ກອງທັບສະຫະລັດກ່າວວ່າ ຕົນໄດ້ທໍາການໂຈມຕີທາງອາ ກາດບັ້ນໃໝ່ 3 ຄັ້ງ ຕໍ່ພວກນັກລົບກຸ່ມອາລ-ຊາບັບໃນໂຊມາເລຍເຮັດໃຫ້ພວກຫົວຮຸນແຮງ 10 ຄົນເສຍຊີວິດໃນເວລາຂ້າມຄືນ.
ການໂຈມຕີທາງອາກາດ "ເພື່ອການປ້ອງກັນຕົວລວມໝູ່" ໄດ້ດຳເນີນໄປເພື່ອສະໜັບສະໜູນກອງທັບແຫ່ງຊາດໂຊມາລີ ທີ່ສູ້ລົບກັນກັບກຸ່ມອາລ-ຊາບັບ, ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງກອງບັນຊາການໃນເຂດອາຟຣິກາ ທີ່ຮູ້ຈັກກັນໃນນາມ AFRICOM ທີ່ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການສະບັບນຶ່ງ.
AFRICOM ກ່າວວ່າ ການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ ມີຂຶ້ນຕາມຄຳຮ້ອງຂໍຂອງລັດຖະບານ ກາງຂອງໂຊມາເລຍ ຢູ່ໃນເຂດຫ່າງໄກສອກຫຼີກ ໃກ້ກັບເມືອງອັຟມາໂດວ (Afmadow) ໃນເຂດຈູບາຕອນລຸ່ມ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ປະມານ 105 ກິໂລແມັດ ໄປທາງທິດເໜືອຂອງເມືອງຄິສມາໂຢ (Kismayo).
"ໃນການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນກັບກອງທັບແຫ່ງຊາດໂຊມາເລຍ ຕາມການປະເມີນ ເບື້ອງຕົ້ນຂອງກອງບັນຊາການເຂດອາຟຣິກາຂອງສະຫະລັດກໍແມ່ນວ່າ ການ ໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງສະຫະລັດ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍອາລ-ຊາບັບ 10 ຄົນເສຍຊີວິດ ແລະບໍ່ມີພົນລະເຮືອນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ ຫຼືເສຍຊີວິດ," ຕາມທີ່ອ່ານຖະແຫຼງການນັ້ນ.