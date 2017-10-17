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ພາສາຕ່າງໆ
ໂລກ

ການໂຈມຕີ ທາງອາກາດ ຂອງ ສຫລ ສັງຫານ ນັກລົບ ລັດອິສລາມ ຫຼາຍສິບຄົນ ໃນເຢເມນ

ພາບທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນທະຫານຍ່າງຜ່ານທຸງສີດຳ ທີ່ຮູ້ກັນດີ ໃຊ້ໂດຍພວກຫົວຮຸນແຮງລັດອິສລາມ.

ທຳນຽບຫ້າ​ແຈ​ກ່າວ​ວ່າ ສະຫະລັດໂຈມຕີ​ຄ້າ​ຍ​ເຝິກ​ແອບ​ ຂອງກຸ່ມລັດ​ອິສລາມ​ສອງແຫ່ງ
ຢູ່ໃນ​ເຢ​ເມນ ແລະ​ໄດ້​ສັງຫານ​ພວກ​ນັກ​ລົບ​ລັດອິສລາມ​ຫລາຍ​ສິບ​ຄົນ.ຄ້າຍ​ເຝິກ​ແອບນີ້
ຕັ້ງ​ຢູ່​ເຂດ al-Bayda ຂອງ​ເຢ​ເມນ.

ຖະ​ແຫລ​ງການ​ຂອງ​ທຳນຽບຫ້າ​ແຈ ກ່າວ​ວ່າ ກຸ່ມລັດອິສລາມ ໃຊ້ເຢເມນ ​ເປັນ​ບ່ອນ​ເຝິກ
​ແອບ ພວກຫົວຮຸນແຮງ ເພື່ອທຳການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍດ້ວຍປືນກົນແລະເຄື່ອງຍິງ
ລະເບີດມື ແລະຍັງໄດ້ບັງຄືບໃຫ້ພວກນັກລົບທຳການເຝິກແອບທີ່ທໍລະຫົດອົດທົນ.

ຖະແຫຼງການຂອງທຳນຽບຫ້າແຈ ທີ່ເອີ້ນເຢເມນວ່າ ເປັນສູນກາງເຝິກແອບພວກກໍ່ການ
ຮ້າຍນັ້ນ ກ່າວວ່າ“ກຸ່ມລັດ​ອິສ​ລາມຫລື ISIS ​ໄດ້​ໃຊ້​ບ່ອນ​ທີ່​ລັດຖະບານ ​ບໍ່​ໄດ້​ຄວບ​ຄຸມ​ຢູ່
​ໃນ​ເຢ​ເມນເປັນ​ບ່ອນ​ວາງ​ແຜນ ​ອອກຄຳສັ່ງ ປຸກລະດົມ ສະໜັບສະໜຸນ ແລະ​ເກັບເກນ ເພື່ອທຳການ​ໂຈມ​ຕີຕໍ່​ຕ້ານ​ອາ​ເມຣິກາ​ແລະ​ບັນດາ​ພັນທະ ​ມິດ​ຢູ່​ທົ່ວ​ໂລກ.”

ພວກ​ຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ອິສລາມ ຮວມ​ທັງ​ກຸ່ມລັດ​ອິສລາມ ​ແລະ al-Qaida ​ໄດ້ຕັກ ຕວງ​ເອົາ​
ຜົນ​ປະ​ໂຫຍ​ດໃນ​ຄວາມ​ວຸ້ນວາຍແລະ​ການ​ຂາດຜູ້ນຳ​ຂອງ​ເຢ​ເມນ ເຂົ້າ ຍຶດ​ເອົາພື້ນທີ່
ຊຶ່ງໄດ້ສ້າງຄວາມສິ້ນຫວັງເພີ້ມຕື່ມໃຫ້​ຢູ່​ໃນ​ນຶ່ງ​ຂອງ​ບັນດາ​ປະ​ເທດ​ທີ່​ທຸກ​ຈົນ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ
ໂລກ. ຊາ​ອຸ​ດີ​ທີ່​ນຳພາ​ການ​ໂຈມ​ຕີ​ທາງ​ອາກາດ​ຕໍ່ພວກ​ກະບົດ Houthi ທີ່​ໜູນ​ຫລັງ​ໂດຍ​
ອີຣ່ານ ​ໄດ້​ສັງຫານ​ພົນລະ​ເຮືອນ​ຫລາຍ​ພັນ​ຄົນ ​ແລະ​ທຳລາຍຄຸ້ມຕ່າງໆ.

ອາຫານ ​ແລະ​ຢາ​ປົວ​ພະຍາດແມ່ນ​ຂາດ​ແຄນຢ່າງ​ຮ້າຍ​ແຮງ ​ແລະ​ປະ​ເທດດັ່ງ ກ່າວນີ້
​ຍັງ​ປະເຊີນ​ກັບການລະບາດ​ຂອງໂຣກອະຫິ​ວານຳດ້ວຍ.

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