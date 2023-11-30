ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

ພາສາຕ່າງໆ
ສົດ
site logo site logo
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ວັນພະຫັດ, ໓໐ ພະຈິກ ໒໐໒໓
ໂລກ

ສະ​ຫະ​ລັດ ກ່າວ​ຫາ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ລັດ​ຖະ​ບານ​ອິນ​ເດຍ ​ສັ່ງ​ການໃນ​ການ​ວາງ​ແຜນ​ລອບ​ສັງ​ຫານ

​ແຟ້ມ - ກະ​ຊວງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 19 ເມ​ສາ 2019.
​ແຟ້ມ - ກະ​ຊວງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ວໍ​ຊິງ​ຕັນ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 19 ເມ​ສາ 2019.

ຊາຍ​ຄົນ​ນຶ່ງ ​ທີ່​ອ້າງວ່າ ເປັນ “ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ສະ​ໜາມ​ອະ​ວຸ​ໂສ” ຈາກ​ໜ່ວຍ​ສືບ​ລັບຂອງ​ອິນ​ເດຍ ໄດ້​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ​ໂດຍ​ໄອ​ຍະ​ການ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ​ຂອງ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ວ່າ ເປັນ​ຜູ້​ວາງ​ແຜນ​ລອບ​ສັງ​ຫານ ​ທີ່​ຖືກ​ຄົ້ນ​ພົບ ຕໍ່​ພົນ​ລະ​ເມືອງ​ອາ​ເມ​ຣິ​ກັນ​ຄົນ​ນຶ່ງ ຊຶ່ງ​ຜູ້​ນຳ​ຂະ​ບວນ​ການ​ແບ່ງ​ແຍກ​ດິນ​ແດນ​ຊາວ​ຊິກ.

ເອກ​ກະ​ສານ​ ທີ່​ຖືກ​ນຳ​ອອກ​ເຜີຍ​ແຜ່ ​ໂດຍ​ກະ​ຊວງ​ຍຸ​ຕິ​ທຳ​ສະ​ຫະ​ລັດ ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານນີ້ ບໍ່​ໄດ້​ລະ​ບຸ​ຊື່​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອິນ​ເດຍ ແຕ່​ໄດ້​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນ​ວ່າ ລາວ​ເຮັດ​ວຽກ​ເຮັດ​ວຽກ​ຮ່ວມ​ກັບ​ບຸກ​ຄົນ​ອື່ນໆ ໃນ​ໂຮງ​ການ​ລັດ​ຖະ​ບານ ​ຢູ່​ນະ​ຄອນ​ຫຼວງ​ນິວ​ເດ​ລີ ແລະ​ໄດ້​ຈ້າງ ​ທ້າວ​ນິ​ຄິ​ລ ກຸບ​ຕາ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ຄົ​ນ​ສັນ​ຊາດ​ອິນ​ເດຍ ເພື່ອ​ຈັດ​ແຈງ​ການ​ລອບ​ສັງ​ຫານ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ໄອ​ຍະ​ການ​ຂອງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ກາງ​ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ​ວ່າ ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ອິນ​ເດຍຄົນ​ນີ້​ໄດ້​ຕິດ​ຕໍ່​ກັບ​ທ້າວ​ກຸບ​ຕາ ແລະ​ສົ່ງ​ເງິນ​ຈຳ​ນວນ 15,000 ໂດ​ລາ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ເງິນ​ລ່ວງ​ໜ້າ​ຂອງ​ຈຳ​ນວນ​ທັງ​ໝົດ ​ທີ່​ໄດ້​ສັນ​ຍາ​ໄວ້ 100,000 ໂດ​ລາ ສຳ​ລັບ​ການ​ລອບ​ສັງ​ຫານ​ນັກ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ດ້ານ​ການ​ເມືອງ​ຄົນ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ທ້າວ​ກຸບ​ຕາ ຊຶ່ງ​ມີ​ອາ​ຍຸ 52 ປີ ພວມ​ລໍ​ຖ້າ​ການ​ຖືກ​ສົ່ງ​ໂຕ​ຈາກ​ສາ​ທາ​ລະ​ນະ​ລັດ​ເຊັກ ມາ​ຍັງ​ສະ​ຫະ​ລັດ. ລາວ​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ຂໍ້​ຫາ ມື​ສັງ​ຫານ​ຮັບ​ຈ້າງ ສົມ​ຮູ້​ຮ່ວມ​ຄິດ ແລະສໍ້​ໂກງ​ຢູ່​ໃນ​ສະ​ຫະ​ລັດ ທີ່​ພົວ​ພັນ​ກັບ​ການ​ວາງ​ແຜນ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

Back to top
XS
SM
MD
LG