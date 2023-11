ການຊ່ອຍເຫຼືອຂອງສະຫະລັດ ແກ່ ອິສຣາແອລ ໄດ້ຄ້າງຄາ ຢູ່ໃນທຶນງົບປະມານຂອງລັດຖະບານ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ຕໍ່ລອງກັນໃນສະພາສູງ

ການຊ່ອຍເຫຼືອຂອງສະຫະລັດ ແກ່ອິສຣາແອລ ແມ່ນຢູ່ໃນພາວະບໍ່ໄປບໍ່ມາ ໃນລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ຂະນະທີ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ກຳລັງໃກ້ຈະໝົດເວລາທີ່ຈະຕົກລົງກັນໄດ້ກ່ຽວກັບທຶນຈຳນວນຫຼາຍຕື້ໂດລາໃນດ້ານຄວາມໝັ້ນຄົງທີ່ເປັນເລື້ອງບູລິມະສິດ ກ່ອນໜ້າ ຮ່າງກົດໝາຍງົບປະມານໄລຍະສັ້ນ ຂອງລັດຖະບານ ກຳລັງຈະໝົດອາຍຸ ໃນວັນທີ 17 ພະຈິກນີ້.

ໃນຂະນະທີ່ພັກເດໂມແຄຣັດ ແລະພັກຣີພັບບລີກັນ ແມ່ນມີຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມກັນຢ່າງກວ້າງຂວາງກ່ຽວກັບການຊ່ອຍເຫຼືອແກ່ອິສຣາແອລ ໃນບັນຫາຂັດແຍ້ງທີ່ແກ່ຍາວມາໄດ້ນຶ່ງເດືອນ ກັບກຸ່ມຮາມາສ, ຊຶ່ງທັງສອງພັກການເມືອງໄດ້ແນບເງື່ອນໄຂຕ່າງໆທີ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການຊ່ອຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວ ບໍ່ສາມາດເຄື່ອນໄປໜ້າໄດ້.

ພັກເດໂມແຄຣັດທີ່ມີສຽງສ່ວນຫຼາຍໃນສະພາສູງ ຈະບໍ່ຮັບເອົາ ຮ່າງກົດໝາຍມູນຄ່າ 13 ພັນ 6 ຮ້ອຍລ້ານໂດລານີ້ ສະໜອງທຶນສຳລັບລະບົບລູກສອນໄຟປ້ອງກັນໄພທາງອາກາດ ໃຫ້ອິສຣາແອລ ທີ່ໄດ້ຖືກຮັບຜ່ານໂດຍບັນດາສະມາຊິກສະພາ ຂອງພັກຣີພັບບລີກັນ ທີ່ມີສຽງສ່ວນຫຼາຍໃນສະພາຕ່ຳ ເມື່ອອາທິດແລ້ວນີ້ ດ້ວຍຄະແນນສຽງ 226 ຕໍ່ 196.

ສ່ວນພັກເດໂມແຄຣັດ ກໍໄດ້ຄັດຄ້ານຕໍ່ພັກຣີພັບບລີກັນ ທີ່ຈ່າຍຄ່າການຊ່ອຍເຫຼືອໃຫ້ແກ່ອິສຣາແອລ ດ້ວຍການຕັດທຶນງົບປະມານ ຂອງອົງການ IRS ຊຶ່ງເປັນອົງການທີ່ຮັບຜິດຊອບ ສຳລັບການເກັບພາສີຂອງສະຫະລັດ.



U.S. aid to Israel is at a standstill in the U.S. Congress as lawmakers are running out of time to agree on billions of dollars in security priorities before a short-term government funding bill expires on November 17.

While Democrats and Republicans are broadly in agreement about assisting Israel in the month-old conflict with Hamas, both parties have attached conditions that have prevented the aid from moving forward.

The Democratic-majority Senate will not take up the $13.6 billion bill providing funding for Israel’s air and missile defense systems passed by the Republican-majority House of Representatives last week by a vote of 226-196.

Democrats objected to Republicans paying for the aid to Israel by making in-kind cuts to the budget of the Internal Revenue Service, the agency responsible for taxation.