວ່າງສອງປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ.
ໃນການກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຢູ່ຕອນເລີ່ມຕົ້ນຂອງການເຈລະຈາຂອງພວກເພິ່ນນັ້ນ, ທ່ານນາງ ແຢລເລັນ ໄດ້ກ່າວວ່າເຖິງແມ່ນ “ຈະມີການບໍ່ເຫັນພ້ອມກັນຫຼາຍຂອບເຂດ,” ທັງສອງປະເທດແມ່ນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບເພື່ອຈັດການຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ “ປ້ອງກັນການແຂ່ງຂັນບໍ່ໃຫ້ກາຍເປັນສິ່ງໃດກໍ່ຕາມໃກ້ຄວາມຂັດແຍ້ງ.”
ທ່ານ ຫຼິວ ໄດ້ກ່າວວ່າ ຈີນ ແມ່ນພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະເຮັດວຽກກັບ ສະຫະລັດ “ເພື່ອຮັກສາການສົນທະນາ ແລະ ການແລກປ່ຽນ” ແລະ ຊອກຫາຜົນປະໂຫຍດຮ່ວມກັນ.
ການປະຊຸມເຊິ່ງໜ້າຂອງທ່ານນາງ ແຢລເລັນ ກັບ ທ່ານ ຫຼິວ ແມ່ນການຕິດຕໍ່ລະດັບສູງທີ່ສຸດລະຫວ່າງສອງປະເທດດັ່ງກ່າວ ນັບຕັ້ງແຕ່ປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານ ໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ພົບປະກັບປະທານປະເທດ ສີ ຈິ່ນຜິງ ໃນເກາະ ບາຫຼີ ເມື່ອເດືອນພະຈິກທີ່ຜ່ານມາ.
ຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມໃນເມືອງ ຊູຣິກ, ກະຊວງການເງິນ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວວ່າເຈົ້າໜ້າທີ່ທັງສອງທ່ານນັ້ນໄດ້ຕົກລົງວ່າ ສະຫະລັດ ແລະ ຈີນ ຈະຮ່ວມມືກັນຫຼາຍຂຶ້ນໃນບັນຫາສະພາບການເງິນ ແລະ ເຮັດວຽກເພື່ອສະໜັບສະໜູນ “ບັນດາປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາໃນການຫັນປ່ຽນໄປຫາພະລັງງານສະອາດຂອງເຂົາເຈົ້າ.”
ເຖິງແມ່ນຈະມີການສັນຍາຂອງພວກທ່ານ ກ່ຽວກັບ ການຮ່ວມມືກໍ່ຕາມ, ສາຍພົວພັນສອງຝ່າຍຍັງຄົງມີຄວາມເປັນຫ່ວງສຳລັບບັນດາສະມາຊິກສະພາ ສະຫະລັດ ຫຼາຍຄົນ.
ປະທານສະພາຕ່ຳຄົນໃໝ່ ທ່ານ ເຄວິນ ແມັກຄາທີ ຈາກລັດຄາລິຟໍເນຍ ໄດ້ລະບຸພັກຄອມມູນິສ ຈີນ ດັ່ງກັບນຶ່ງໃນ “ສິ່ງທ້າທາຍໄລຍະຍາວ” ສອງອັນສຳລັບສະພາຕ່ຳ, ພ້ອມກັບໜີ້ແຫ່ງຊາດ.
ທ່ານ ແມັກຄາທີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ສະພາຕ່ຳເມື່ອອາທິດທີ່ຜ່ານມາເວລາທີ່ສະພາໄດ້ລົງຄະແນນສຽງ 365 ຕໍ່ 65 ຄະແນນ ດ້ວຍສະມາຊິກພັກເດໂມແຄຣັດ 146 ຄົນເຂົ້າຮ່ວມກັບພັກຣີພັບບລີກັນ ເພື່ອສ້າງຕັ້ງຄະນະກຳມະການສະພາຕ່ຳທີ່ຮັບຜິດຊອບ ກ່ຽວກັບ ຈີນ.