ການໂຈມຕີທາງອາກາດຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ສັງຫານຜູ້ນຳຂອງກຸ່ມລັດອິສລາມໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງຊີເຣຍ ກອງບັນຊາການກຳລັງສະຫະລັດໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້.
ຖະແຫຼງຂອງກອງບັນຊາການກຳລັງສະຫະລັດໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ຫລື CENTCOM ເວົ້າວ່າ ການໂຈມຕີທາງອາກາດ ທີ່ສັງຫານທ້າວອູຊາມາ ອາລ-ມູຮາເຈຍ ໄດ້ມີຂຶ້ນໃນມື້ວັນສຸກແລ້ວ.
ນາຍພົນໄມໂກ “ເອຣິກ” ກູຣິລລາ (Michael “Erik” Kurilla) ຜູ້ບັນຊາການກຳລັງສະຫະລັດໃນພາກຕາເວັນອອກກາງ ກ່າວໂດຍໃຊ້ຊື່ຫຍໍ້ຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ ໂດຍເວົ້າວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງວ່າ ພວກເຮົາຍັງມີຄວາມໝັ້ນໝາຍ ທີ່ຈະເອົາຊະນະກຸ່ມ ISIS ຢູ່ໃນທົ່ວຂົງເຂດ. ກຸ່ມ ISIS ຍັງເປັນໄພຂົ່ມຂູ່ ບໍ່ພຽງແຕ່ຢູ່ໃນຂົງເຂດນີ້ ແຕ່ໄກອອກໄປກວ່ານັ້ນອີກ.”
ຖະແຫຼງການຍັງກ່າວຕື່ມວ່າ ການປະຕິບັດງານຕໍ່ກຸ່ມລັດອິສລາມ “ພ້ອມກັບກຳລັງປະເທດພາຄີໃນອີຣັກແລະຊີເຣຍ ຈະດຳເນີນຕໍ່ໄປ ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸໃນການໄດ້ຮັບໄຊຊະນະແບບຍືນຍົງຕໍ່ກຸ່ມດັ່ງກ່າວ.”
ກອງບັນຊາການກຳລັງສະຫະລັດຍັງກ່າວໃນວັນອາທິດວານນີ້ວ່າ ບໍ່ມີຮ່ອງຮອຍໃດໆສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ມີພົນລະເຮືອນເສຍຊີວິດ ໃນການໂຈມຕີທາງອາກາດໃນວັນສຸກແລ້ວ. ແນວໃດກໍຕາມ ກຳລັງແນວໂຮມ ພວມຊັ່ງຊາ ເບິ່ງລາຍງານການບາດເຈັບຂອງພົນລະເຮືອນຄົນນຶ່ງ.