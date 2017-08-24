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ສະ​ຫະລັດ ​ໂຈະ​ສົ່ງການ​ຊ່ອຍ​​ເຫຼືອໄປຍັງອີຈິບ ຍ້ອນຄວາມເປັນຫ່ວງ ຕໍ່ການລະເມືດ ສິດທິມະນຸດ

ພາບຈາກອົງການຂ່າວ MENA, ປະທານາທິບໍດີອີຈິບ Abdel-Fattah el-Sissi, ຂວາ, ຢືນຖ່າຍຮູບກັບທີ່ປຶກສາປະຈຳທຳ ນຽບຂາວ ທ່ານ Jared Kushner, ໃນນະຄອນ Cairo, ອີຈິບ, 23 ສິງຫາ 2017.

ສາຍ​ພົວພັນ​ລະຫວ່າງ​ອີ​ຈິບ ກັບ​ສະຫະລັດ ​ທີ່ດີຂຶ້ນ ພາຍ​ໃຕ້​ລັດຖະບານ​ຂອງທ່ານ​ດໍ​ໂນ​ລ
ທຣຳ ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ ຈະ​ເຄັ່ງ​ຕຶງ​ຂຶ້ນ​ແດ່ ພາຍຫຼັງ​ທີ່​ທາງສະຫະລັດ ໄດ້ໂຈະການ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອ​
ບາງ​ຢ່າງ​ໄປ​ຍັງ​ອີ​ຈິບ ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວານ​ນີ້.

ສະ​ຫະລັດ ​ໄດ້​ຕັດ​ງົບ​ປະມານ​ການ​ຊ່ອຍເຫຼືອລົງ​ເກືອບ 100 ລ້ານ ​ໂດ​ລ່າ ​ໃນການ​ເສດ
ຖະກິດ​ແລະ​ທາງ​ທະຫານ ​ແລະ​ຊັກ​ຊ້າໃນ​ການ​ໃຫ້​ເງິນ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອທາງ​ທະຫານ​ເກືອບ 200
​ລ້ານ ​ໂດ​ລ່າ ຊຶ່ງ​ອີ​ຈິບ ​ເປັນ​ນຶ່ງ​ໃນບັນດາ​ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຊ່ອຍ​ເຫຼືອລາຍ​ໃຫຍ່​ສຸດ​ຈາກ​ສະຫະລັດ.

​ເຈົ້າ​ໜ້້າທີ່ສະຫະລັດ ​ທີ່​ກ່າວ​ຢູ່ທາງເບື້ອງ​ຫຼັງນັ້ນ​ວ່າ ອີ​ຈິບ ​ບໍ່​ໄດ້​ປັບປຸງ​ເລື່ອງການ​ເຄົາລົບ
ສິດທິ​ມະນຸດ ຫຼື​ບໍ່​ ກໍ​ເສີຍ​ເມີຍ​ຕໍ່​ການ​ຈຳກັດ​ຮັດ​ແຄບ​ຕໍ່ອົງການ​ຈັດ​ຕັ້ງພົນລະ​ເຮືອນ​ແລະ​
ອົງ​ການ​ບໍ່​ຫາ​ຜົນ​ກຳ​ໄລ ທັງຫຼາຍ​.

ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຈີນ ປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ Liu Jieyi, ຊ້າຍ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອີຈິບ ທ່ານ Abdellatif Aboulatta, ຂວາ, ລົງຄະແນນ ຕໍ່ຍະຕິ ທີ່ກອງປະຊຸມ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, 2 ມີນາ, 2016.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຈີນ ປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານ Liu Jieyi, ຊ້າຍ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອີຈິບ ທ່ານ Abdellatif Aboulatta, ຂວາ, ລົງຄະແນນ ຕໍ່ຍະຕິ ທີ່ກອງປະຊຸມ ອົງການສະຫະປະຊາຊາດ, 2 ມີນາ, 2016.

ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ໃນນະຄອນ​ໄຄ​ໂຣ ​ໄດ້​ກ່າວ​ປະນາມ​ການ​ຕັດສິນ​ໃຈ​ທີ່​ວ່າ​ນີ້
​ແລະ​ເອີ້ນ​ວ່າ “​ເປັນການ​ຕັດສີນໃຈທີ່​ຜິດໆ​ດ້ານຍຸດທະ​ສາດ​ໃນສາຍ​ພົວພັນ​ທີ່ຮັດແໜ້ນ
ກັນມາ​ລະຫວ່າງສອງປະເທດ​ເປັນ​ເວລາ​ຫຼາຍ​ທົດ​.​”

ນອກນັ້ນຍັງມີ​ລາຍ​ງານ​ວ່າ ​ອີ​ຈິບ ໄດ້​ຍົກ​ເລີກ​ການ​ພົບ​ປະກັນ​ລະຫວ່າງທີ່​ປຶກສາ​ຂອງ​
ທຳນຽບຂາວ ທ່ານ Jared Kushner ​ກັບລັດຖະມົນຕີ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດ​ຂອງ​ອີ​ຈິບ
ທ່ານ Sameh Shoury.

​ແຕ່​ວ່າ ກະຊວງ​ການ​ຕ່າງປະ​ເທດອີ​ຈິບ ​ໃນ​ເວລາຕໍ່​ມາ ​ໄດ້​ອອກ​ວີ​ດີ​ໂອ ຜ່ານ​ທາງ Twitter
ກ່ຽວ​ກັບ​ທ່ານ Kushner ​ແລະ​ຄະນະ​ຂອງ​ທ່ານ ພົບ​ປະ​ກັບ ທ່ານ Shoury ດ້ວຍການ
ຖ່າຍ​ພາບ​ທີ່​ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ ຕ່າງ​ກໍ​ຫົວ​ຍິ້ມ​ໃສ່​ກ້ອງ ​ເພື່ອ​ຖ່າຍ​ພາບ​ເປັນ​ທີ່​ລະ​ລຶກໄວ້.

ທ່ານ Kushner ລູກ​ເຂີຍ​ຂອງ​ທ່ານ​ທຣຳ ​ໄດ​ຢ້ຽມຢາມນະຄອນ​ໄຄ​ໂຣ ຊຶ່ງ​ເປັນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ
​ຂອງ​ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ໃນ​ການຮື້ຟື້ນຄືນການເຈລະຈາສັນຕິພາບ​ໃນພາກ​ຕາ​ເວັນ
​ອອກ​ກາງຄືນ​ໃໝ່.

ນອກນັ້ນ ທ່ານ​ຍັງ​ໄດ້​ພົບ​ປະກັບ ປະທານາທິບໍດີ​ອີ​ຈິບ Abdel Fattah el-Sissi ​
ໃນ​ວັນ​ພຸດ​ວາ​ນນີ້. ຖະ​ແຫຼ​ງການ​ສະບັບ​ນຶ່ງ​ຈາກ​ຫ້ອງການ​ຂອງທ່ານ Sissi ບໍ່​ໄດ້​ກ່າວ​
ເຖິງ​ການ​ຕັດ​ງົບປະມານ​ດັ່ງກ່າວ. ມັນ​ໄດ້​ເນັ້ນ​ເຖິງ​ຄວາມ​ຕ້ອງການ​ຂອງ​ອີ​ຈິບ ທີ່​ຈະ​ເຮັດ​
ວຽກ​ເພື່ອ​ເສີມ​ສ້າງສາ​ຍພົວພັນ​ລະຫວ່າງທັງ​ສອງ​ປະ​ເທດ​ນີ້.

ອ່ານ​ຂ່າວ​ນີ້​ເພີ່ມຕື່ມ​ເປັນ​ພາສາ​ອັງກິດ

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