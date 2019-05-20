ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດ ປະຈຳປະເທດ ຈີນ ໄດ້ເດີນທາງໄປຢ້ຽມຢາມ ຕິເບດ
ເພື່ອພົບປະກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຢ້ຽມຢາມ ສະຖານທີ່ທາງສາສະໜາ
ແລະ ມໍລະດົກດ້ານວັດທະນະທຳ.
ໃນລະຫວ່າງການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານນັ້ນ, ທ່ານ ເທີຣີ ແບຣນສ໌ແທັດ ຄາດວ່າຈະຍົກ
ບັນຫາ ກ່ຽວກັບ ການຈຳກັດ ກ່ຽວກັບ ສາສະໜາພຸດ ແລະ ການຮັກສາວັດທະນະທຳ
ທີ່ພິເສດ ແລະ ພາສາ ຂອງ ຕິເບດ ຂຶ້ນມາ, ອີງຕາມຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງທີ່ໄດ້ສົ່ງ
ທາງອີເມລ ໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກສື່ມວນຊົນ ໂດຍໂຄສົກຂອງສະຖານທູດ.
ຖະແຫຼງການນັ້ນ ກ່າວວ່າ ທ່ານ ແບຣນສ໌ແທັດ ຈະໄປຢ້ຽມຢາມພາກພື້ນ ຕິເບດ ທີ່ປົກ
ຄອງຕົນເອງ ແລະ ແຂວງ ຈິງໄຮ ທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ ຈາກວັນອາທິດ ທີ 19 ພຶດສະພາ ວານນີ້
ຮອດວັນເສົາທີ 25 ພຶດສະພາ.
ທ່ານ ແບຣນສ໌ແທັດ ແມ່ນທູດພິເສດ ອາເມຣິກັນ ຄົນທຳອິດ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນ ພາກພື້ນ
ພູເຂົາ ຫິມາໄລ ທີ່ຖືກຈຳກັດນັ້ນໃນຮອບສີ່ປີ. ທູດຄົນກ່ອນໜ້າທ່ານ ແບຣນສ໌ແທັດ,
ທ່ານ ແມັກ ໂບຄັສ, ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ ຕິເບດ ໃນເດືອນພຶດສະພາ 2015.
ການຢ້ຽມຢາມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ມີຂຶ້ນ ລຸນຫຼັງກົດໝາຍໄດ້ຖືກຮັບຜ່ານ ໃນເດືອນທັນວາທີ່
ຜ່ານມາ ເຊິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ ສະຫະລັດ ປະຕິເສດການອອກວີຊາໃຫ້ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່
ຈີນ ຜູ້ທີ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ່າງໆ ທີ່ຫວງຫ້າມບໍ່ໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດເຂົ້າໄປໃນ ຕິເບດ,
ໂດຍສະເພາະແມ່ນນັກຂ່າວ ແລະ ນັກການທູດ.
ຈີນ ໄດ້ອອກມາວິຈານກົດໝາຍການເຂົ້າຫາ ຕິເບດ ໃນທັນທີ, ໂດຍເວົ້າວ່າ ເຂົາເຈົ້າ
“ຄັດຄ້ານມັນຢ່າງເດັດຂາດ”, ອີງຕາມພື້ນຖານທີ່ວ່າ ຈີນ ຖືວ່າ ຕິເບດ ເປັນບັນຫາພາຍ
ໃນ, ແລະ ກົດໝາຍທີ່ວ່ານັ້ນຂອງ ສະຫະລັດ ໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະ “ສ້າງອັນ
ຕະລາຍທີ່ຮຸນແຮງ” ຕໍ່ສາຍພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດນັ້ນ.
ລັດຖະບານ ສະຫະລັດ ມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ຈະເລີ່ມປະຕິເສດ ການອອກວີຊາໃຫ້ບັນດາ
ເຈົ້າໜ້າທີ່ ຈີນ ໃນທ້າຍປີນີ້.
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