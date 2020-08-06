ບັນດາພັນທະມິດ ຂອງສະຫະລັດ ຮ່ວມມືກັນຢ່າງໜຽວແໜ້ນ ເພື່ອຄວບຄຸມ ການຂະຫຍາຍເຂດແດນ ໃນທະເລຈີນໃຕ້

ການຫັນປ່ຽນໄປສູ່ທ່າທີທີ່ພ້ອມຕໍ່ສູ້ຫຼາຍຂຶ້ນກັບ ຈີນ ຂອງ ອອສເຕຣເລຍ ນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ການປະສານງານດ້ານການເມືອງ ແລະ ການທະຫານຮັດກຸມຂຶ້ນພາຍໃນກຸ່ມປະເທດພັນທະມິດຂອງ ສະຫະລັດ ທີ່ຢາກຈະຄວບຄຸມການຂະຫຍາຍຂອບເຂດທາງເດີນທະເລຂອງ ປັກກິ່ງ ອີງຕາມບັນດານັກວິເຄາະທີ່ໄດ້ກ່າວໄປໃນສັບປະດານີ້.
ລັດຖະບານ ແຄນເບີຣາ ໄດ້ເລີກການເອົາທ່າທີ່ຜູ້ເປັນກາງຂອງຕົນຕໍ່ ຈີນ ໂດຍໃຫ້ຄຳປະຕິຍານແລະຄຳເຫັນທີ່ຮຸນແຮງໃນເດືອນພຶດສະພາ, ມິຖຸນາ ແລະກໍລະກົດ ຍ້ອນຫຼາຍບັນຫາຕິດຕໍ່ກັນມາກັບລັດຖະບານຄອມມິວນິສນັ້ນ ເຖິງແມ່ນຈະມີສາຍສຳພັນດ້ານການຄ້າທີ່ຄ່ອງຕົວກໍຕາມ. ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງ, ອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ສະໜັບສະໜຸນ ສະຫະລັດ ຢ່າງເປີດເຜີຍເມື່ອເດືອນແລ້ວນີ້ ດ້ວຍການສົ່ງໜັງສືສະບັບນຶ່ງເຖິງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທີ່ໄດ້ອະທິບາຍວ່າ ການອ້າງເອົາອຳນາດອະທິປະໄຕເຂດທະເລຈີນໃຕ້ ທີ່ມີບັນຫາຂັດແຍ້ງກັນຂອງ ປັກກິ່ງ ແມ່ນຜິດກົດໝາຍ.
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອອສເຕຣເລຍ ທ່ານ ສກັອດ ມໍຣີສັນ ໄດ້ສະເໜີແນະໃນການກ່າວຄຳປາໄສເມື່ອວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ປະເທດຂອງທ່ານຈະທຳງານກັບອິນເດຍ ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສະຫະລັດຢ່າງໃກ້ຊິດຫຼາຍຂຶ້ນ ຊຶ່ງປະເທດດັ່ງກ່າວເປັນພັນທະມິດທີ່ໃກ້ຊິດຢູ່ແລ້ວ ທີ່ໜັງສືພິມຂອງຈີນ ໃນເດືອນພຶດສະພາ ໄດ້ອ້າງເຖິງຄຳເວົ້າຂອງພວກຊາວອິນເຕີເນັດ ທີ່ເອີ້ນ ແຄນເບີຣາ ວ່າເປັນ “ໝາ” ຂອງວໍຊິງຕັນ.
ສີ່ປະເທດດັ່ງກ່າວ ຂຶ້ນກັບກຸ່ມທີ່ເອີ້ນວ່າ “Quad ຫຼື ກຸ່ມສີ່ປະເທດ ຊຶ່ງໄດ້ຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2007 ເພື່ອປຶກຫາລືກັນໃນເລື້ອງຄວາມໝັ້ນຄົງໃນເອເຊຍ ປະກອບດ້ວຍກິດຈະກຳຕ່າງໆຂອງຈີນ. ບັນດານັກຊ່ຽວຊານຄາດວ່າ ມີອີກຫຼາຍເລື້ອງຈາກກຸ່ມສີ່ປະເທດນັ້ນ ໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ຖືກປຸ້ມລຸມເຂົ້າກັນໂດຍອອສເຕຣເລຍ ເຖິງແມ່ນວ່າ ສະຫະລັດ ຕາມປົກກະຕິແລ້ວຈະເປັນຜູ້ນຳພາ.
“ມັນປາກົດວ່າ ຢ່າງນ້ອຍແມ່ນມາຈາກຟາກຂອງອອສເຕຣເລຍ ຊຶ່ງອອສເຕຣເລຍ ແບບວ່າພະຍາຍາມທີ່ຈະເອົາບົດບາດໃນການຊີ້ນຳ ແທນທີ່ຈະເອົາບົດບາດເປັນຜູ້ຕິດຕາມ” ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ ສຕວດຕ໌ ອົວຣ໌ (Stuart Orr) ອາຈານສອນດ້ານການຄຸ້ມຄອງຢູ່ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ ດີກິນ ໃນອອສເຕຣເລຍ ທີ່ໄດ້ກ່າວໄປ.
ໃນວັນພຸດວານນີ້ ທ່ານມໍຣີສັນ ໄດ້ກ່າວຖະແຫລງຢູ່ໃນກອງປະຊຸມວ່າດ້ວຍຄວາມໝັ້ນຄົງໃນເຂດອິນໂດ-ປາຊີຟິກ ໄດ້ກ່າວຢໍ້າເຖິງການຮ່ວມມືພາຄີຍຸດທະສາດແບບຮອບດ້ານກັບ ອິນເດຍ ໃນເດືອນມິຖຸນາຜ່ານມາ. ພາຄີດັ່ງກ່າວ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພົບປະກັນຢ່າງໜ້ອຍຄັ້ງນຶ່ງໃນທຸກສອງປີ ລະຫວ່າງບັນດາລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດ. ທ່ານ ມໍຣີສັນ ກ່າວຕື່ມອີກໃນວັນພຸດວານນີ້ວ່າ ອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ບັນລຸບົດບັນທຶກການຮ່ວມມືໃນເດືອນກໍລະກົດຜ່ານມາ ເພື່ອທຳງານກັບຍີ່ປຸ່ນໃນເລື້ອງການຮ່ວມມືທາງດ້ານອາວະກາດ ແລະໄດ້ກ່າວວ່າ ອອສເຕຣເລຍ ໄດ້ວາງແຜນທີ່ຈະເອົາ “ມາດຕະການທີ່ເປັນຮູບປະທຳເພື່ອສະໜັບສະໜຸນບັນດາເພື່ອນມິດແລະຄອບຄົວຂອງປະເທດໃນເຂດປາຊີຟິກ ແລະເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງໃຕ້.” ຍີ່ປຸ່ນແລະອິນເດຍ ກໍມີຄວາມຂົມຂື່ນຂອງຕົນ ໃນບັນຫາຂັດແຍ້ງເຂດແດນກັບຈີນດ້ວຍ.