ລິ້ງ ສຳຫລັບເຂົ້າຫາ

logo-print
ພາສາຕ່າງໆ
ກ່ອນ ຕໍ່ໄປ
Breaking News
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ

ສະຫະລັດ ແນໃສ່ການ ‘ຟື້ນຟູ’ ສາຍສຳພັນຄືນໃໝ່ ກັບອົງການ NATO ຂະນະທີ່ ປາກົດວ່າ ຈະມີການຕັດສິນໃຈທີ່ສຳຄັນ

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານລອຍດ໌ ອອສຕິນ ຢ້ຽມຢາມພວກທະຫານຮັກສາດິນແດນສະຫະລັດ ທີ່ໄດ້ປະຈຳການຢູ່ທີ່ນະຄອນຫຼວງ ສະຫະລັດ ແລະເຂດວົງລ້ອມນັ້ນ, ວັນທີ 29 ມັງກອນ 2021 ຢູ່ທີ່ລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ໃນນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ.

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານລອຍດ໌ ອອສຕິນ ຈະໃຊ້ກອງປະຊຸມລະດັບລັດຖະມົນຄັ້ງທຳອິດກັບບັນດາພັນທະມິດຂອງອົງການເນໂຕ້ ໃນວັນພຸດມື້ນີ້ ເພື່ອພະຍາຍາມປົວແປງສາຍສຳພັນທີ່ເຄັ່ງຕຶງໂດຍການຍອມຮັບວ່າ ສາຍສຳພັນທີ່ຍາວນານນັ້ນ ບາງຄັ້ງບາງຄາວ ກໍມີຄວາມຕຶງຄຽດ ພາຍໃຕ້ອະດີດປະທານາທິບໍດີ ສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣຳ.

ການປ່ຽນໃນນ້ຳສຽງແລະວິທີທາງ ໃນຂະນະທີ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ຂັ້ນອະວຸໂສຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ໄດ້ອະທິບາຍກອງປະຊຸມ ໃນວັນອັງຄານວານນີ້ ທີ່ອອກມາກໍຄືວ່າ ສະຫະລັດແລະອົງການເນໂຕ້ ແມ່ນກຳລັງປະເຊີນ ກັບການຕັດສິນໃຈທີ່ສຳຄັນກ່ຽວກັບລະດັບກຳລັງທະຫານຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ແລະກ່ຽວກັບວິທີທີ່ດີສຸດໃນການປະເຊີນໜ້າກັບມະຫາອຳນາດເຊັ່ນ ຣັດເຊຍ ແລະຈີນແນວໃດ ຊຶ່ງຍັງຄົງພ້ອມທີ່ຈະຫັນປ່ຽນບັນທັດຖານສາກົນໃດໆໃຫ້ພວກຕົນໄດ້ປຽບ.

ແຕ່ບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ດັ່ງກ່າວໄດ້ກ່າວວ່າ ລັດຖະບານທ່ານໄບເດັນເຊື່ອວ່າ ຄວາມສາມາດ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າ ກ່ຽວກັບບັນຫາກົດດັນໃດໆທີ່ກຳລັງປະເຊີນກຸ່ມພັນທະມິດຢູ່ນັ້ນ ຂຶ້ນຢູ່ກັບການນຳເອົາສາຍສຳພັນກັບຄືນສູ່ສະພາບທີ່ໝັ້ນຄົງເສຍກ່ອນ.

“ມັນເປັນທໍາທີ່ຈະກ່າວວ່າ ຕະຫຼອດໄລຍະສີ່ປີທີ່ຜ່ານມາ ຄວາມຮັບຮູ້ຂອງມະຫາ ຊົນຕໍ່ຄວາມໝັ້ນໝາຍຂອງສະຫະລັດແລະເຈດຕະນາລວມຂອງພວກເຮົາ ແມ່ນ ບໍ່ຄ່ອຍຈະແຈ້ງປານໃດ” ນັ້ນແມ່ນຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດທ່ານນຶ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວກ່ອນໜ້າຂອງການເລີ້ມຕົ້ນກອງປະຊຸມທາງອອນລາຍໄລຍະສອງວັນ.

ທ່ານອອສຕິນ “ແທ້ຈິງແລ້ວ ແມ່ນຊຸມໃສ່ການພະຍາຍາມຟື້ນຟູສາຍສຳພັນຂອງພວກເຮົາກັບກຸ່ມພັນທະມິດ” ເຈົ້າໜ້າທີ່ອະວຸໂສດັ່ງກ່າວ ໄດ້ກ່າວໄປ ແລະກ່າວຕື່ມອີກວ່າ ທ່ານລັດຖະມົນຕີ ຕັ້ງໃຈທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ອົງການເນໂຕ້ໝັ້ນໃຈວ່າ ໝັ້ນໝາຍຕໍ່ການປ້ອງກັນຮ່ວມກັນຂອງວໍຊິງຕັນ ຊຶ່ງໝາຍເຖິງ ມາດຕາທີ 5 ພາຍໃຕ້ສົນທິສັນຍານັ້ນ “ຍັງຄົງຄວບຄຸມຢ່າງໜຽວແໜ້ນຢູ່.”

ເລຂາທິການໃຫຍ່ອົງການເນໂຕ້ ທ່ານເຈັນສ໌ ສໂຕລເຕັນເບີກ ໄດ້ໃຫ້ສັນຍານວ່າ ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ຕັ້ງຕົ້ນຄືນໃໝ່ ໃນສາຍສຳພັນລະຫວ່າງສະຫະລັດກັບອົງການເນໂຕ້ ເມື່ອຕົ້ນເດືອນນີ້.

ທ່ານກ່າວວ່າ “ເປັນທີ່ປະຕິເສດບໍ່ໄດ້ວ່າ ຕະຫຼອດໄລຍະສີ່ປີທີ່ຜ່ານມາ ພວກເຮົາໄດ້ມີຊ່ວງເວລາທີ່ທ້າທາຍຫຼາຍຄັ້ງ. ແລະມັນກໍບໍ່ເປັນເລື້ອງລັບທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຍັງໄດ້ມີການປຶກສາຫາລືກັບອະດີດປະທານາທິບໍດີທີ່ລຳບາກໃຈ.” ແລະທ່ານກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ “ມັນແມ່ນໃນເລື້ອງຜົນປະໂຫຍດດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງທັງ ຢູໂຣບແລະອາເມຣິກາເໜືອ ສະຫະລັດ ເພື່ອໃຫ້ເລີ້ມຕົນອີກເທື່ອນຶ່ງ.”

ອ່ານຂ່າວນີ້ຕື່ມ ເປັນພາສາອັງກິດ

Back to top
XS
SM
MD
LG