ການໂຈມຕີ ຂອງ ສຫລ ສັງຫານ ຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ 27 ຄົນ ຢູ່ພາກເໜືອ ໂຊມາເລຍ

ການໂຈມຕີທາງອາກາດຢູ່ພາກເໜືອຂອງໂຊມາເລຍໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາໄດ້ສັງຫານ
ພວກຫົວຮຸນແຮງອາລ-ຊາບັບ 27 ຄົນ, ອີງຕາມຄໍາເວົ້າຂອງກອງບັນຊາການສະຫະ
ລັດສໍາລັບເຂດອາຟຣິກາ.
ກອງບັນຊາການດັ່ງກ່າວຂຽນຂໍ້ຄວາມຂຽນລົງທາງທວິດເຕີໃນວັນຈັນວານນີີ້ ໂດຍກ່າວ
ວ່າ ການໂຈມຕີຢູ່ໃກ້ກັບເມືອງບັສຊາໂຊ ຢູ່ໃນເຂດເຄິ່ງປົກຄອງຕົນເອງໃນລັດພຸນແລນ ໄດ້ດໍາເນີນໄປໂດຍມີການປະສານງານກັບລັດຖະບານໂຊມາເລຍ.
ບັນດາຜູ້ບັນຊາການຂອງສະຫະລັດກ່າວວ່າ ບໍ່ມີພົນລະເຮືອນຄົນໃດເສຍຊີວິດ.
ຜູ້ບັນຊາການກ່າວວ່າ “ກຳລັງທະຫານສະຫະລັດຈະສືບຕໍ່ໃຊ້ມາດຕະການ ທີ່ໄດ້ຮັບ
ອະນຸຍາດແລະເໝາະສົມ ເພື່ອປ້ອງກັນພົນລະເມືອງອາເມຣິກັນ ແລະທຳລາຍການຂົ່ມ
ຂູ່ຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍໃຫ້ໝົດໄປ.”
ບັນດາເປົ້າໝາຍຕ່າງໆ ລວມມີຄ້າຍເຝິກແອບທະຫານຂອງພວກກໍ່ການຮ້າຍ ແລະບ່ອນ
ລີ້ຊ່ອນທີ່ປອດໄພຢູ່ທົ່ວໂຊມາເລຍ ແລະໃນຂົງເຂດ.
ການໂຈມຕີທາງອາກາດອີກບັ້ນນຶ່ງ ກໍໄດ້ສັງຫານພວກຫົວຮຸ່ນແຮງອາລ-ຊາບັບ 12 ຄົນ
ໃນວັນພະຫັດແລ້ວນີ້ ຢູ່ທາງພາກໃຕ້ຂອງນະຄອນໂມກາດິສຊູ.
ການໂຈມຕີໃນວັນເສົາທີ່ຜ່ານມາ ເກີດຂຶ້ນຫຼັງຈາກພວກຫົວຮຸນແຮງຈັດອາລ-ຊາບັບ ໄດ້
ໂຈມຕີຄ້າຍທະຫານແຫ່ງນຶ່ງໃນເມືອງພຸນແລນ ທີ່ອ້າງວ່າໄດ້ເຮັດໃຫ້ທະຫານຫ້າຄົນ
ເສຍຊີວິດ, 7 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ, ແລະໄດ້ທຳລາຍອຸບປະ ກອນທາງທະຫານຂອງ
ໂຊມາເລຍ.
ກຸ່ມອາລ-ຊາບັບທີ່ ອາລ-ໄຄດາ ທີ່ເປັນພັນທະມິດຂອງເຄືອຂ່າຍອາລ-ໄຄດາ ກຳລັງສູ້
ລົບເພື່ອໂຄນລົ້ມລັດຖະບານໂຊມາເລຍ ທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງຈາກບັນດາປະເທດຕາເວັນ
ຕົກ. ກຸ່ມດັ່ງກ່າວຖືກຕໍາໜິວ່າໄດ້ທໍາການໂຈມຕີແບບກໍ່ການຮ້າຍນັບເທື່ອບໍ່ໄດ້ ຊຶ່ງລວມ
ທັງ ການວາງລະເບີດຕິດໄວ້ຢູ່ໃນລົດບັນໃນເດືອນຕຸລາປີກາຍນີ້ ຢູ່ໃນນະຄອນໂມກາດິສ
ຊູ ທີ່ໄດ້ສັງຫານຫລາຍກວ່າ 500 ຄົນ.
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