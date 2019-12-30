ກຸ່ມທະຫານບ້ານທີ່ສະໜັບສະໜຸນໂດຍອີຣ່ານ ໄດ້ຂົ່ມຂູ່ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ວ່າ ຈະ ຕອບໂຕ້ຄືນເພື່ອລ້າງແຄ້ນ ຕໍ່ການໂຈມຕີທາງອາກາດຫຼາຍບັ້ນຂອງສະຫະລັດ ທີ່ແນໃສ່ທີ່ໝັ້ນຂອງຕົນຫຼາຍແຫ່ງຢູ່ໃນ ອີຣັກ ແລະຊີເຣຍ ຊຶ່ງໄດ້ສັງຫານຢ່າງໜ້ອຍ 25 ຄົນ.
ການກ່າວເຕືອນຈາກ ກຸ່ມກາຕາເອັບ ເຮັຊໂບລາ ໄດ້ມີຂຶ້ນ ຂະນະທີ່ລັດຖະມົນຕີວ່າການຕ່າງປະເທດຂອງອີຣ່ານ ໄດ້ກ່າວປະນາມ ການໂຈມຕີຂອງສະຫະລັດ ວ່າ ເປັນການລະເມີດຕໍ່ອະທິປະໄຕຂອງອີຣັກ ແລະເທົ່າກັບວ່າ ເປັນການກະທຳຂອງການກໍ່ການຮ້າຍ.
ສ່ວນລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດຂອງສະຫະລັດ ທ່ານມາກຄ໌ ແອັສເປີ ໄດ້ຢືນຢັນເຖິງການໂຈມຕີທາງອາກາດ ໃນການໃຫ້ຄຳເຫັນຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວເມື່ອຕອນແລງວັນອາທິດວານນີ້. ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ ເຮືອບິນລົບອາຍພົ່ນຂອງສະຫະລັດຫຼາຍລຳ ໄດ້ຖະລົ່ມເປົ້າໝາຍຂອງກຸ່ມກາຕາເອັບ ເຮັຊໂບລາ 3 ແຫ່ງ ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນຕົກຂອງອີຣັກ ແລະ ອີກສອງແຫ່ງຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງຊີເຣຍ.
ທ່ານແອັສເປີ ໄດ້ລະບຸເປົ້າໝາຍດັ່ງກ່າວວ່າ ເປັນສາງເກັບອາວຸດ ແລະເປັນສູນບັນຊາການ ແລະຄວບຄຸມ.
ການໂຈມຕີທາງອາກາດນັ້ນ ໄດ້ຖືກດຳເນີນການໃນການຕອບໂຕ້ຕໍ່ການໂຈມຕີດ້ວຍຈະຫຼວດ ໃນວັນສຸກຜ່ານມາ ໃສ່ຖານທັບຂອງອີຣັກ ຢູ່ໃນພາກເໜືອ ທີ່ໄດ້ສັງຫານພະນັກງານສັນຍາຈ້າງປະຈຳກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດຜູ້ນຶ່ງ.
ທ່ານແອັສເປີ ໄດ້ກ່າວຖະແຫລງມາຈາກ ບ້ານພັກຣີສອດໃນລັດຟລໍຣີດາ ບ່ອນທີ່ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ໄປພັກເຊົາຢູ່ໃນຊ່ວງວັນພັກນີ້. ແລະຢູ່ນະທີ່ນີ້ ຍັງໄດ້ມີການແຈ້ງໃຫ້ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ຊາບ ໂດຍລັດຖະມົນຕີວ່າການຕ່າງປະເທດ ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ ຜູ້ທີ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ຖານທັບຂອງອີຣັກ ທີ່ຖືກໂຈມຕີໃນວັນສຸກຜ່ານມານັ້ນ ແມ່ນໄດ້ເຫັນວ່າ ຖືກໂຈມຕີມາແລ້ວຫຼາຍຄັ້ງ.
ທ່ານພອມພຽວ ກ່າວຕື່ມວ່າ “ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາເຮັດໄປ ແມ່ນການເອົາມາດຕະການຕອບໂຕ້ທີ່ເດັດຂາດ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງວ່າ ສິ່ງທີ່ປະທານາທິບໍດີ ທຣຳ ໄດ້ກ່າວໄປໃນຫຼາຍເດືອນ ຫຼາຍເດືອນ ຫຼາຍເດືອນຜ່ານມານີ້ ຊຶ່ງອັນນັ້ນກໍແມ່ນວ່າ ພວກເຮົາຈະບໍ່ຍອມຮັບເອົາຕໍ່ ການເອົາມາດຕະການຂອງສາທາລະນະລັດອິສລາມແຫ່ງອີຣ່ານ ທີ່ເຮັດໃຫ້ ພວກຊາວອາເມຣິກັນທັງຊາຍແລະຍິງ ຕົກຢູ່ໃນອັນຕະລາຍ.”
ກຸ່ມກາຕາເອັບ ເຮັຊໂບລາ ເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງກຳລັງທະຫານບ້ານທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງໂດຍລັດຖະບານ ທີ່ປະຕິບັດການຢູ່ໃນອີຣັກ ຊຶ່ງຮູ້ຈັກກັນດີ ຄື ກອງກຳລັງເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຊື່ສຽງ ຫຼື Popular Mobilization Forces.