ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ພັນທະມິດ ສຫລ ໃນເອເຊຍ ຈະຕ້ອນຮັບ ປ. ທຣຳ ດ້ວຍຄວາມລະມັດລະວັງ

ປ. ດໍໂນລ ທຣຳ ພວມກ່າວຄຳປາໄສ ຕໍ່ພວກສະໜັບສະໜູນ ທີ່ສະໜາມບິນສາກົນແຮຣິສເບິກ ທີ່ເມືອງ Middletown ລັດ Pennsylvania. (11 ຕຸລາ 2017)

ບັນດາພັນທະມິດທີ່ສຳຄັນຂອງສະຫະລັດໃນທະວີບເອເຊຍແມ່ນຄາດວ່າຈະເພັ່ງເລັງ
ໃສ່ຂົງເຂດຕ່າງໆ ກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງສອງຝ່າຍ ເມື່ອປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ເດີນ
ທາງໄປຢ້ຽມຢາມພາກພື້ນດັ່ງກ່າວຢ່າງເປັນທາງການ.

ໃນວັນທີ 3 ພະຈິກທີ່ຈະມາເຖິງນີ້ ປະທານາທິບໍດີທຣຳຈະທຳການເດີນທາງ 12 ວັນ ໄປປະເທດຍີ່ປຸ່ນ ເກົາຫຼີໃຕ້ ຈີນ ແລະ ຫວຽດນາມ ບ່ອນທີ່ທ່ານຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະ
ຊຸມສຸດຍອດການຮ່ວມມື ທາງດ້ານເສດຖະກິດເອເຊຍປາຊີຟິກ ຫຼື APEC ແລະ ປະ
ເທດຟີລິບປິນ.

ແນວໃດກໍຕາມທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຈະບໍ່ຢູ່ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ເອ
ເຊຍຕາເວັນອອກ ຈັດໂດຍສະມາຄົມປະຊາຊາດ ໃນເຂດເອເຊຍຕາເວັນອອກສຽງ
ໃຕ້ ຫຼືອາຊ່ຽນ ບ່ອນທີ່ບັນດາຜູ້ນຳຈະເພັ່ງເລັງໃສ່ບັນຫາຄວາມປອດໄພຕ່າງໆເຊັ່ນ
ໄພຂົ່ມຂູ່ ຂອງລະເບີດນິວເຄລຍເກົາຫຼີເໜືອ. ລັດຖະບານຂອງທ່ານທຣຳ ບໍ່ໄດ້ໃຫ້
ເຫດຜົນຢ່າງເຈາະຈົງ ໃນການບໍ່ເຂົ້າຮ່ວມ ກອງປະຊຸມອາຊຽນ ນອກຈາກຈະກ່າວ
ວ່າ ການຕັດສິນໃຈນີ້ ແມ່ນ “ຍ້ອນແຜນການໆເດີນທາງ.”

US Allies in Asia to Handle Trump with Care
please wait
0:03:06
0:00:00 /0:03:06
ລິງໂດຍກົງ

ໃນລະຫວ່າງການພົບປະຕ່າງໆຂອງທ່ານກັບບັນດາຜູ້ນຳໃນພາກພື້ນນັ້ນ ປະທານາ
ທິບໍດີທຣຳ ມີແຜນທີ່ຈະຊອກສະແຫວງຫາ ການສະໜັບສະໜູນເພີ້ມຂຶ້ນຈາກສາກົນ
ເພື່ອກົດດັນລະບອບການປົກຄອງຄິມຈອງອຸນໃນນະຄອນຫຼວງພຽງຢາງໃຫ້ຍົກເລີກ ໂຄງການອາວຸດນິວເຄລຍ ແລະລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ.

ການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກົາຫຼີເໜືອພັດທະນາລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂ້າມທະວີບທີ່ອາດ
ຍິງເຖິງແຜ່ນດິນໃຫຍ່ສະຫະລັດໄດ້ກາຍເປັນບູລິມະສິດສູງສຸດໃນການຮັກສາຄວາມ
ປອດໄພແຫ່ງຊາດຂອງທ່ານທຣຳ.

ທ່ານ John Delury ອາຈານສອນວິຊາພົວພັນສາກົນ ທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລຢອນເຊ
ໃນນະຄອນຫຼວງໂຊລໄດ້ກ່າວວ່າ “ທ່ານໄດ້ພາໃຫ້ມີການຄາດຫວັງທຸກປະເພດກ່ຽວ
ກັບວ່າ ທ່ານຈະເຮັດຫຍັງ ກ່ຽວກັບເກົາຫຼີເໜືອແລະຖ້າທ່ານບໍ່ເຮັດສິ່ງພວກນັ້ນແລ້ວ
ມັນຈະເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ຕໍ່ເອກະລັກຂອງທ່ານຢ່າງຮຸນແຮງ ມັນຈະສ້າງຄວາມເສຍຫາຍ
ໃຫ້ທ່ານ ມັນຈະເຮັດໃຫ້ອຳນາດຂອງທ່ານຕົກຕໍ່າ.”

ແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງ ພວມເບິ່ງຂ່າວໂທລະພາບ ເກົາຫຼີເໜືອ ຍິງລູກສອນໄຟ ທີ່ສະຖານີລົດໄຟແຫ່ງນຶ່ງ ໃນນະຄອນຫຼວງໂຊລ. (15 ກັນຍາ 2017)
ແມ່ຍິງຄົນນຶ່ງ ພວມເບິ່ງຂ່າວໂທລະພາບ ເກົາຫຼີເໜືອ ຍິງລູກສອນໄຟ ທີ່ສະຖານີລົດໄຟແຫ່ງນຶ່ງ ໃນນະຄອນຫຼວງໂຊລ. (15 ກັນຍາ 2017)

ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ ສະຫະລັດ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບ ຈີນ ແລະ ຣັດເຊຍ ໃນອົງການສະຫະປະ
ຊາຊາດເພື່ອຮັບຜ່ານມາດຕະການລົງໂທດທາງດ້ານເສດຖະກິດທີ່ຮຸນແຮງກວ່າເກົ່າ ທີ່ອາດຫຼຸດການຄ້າຂາຍຂອງເກົາຫຼີເໜືອລົງ 90 ເປີເຊັນ ແລະການນຳເຂົ້ານໍ້າມັນ 30
ເປີເຊັນ.

ນອກນັ້ນ ສະຫະລັດຍັງໄດ້ວາງມາດຕະການລົງໂທດສຳຮອງ ຕໍ່ບັນດາບໍລິສັດສາກົນ ທີ່ເຮັດທຸລະກິດກັບລະບອບການປົກຄອງຄິມຈອງອຸນ ແລະ ໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະເທດ
ອື່ນໆຫ້າມພວກພະນັກງານເກົາຫຼີເໜືອແລະຈຳກັດສາຍພົວພັນທາງການທູດກັບພຽງ
ຢາງ.

ເກົາຫຼີເໜືອໄດ້ຕອບໂຕ້ຕໍ່ມາດຕະການລົງໂທດຕ່າງໆຢ່າງທ້າທາຍດ້ວຍການດຳເນີນ ການທົດລອງລູກສອນໄຟ ແລະລະເບີດນິວເຄລຍ ແລະໄດ້ກ່າວປ້ອງກັນວ່າ ຕົນຕ້ອງ
ການທີ່ຈະຍັບຢັ້ງດ້ວຍອາວຸດນິວເຄລຍ ເພື່ອປ້ອງກັນການຮຸກຮານນຳພາໂດຍສະຫະ
ລັດ.“

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມເປັນພາສາອັງກິດ

ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ

ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ

Back to top
XS
SM
MD
LG