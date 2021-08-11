ທຳນຽບຫ້າແຈ ເວົ້າວ່າ ການໂຈມຕີທາງອາກາດ ຂອງ ສະຫະລັດ ແມ່ນກຳລັງສົ່ງຜົນກະທົບ ຕໍ່ກຸ່ມຕາລີບານ

ການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງ ສະຫະລັດ ແມ່ນກຳລັງຊ່ວຍສະກັດກັ້ນການບຸກຄືບໜ້າຂອງກຸ່ມຕາລີບານ ໃນທົ່ວ ອັຟການິສຖານ, ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ທຳນຽບຫ້າແຈໄດ້ເຕືອນວ່າ ກຳ ລັງທາງອາກາດຂອງ ອາເມຣິກາ ພຽງຢ່າງດຽວແມ່ນຈະບໍ່ພຽງພໍເພື່ອຕ້ານຢັນການໂຈມຕີຂອງພວກກະບົດ.
ເປັນເວລາຫຼາຍອາທິດແລ້ວ, ສະຫະລັດ ໄດ້ເປີດການໂຈມຕີໄລຍະໄກຈາກຖານທັບອາກາດ ອາລ ອູເດອິດ (Al Udeid) ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນປະເທດ ກາຕ້າ ແລະ ກຸ່ມໂຈມຕີຈາກກຳປັນບັນທຸກເຮືອບິນຂອງເຂົາເຈົ້າໃນອ່າວເປີເຊຍ, ໂຈມຕີເປົ້າໝາຍກຸ່ມຕາລີບານດ້ວຍເຮືອບິນ AC-130 ຕິດປືນກົນອັດຕະໂນມັດ ແລະ ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ MQ-19 Reaper.
ແຕ່ມັນໄດ້ມີຄວາມສົງໄສ ກ່ຽວກັບ ປະສິດທິພາບຂອງການໂຈມຕີຕ່າງໆ, ໂດຍພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກຸ່ມຕາລີບານ ອ້າງວ່າກຸ່ມດັ່ງກ່າວໄດ້ຍຶດເອົາເມືອງເອກຂອງ 7 ແຂວງໃນຫ້າວັນທີ່ຜ່ານມາ, ແລະ ໄດ້ລົງຂໍ້ຄວາມໃນທວິດເຕີ ເມື່ອວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າເມືອງເອກທີ 8, ໄຟຊາບັດ (Faizabad), ໃນແຂວງ ບາດັກຊານ ຂອງ ອັຟການິສຖານ, ແມ່ນໃກ້ທີ່ຈະຖືກຍຶດແລ້ວ.
ໂຄສົກທຳນຽບຫ້າແຈ ທ່ານ ຈອນ ເຄີບີ ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວໃນວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ພວກເຮົາມີຄວາມໝັ້ນໃຈທຸກຢ່າງວ່າ ການໂຈມຕີທາງອາກາດພວກນັ້ນແມ່ນໄດ້ຖືກສິ່ງທີ່ພວກເຮົາແນເປົ້າໃສ່ ແລະ ແມ່ນກຳລັງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ພວກຕາລີບານ, ແລະທ່ານເວົ້າວ່າການໂຈມຕີເພີ່ມເຕີມໄດ້ດຳເນີນຂຶ້ນ “ໃນພຽງບໍ່ເທົ່າໃດວັນທີ່ຜ່ານມາ.”
ທ່ານ ເຄີບີ ຍອມຮັບວ່າ ການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງ ສະຫະລັດ ພຽງຢ່າງດຽວແມ່ນບໍ່ພຽງພໍ ທີ່ຈະຕ້ານພວກນັກລົບຕາລີບານບໍ່ໃຫ້ບຸກຄືບໜ້າໄດ້.
ທ່ານໄດ້ກ່າວວ່າ “ບໍ່ມີໃຜແນະນຳ, ບໍ່ມີໃຜໄດ້ແນະນຳຢູ່ທີ່ນີ້ໃນທຳນຽບຫ້າແຈວ່າການໂຈມຕີທາງອາກາດແມ່ນຢາຮັກສາວິເສດ ທີ່ຈະແກ້ໄຂທຸກບັນຫາ, ທຸກສະພາບການຢູ່ພາກພື້ນດິນ.”
ທ່ານ ເຄີບີ ໄດ້ກ່າວຕື່ມວ່າ “ສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ກ່າວກໍແມ່ນວ່າກອງກຳລັງ ອັຟການິສຖານ ແມ່ນມີຄວາມສາມາດ, ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສາມາດ, ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມໄດ້ປຽບຫຼາຍຢ່າງ. ມັນຈະຂຶ້ນກັບການນຳພາແທ້ໆ ແລະ ຄວາມປາຖະໜາທີ່ຈະໃຊ້ຄວາມສາມາດທີ່ວ່ານັ້ນ.”
ຢູ່ທຳນຽບຂາວໃນວັນອັງຄານວານນີ້, ປະທານາທິບໍດີ ໂຈ ໄບເດັນ ກໍໄດ້ກ່າວຢໍ້າຕໍ່ການກ່າວອ້າງທີ່ວ່ານັ້ນ.