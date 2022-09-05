ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈຳຣັດເຊຍ ທ່ານຈອນ ຊູລີວານໄດ້ສິ້ນສຸດປີການດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນນັກການ ທູດສູງສຸດຂອງສະຫະລັດປະຈຳມົສກູແລ້ວ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ພາຍຫຼັງໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງມາໄດ້ເກືອບສາມປີ ຊຶ່ງກວມ ເອົາສະໄໝບໍລິຫານທັງຂອງລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣຳ ແລະຂອງທ່ານໄບເດັນ, ແລະຈະອອກກິນເບ້ຍບຳນານ ຈາກໜ້າທີ່ຮັບໃຊ້ລັດຖະບານ ມາເປັນເວລາ ອັນຍາວນານ.
ການອອກໄປຂອງທ່ານ ແມ່ນມີຂຶ້ນໃນທ່າມກາງວິກິດການທີ່ນັບມື້ນັບຮ້າຍແຮງຂອງສົງຄາມຣັດເຊຍຢູ່ຢູເຄຣນ ແລະການຂັດແຍ້ງກັນກ່ຽວກັບຊາວອາເມລິກາທີ່ຖືກກັກຂັງຢູ່ໃນຣັດເຊຍ ຊຶ່ງຄາດວ່າ ໃນລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນປີນີ້ ກໍຈະຄົບກຳນົດປີການຕາມປົກກະຕິໃນການເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດ. ແຕ່ມັນມີການຮີບເຮັ່ງໃຫ້ໄວຂຶ້ນ ຍ້ອນບັນຫາທາງສຸຂະພາບຂອງຄອບຄົວ, ອີງຕາມຜູ້ທີ່ ຄຸ້ນເຄີຍກັບເລື້ອງນີ້ທີ່ບໍ່ປະສົງບອກນາມ ຍ້ອນຄວາມເປັນສ່ວນຕົວຂອງ ສະຖານະການດັ່ງກ່າວ.
ກະຊວງການຕ່າງປະເທດກ່າວວ່າ “ການອອກໄປຂອງເອກອັກຄະລັດຖະທູດຊູລີວານ ແມ່ນໄດ້ວາງແຜນໄວ້ແລ້ວ ແລະກໍເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການໝູນວຽນທາງການທູດຕາມປົກກະຕິ. ທ່ານໄດ້ດຳລົງຕຳແໜ່ງເປັນເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະ ຫະລັດ ປະຈຳຣັດເຊຍເຕັມປີການຕາມກຳນົດ, ຊຶ່ງໄດ້ຮັບຜິດຊອບການພົວພັນ ສອງຝ່າຍທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດໃນໂລກໃນຊ່ວງເວລາທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ."
ກະຊວງໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ "ສະຫະລັດຈະສືບຕໍ່ປະນາມຢ່າງສຽບຂາດ ສຳລັບສົງ ຄາມຮຸກຮານ ຂອງວັງເຄຣັມລິນ ຕໍ່ຢູເຄຣນ ແລະຍຶດຫມັ້ນໃນຄໍາຫມັ້ນສັນຍາ ຂອງພວກເຮົາທີ່ຈະສະຫນັບສະຫນູນອະທິປະໄຕ ແລະຄວາມຊອບທຳຕໍ່ເຂດນ້ຳແດນແດນຂອງຢູເຄຣນ."
ນັບຕັ້ງແຕ່ຣັດເຊຍໄດ້ບຸກລຸກຢູເຄຣນໃນເດືອນກຸມພາເປັນຕົ້ນມາ ສົງຄາມໄດ້ດຳເນີນຊ້າລົງໂດຍທັງສອງຝ່າຍໄດ້ດຳເນີນການບຸກໂຈມຕີຊຶ່ງກັນແລະກັນ ແລະມີຄວາມກ້າວໜ້າເລັກນ້ອຍຢູ່ພາກຕາເວັນອອກ ແລະພາກໃຕ້. ທັງຣັດເຊຍແລະຢູເຄຣນໄດ້ເຫັນທະຫານຂອງຕົນຫລາຍພັນຄົນເສຍຊີວິດ ແລະບາດເຈັບ, ແລະການໂຈມຕີຢ່າງແຮງຂອງຣັດເຊຍຕໍ່ຕົວເມືອງຕ່າງໆ ໄດ້ສັງຫານພົນລະເຮືອນທີ່ບໍລິສຸດນັບບໍ່ຖ້ວນ.
ທ່ານາງເອລີຊາເບັດ ຣູດ (Elizabeth Rood), ຮອງເອກອັກຄະລັດຖະທູດປະຈຳຣັດເຊຍ ຈະເປັນນັກການທູດຂັ້ນສູງຂອງສະຫະລັດ ຢູ່ມົສກູຈົນກວ່າຈະ ມີຜູ້ສືບທອດຕຳແໜ່ງຂອງທ່ານທີ່ໄດ້ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງໂດຍປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນໄປແທນທ່ານຊູລີວານ.
ໂດຍທີ່ເປັນຊາວບອສຕັນ ແລະແຟນກິລາຮອກກີນ້ຳກ້ອນຄົນນຶ່ງ ທີ່ນຳເອົາສະ ເກັດ ແລະອຸປະກອນຂອງທ່ານໄປນຳ ໃນຕອນທີ່ທ່ານເດີນທາງໄປຣັດເຊຍ, ທ່ານຊູລີວານກໍໄດ້ກັບຄືນໄປມົສກູອີກ ຫລັງຈາກການພັກຜ່ອນລະດູຮ້ອນ ໃນ ອາທິດແລ້ວນີ້ ແລະໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມພິທີໄວ້ອາໄລເຖິງດວງວິນຍານອະດີດປະທາ ນາທິບໍດີໂຊວຽດ, ທ່ານມີແຄລ ກໍບາຊັອບໃນວັນເສົາຜ່ານມາ.