ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສຫລ ປະຈຳ ເຮຕີ ສະແດງ ການສະໜັບສະໜຸນ ແກ່ ປ. ມົວເຊ ຂອງເຮຕີ

ໃນວັນສຸກວານນີ້ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ສະຫະລັດ ປະຈຳເຮຕີ ທ່ານນາງ ມິແຊລ ຊີສັນ
ໄດ້ສະແດງອອກ ເຖິງການສະໜັບສະໜຸນ ຕໍ່ປະທານາທິບໍດີ ໂຈເວີແນລ ມົວເຊ ຂອງ
ເຮຕີ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຕົກເປັນໝາຍ ຂອງການປະທ້ວງ ໃນທົ່ວປະເທດ ເປັນເວລາສອງສັບປະດາ
ເພື່ອຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານລາອອກຈາກ ຕຳແໜ່ງ.
“ພວກເຮົາໄດ້ເນັ້ນໜັກຢູ່ສະເໝີ ໃນຖະແຫລງການຂອງພວກເຮົາ ພ້ອມກັນກັບ
ການສົນທະນາທາງການທູດ ຂອງພວກເຮົາ...ຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງພວກເຮົາ
ໃນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສະຖາບັນທັງຫຼາຍ ຂອງເຮຕີ ແລະ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້
ຖືກເລືອກມານັ້ນ” ທ່ານ ມົວເຊ ໄດ້ກ່າວໄປໃນການໃຫ້ສຳພາດ ກັບ ວີໂອເອ ພະແນກ
ພາສາ ຄຣີໂອລ (Creole).
ເມື່ອຖືກຖາມວ່າ ຖ້າຫາກ ສະຫະລັດ ໄດ້ກຽມພ້ອມທີ່ຈະຊ່ອຍໃນການໄກ່ເກ່ຍ ດ້ວຍ
ການເຈລະຈາຫຼາຍຝ່າຍ ເພື່ອພະຍາຍາມແກ້ໄຂບັນຫາວິກິດການ ດ້ານການເມືອງ
ຂອງປະເທດນີ້ ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດໄດ້ກ່າວວ່າ ພາລະຄວນຕົກຢູ່ກັບປະຊາຊົນ
ຂອງເຮຕີເອງ ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ.
ທ່ານນາງ ກ່າວວ່າ “ປະຊາຊົນຫຼາຍຄົນ ແມ່ນກຳລັງໂອ້ລົມກັນ ກ່ຽວກັບຄວາມຈຳ
ເປັນ ສຳລັບການປຶກສາຫາລືກັນ ໃນປະເທດ. ສະຫະລັດ ຢາກຈະຊຸກຍູ້ ໃຫມີການ
ປຶກສາຫາລືກັນເຊັ່ນນັ້ນ ແຕ່ມັນຕ້ອງ ໃຫ້ມີຫຼາຍຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມ ມັນຕ້ອງເປັນແບບ
ທີ່ສ້າງສັນ ດ້ວຍເຈດຕະນາທີ່ຈິງໃຈ ຊຶ່ງທຸກໆຝ່າຍທີ່ມີສ່ວນໄດ້ສ່ວນເສຍ ໃນ
ການເມືອງ ເສດຖະກິດ ພວກຄົນໜຸ່ມນ້ອຍ ພວກແມ່ຍິງ ພາກສ່ວນ ເອກກະຊົນ
ບັນດາຜູ້ນຳທາງສາສະໜາ ເຂົ້າມາຮ່ວມກັນ ເພື່ອການປຶກສາຫາລື ໂດຍປາດສະ
ຈາກການຕັ້ງເງື່ອນໄຂໃດໆ.”
ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຊີສັນ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອ ຫຼັງຈາກຂ່າວຄາວໄດ້ຖືກ ເຜີຍ
ແຜ່ອອກມາ ທີ່ວ່າ ມີຊາວອາເມຣິກັນ 5 ຄົນ ຕິດອາວຸດເຕັມອັດຕາ ຜູ້ທີ່ ໄດ້ຖືກຈັບກຸມ
ເມື່ອວັນທີ 17 ກຸມພາຜ່ານມາ ໃນຂະນະທີ່ຂັບລົດອ້ອມໃຈກາງ ນະຄອນຫຼວງ
ປອກໂອແປຣັງ ພ້ອມດ້ວຍພວກອາວຸດຮ້າຍແຮງສູງ ໂດຣນ ຫຼື ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ
ແລະອຸປະກອນສື່ສານຜ່ານທາງດາວທຽມນັ້ນ ແມ່ນໄດ້ຖືກ ສົ່ງກັບຄືນໄປສະຫະລັດ
ໂດຍທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄປປາກົດໂຕຢູ່ສານຕາມກຳນົດ ແລະ ຈະບໍ່ຖືກຟ້ອງ ຢູ່ໃນ
ສະຫະລັດ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ