ກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນຂອງສະຫະລັດ ເດີນທາງໄປເຖິງເມືອງທ່າດານັງ ໃນເຂດພາກກາງຂອງຫວຽດນາມ ໃນວັນອາທິດວານນີ້ ຫຼາຍໆອາທິດ ຫຼັງຈາກຮາໂນ່ຍໄດ້ປະທ້ວງການມີໜ້າຂອງກຳປັ່ນຈີນທີ່ແລ່ນຜ່ານເຂດນ່ານນ້ຳຂອງຕົນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວ AFP.
ການເຂົ້າຈອດຢ້ຽມຢາມ ຂອງກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນ ຣໍໂນລ ເຣແກນ (USS Ronald Reagan) ທີ່ເມືອງທ່າ ດານັງ ມີຂຶ້ນໃນຂະນະທີ່ ສະຫະລັດ ແລະຫວຽດນາມ ສະເຫຼີມສະຫຼອງໂອກາດວັນຄົບຮອບສິບປີ ໃນການ “ເປັນຄູ່ຮ່ວມແບບກວມລວມ” ຂອງປະເທດທັງສອງ.
ກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນລຳດັ່ງກ່າວ ແມ່ນສ່ວນນຶ່ງຂອງກອງທັບເຮືອທີ 7 ຂອງສະຫະລັດ “ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນເຂດອິນໂດປາຊີຟິກ ທີ່ເສລີ ແລະເປີດກວ້າງ”ໄດ້ເດີນທາງໄປເຖິງພ້ອມດ້ວຍກຳປັ່ນທີ່ຕິດຕາມ 2 ລຳ ຄືກຳປັ່ນຕິດລູກສອນໄຟນຳວິຖີແອນທີແດັມ (USS Antietam) ແລະກຳປັ່ນໂຣເບີດ ສມໍສ໌ (USS Robert Smalls) ອີງຕາມຄຳຖະແຫຼງຂອງສະຖານທູດອາເມຣິກາທີ່ນະຄອນຫຼວງຮາໂນ່ຍ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ກອງທັບເຮືອຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ລົງມາຈາກກຳປັ່ນແລະຈັບມືກັບທະຫານຫວຽດນາມ ໃນພິທີສະຫຼອງແບບສັ້ນໆ ໃນຕອນບ່າຍວັນອາທິດວານນີ້.
ຜູ້ບັນຊາການກຳປັ່ນບັນທຸກເຮືອບິນ ຣໍໂນລ ເຣແກນ ກັບຕັນ ດາໂຣລ ຄາດອນເນ (Daryle Cardone) ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງຂ່າວວ່າ “ພວກທະຫານເຮືອຫຼາຍ ກວ່າ 5,000 ຄົນ ຈາກກຳປັ່ນຣໍໂນລ ເຣແກນ ມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນໄປຢ້ຽມຢາມເມືອງທ່າດານັງແລະຮຽນຮູ້ວັດທະນະທຳຫວຽດນາມ.”
ຫວຽດນາມແລະສະຫະລັດ ມີຄວາມສຳພັນທາງດ້ານການຄ້າຮ່ວມກັນຫຼາຍຂຶ້ນ ພ້ອມໆກັບມີຄວາມເປັນຫ່ວງກັງວົນ ກ່ຽວກັບການຂະຫຍາຍອິດທິພົນຂອງຈີນ ເພີ້ມຂຶ້ນຢູ່ໃນຂົງເຂດ.