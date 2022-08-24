ກອງທັບສະຫະລັດ ກ່າວໃນຕອນແລງຂອງວັນອັງຄານວານນີ້ວ່າ ກຳລັງຂອງຕົນໄດ້ທຳການໂຈມຕີທາງອາກາດ ຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງຊີເຣຍທີ່ແນເປົ້າໝາຍໃສ່ “ສະຖານທີ່ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ຊຶ່ງຖືກນຳໃຊ້ໂດຍກຸ່ມຕ່າງໆທີ່ເປັນເຄືອຂ່າຍກຳລັງພິທັກປະຕິວັດອິສລາມຂອງອີຣ່ານ.”
ຖະແຫຼງການຂອງຜູ້ອຳນວຍການດ້ານສື່ສານຄົມມະນາຄົມຂອງກອງບັນຊາການກຳລັງສະຫະລັດໃນພາກຕາເວັນອອກກາງຫຼື Centcom ພັນເອກໂຈ ບັກຊີໂນ (Joe Buccino) ກ່າວວ່າ ປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ໃຫ້ການອະນຸມັດຕໍ່ການໂຈມຕີທີ່ເມືອງເດຍແອລຊົວ (Deir el-Zour) ແລະການປະຕິບັດງານດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນແນໃສ່ເພື່ອປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການໂຈມຕີຂອງກຸ່ມ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜຸນຫຼັງຈາກອີຣ່ານ ຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ.
ພັກບັກຊີໂນ ກ່າວວ່າ “ການປະຕິບັດງານໃນມື້ນີ້ ແມ່ນມີຄວາມຈຳເປັນເພື່ອໃຫ້ການປົກປ້ອງຄຸ້ມຄອງ ແລະປ້ອງກັນພະນັກງານຂອງສະຫະລັດ. ສະຫະລັດໄດ້ເອົາມາດຕະການທີ່ເໝາະສົມ ຮອບຄອບ ທີ່ແນໃສ່ເພື່ອຈຳກັດຄວາມສ່ຽງໃນການທີ່ຈະເພີ້ມທະວີຄວາມເຄັ່ງຕຶງ ແລະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການບາດເຈັບລົ້ມຕາຍໜ້ອຍທີ່ສຸດ.
ຖະແຫຼງການສະບັບນີ້ ໄດ້ກ່າວອ້າງເຖິງການໂຈມຕີເມື່ອວັນທີ 15 ສິງຫາຢູ່ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງຊີເຣຍ ທີ່ສະຫະລັດກ່າວວ່າ ພົວພັນກັບການໂຈມຕີໂດຍເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ໃສ່ຄ້າຍແຫ່ງນຶ່ງຂອງທະຫານສະຫະລັດ ແລະພວກນັກລົບພັກຝ່າຍຄ້ານຊີເຣຍທີ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜຸນຈາກສະຫະລັດ.