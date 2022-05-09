ສະຫະລັດ ແລະ ບັນດາປະເທດທີ່ມີເສດຖະກິດນຳໜ້າອື່ນໆໃນກຸ່ມເຈັດປະເທດເມື່ອວັນອາທິດວານນີ້ໄດ້ເຫັນດີທີ່ຈະຫ້າມ ຫຼື ສິ້ນສຸດການຊື້ນ້ຳມັນຂອງຣັດເຊຍ, ເຊິ່ງແນເປົ້າໂດຍກົງໃສ່ແຫຼ່ງທີ່ມາຂອງລາຍໄດ້ສຳລັບມົສກູ ເພື່ອໃຊ້ຈ່າຍສຳລັບການບຸກລຸກຢູເຄຣນ 10 ອາທິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ບັນດາຜູ້ນຳກຸ່ມເຈັດປະເທດ ຫຼື G-7 ຈາກອັງກິດ, ການາດາ, ຝຣັ່ງ, ເຢຍຣະມັນ, ອິຕາລີ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ສະຫະລັດ ໄດ້ກ່າວຫຼັງຈາກກອງປະຊຸມທາງໄກກັບປະທານາທິບໍດີຢູເຄຣນ ທ່ານໂວໂລດີເມຍ ເຊເລັນສກີວ່າ “ມັນຈະສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງໜັກຕໍ່ເສັ້ນທາງທີ່ສຳຄັນສຳລັບເສດຖະກິດຂອງປະທານາທິບໍດີ ປູຕິນ ແລະ ປະຕິເສດລາວຕໍ່ລາຍໄດ້ທີ່ລາວຕ້ອງການເພື່ອມາເປັນທຶນໃຫ້ສົງຄາມຂອງລາວ.”
ສະຫະລັດ ແມ່ນໄດ້ຢຸດເຊົາການຊື້ນ້ຳມັນຣັດເຊຍແລ້ວ, ໃນຂະນະທີ່ສະຫະພາບຢູໂຣບທີ່ມີ 27 ປະເທດນັ້ນ, ເຊິ່ງໄດ້ນຳເຂົ້ານ້ຳມັນດິບຂອງເຂົາເຈົ້າປະມານນຶ່ງສ່ວນສີ່ ຈາກຣັດເຊຍນັ້ນ, ກໍໄດ້ປະກາດແຜນການຕ່າງໆ ທີ່ຈະເຮັດຄືກັນ. ເຂົາເຈົ້າແມ່ນກຳລັງຢູ່ໃນການເຈລະຈາ ກ່ຽວກັບວິທີທີ່ຈະສິ້ນສຸດການເພິ່ງພາອາໄສນ້ຳມັນຂອງມົສກູແນວໃດ.
ທຳນຽບຂາວໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງວ່າ “ທ່ານປູຕິນໄດ້ປະສົບຄວາມລົ້ມແຫຼວໃນຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍທາງທະຫານຂອງທ່ານເພື່ອຄອບງຳຢູເຄຣນ, ແຕ່ທ່ານໄດ້ປະສົບຄວາມສຳເລັດໃນການເຮັດໃຫ້ຣັດເຊຍເປັນຜູ້ທີ່ຖືກຕັດຂາດຈາກໂລກ. ມື້ນີ້, ສະຫະລັດ, ສະຫະພາບຢູໂຣບ ແລະ ກຸ່ມເຈັດປະເທດ ມີຄວາມມຸ່ງໝັ້ນທີ່ຈະຂະຫຍາຍຄວາມກົດດັນຕໍ່ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ວ່ານີ້” ດ້ວຍການວາງມາດຕະການລົງໂທດເພີ່ມເຕີມໂດຍແນເປົ້າໃສ່ “ພວກທີ່ລ້ຳລວຍດ້ານການເງິນ” ໃນຣັດເຊຍ ຜູ້ທີ່ສະໜັບສະໜູນທ່ານປູຕິນ, ເຊັ່ນດຽວກັບສະມາຊິກຄອບຄົວຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ການລົມໂທລະສັບກັບທ່ານ ເຊເລັນສກີ ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນວັນທີ່ບັນດາຜູ້ນຳກຸ່ມເຈັດປະເທດໄດ້ລະນຶກເຖິງການສິ້ນສຸດສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງໃນຢູໂຣບ ແລະ ໃນຂະນະທີ່ຣັດເຊຍ ໄດ້ກະກຽມສຳລັບການສະເຫຼີມສະຫຼອງປະຈຳປີໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ກ່ຽວກັບ ໄຊຊະນະຂອງໂຊຫວຽດ ຕໍ່ນາຊີ ເຢຍຣະມັນ ໃນປີ 1945, ເຊິ່ງເຂົາເຈົ້າໄດ້ເອີ້ນມັນວ່າ ວັນໄຊຊະນະ.
ຖະແຫຼງການຂອງກຸ່ມເຈັດປະເທດໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາຈະຄົງສາມັກຄີກັນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ປະທານາທິບໍດີ ປູຕິນ ໄດ້ຊະນະໃນສົງຄາມຂອງລາວ ຕໍ່ຢູເຄຣນ. ພວກເຮົາເປັນໜີ້ຕໍ່ຄວາມຊົງຈຳຂອງໝົດທຸກຄົນ ຜູ້ທີ່ໄດ້ຕໍ່ສູ້ເພື່ອເສລີພາບໃນສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີສອງ.”
ກຸ່ມເຈັດປະເທດ ໄດ້ກ່າວວ່າ ການບຸກລຸກຢູເຄຣນ ຂອງທ່ານປູຕິນ ໄດ້ນຳເອົາ“ຄວາມອັບອາຍຂາຍໜ້າມາສູ່ຣັດເຊຍ ແລະ ການເສຍສະຫຼະທີ່ມີຊື່ສຽງຂອງປະຊາຊົນຂອງເຂົາເຈົ້າ.”
ໃນສ່ວນນຶ່ງຂອງການເຈລະຈາໃນວັນອາທິດວານນີ້, ວໍຊິງຕັນໄດ້ປະກາດມາດຕະການລົງໂທດໃໝ່ ຕໍ່ໂທລະພາບລັດຖະບານຣັດເຊຍ ທີ່ມີຄົນເບິ່ງຢ່າງຫຼວງ ຫຼາຍສາມສະຖານີ, ໂດຍເວົ້າວ່າເຂົາເຈົ້າ “ໄດ້ລວມຢູ່ໃນຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບລາຍໄດ້ຈາກຕ່າງປະເທດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ, ເຊິ່ງໄດ້ສົ່ງກັບໄປໃຫ້ລາຍໄດ້ ຂອງລັດຖະບານ ຣັດເຊຍ.”