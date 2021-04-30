ອົງການຂອງສະຫະລັດ ລາຍງານວ່າ ມີ ‘ການໂຈມຕີໂດຍພວກຢູ່ພາຍໃນ’ ຕໍ່ກຳລັງຂອງອັຟການິສຖານ ເພີ້ມຫຼາຍຂຶ້ນເຖິງ 82 ເປີເຊັນ

ບົດລາຍງານສະບັບໃໝ່ປະຈຳໄຕມາດຂອງສະຫະລັດ ໄດ້ບັນທຶກການເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍໃນ “ການໂຈມຕີຂອງຜູ້ຢູ່ພາຍໃນ” ກອງກຳລັງຮັກສາຄວາມປອດໄພຂອງລັດຖະບານອັຟການິສຖານ ຄິດສະເລ່ຍເຖິງ 82 ເປີເຊັນໃນໄຕມາດທຳອິດຂອງປີ 2021 ເຊິ່ງເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ມີພະນັກງານທະຫານເສຍຊີວິດ 115 ຄົນ ແລະອີກ 39 ຄົນໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
ອົງການກວດກາພິເສດເພື່ອການບູລະນະອັຟການິສຖານ ຫຼື SIGAR ໄດ້ລາຍງານໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຕໍ່ລັດຖະສະພາສະຫະລັດ ວ່າ ໂດຍລວມແລ້ວ ການຕາຍແລະບາດເຈັບ ຂອງກອງກຳລັງປ້ອງກັນປະເທດແລະຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດຂອງອັຟການິສຖານ ຫຼື ANDSF ແມ່ນຍັງສູງຂຶ້ນກວ່າຊ່ວງໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍນີ້ຫຼາຍສົມຄວນ.
ອົງການ SIGAR ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ລວມເອົາຂໍ້ມູນທີ່ຄົບຖ້ວນຂອງຜູ້ຕາຍແລະບາດເຈັບຈາກ ANDSF ເພາະວ່າ ກອງກໍາລັງສະຫະລັດຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ຮັກສາຂໍ້ມູນນີ້ໄວ້ເປັນຄວາມລັບ ຕາມການຂໍຮ້ອງຂອງລັດຖະບານອັຟການິສຖານ.
ບົດລາຍງານນີ້ ໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ANDSF ໄດ້ປະສົບກັບການໂຈມຕີໂດຍຜູ້ຢູ່ພາຍໃນ 31 ຄັ້ງຈາກວັນທີ 1 ມັງກອນ ຫາ ວັນທີ 1 ເມສາ ແລະຈຳນວນການຕາຍແລະບາດເຈັບທີ່ພວກຜູ້ຮ້າຍໄດ້ກໍ່ເຫດນັ້ນ ແມ່ນຫຼາຍກວ່າສອງເທົ່າເມື່ອປຽບທຽບໃສ່ຊ່ວງໄລຍະດຽວກັນໃນປີ 2020.
ພວກກະບົດຂອງກຸ່ມຕາລີບານທີ່ປອມຕົວເປັນຕຳຫຼວດ ຫຼືພະນັກງານທະຫານ ແມ່ນຢູ່ເບື້ອງຫຼັງການໂຈມຕີພາຍໃນທັງຫຼາຍເຫຼົ່ານັ້ນ.
ອົງການ SIGAR ໄດ້ມອບບົດລາຍງານສະບັບໄຕມາດທໍາອິດຂອງຕົນ ໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງທະຫານຂອງສະຫະລັດ ກວ່າ 2,500 ຄົນກຳລັງກຽມພ້ອມທີ່ຈະເລີ້ມຖອນອອກຈາກອັຟການິສຖານໂດຍເລີ້ມຕົ້ນແຕ່ວັນເສົານີ້ເປັນຕົ້ນໄປ. ການຖອນກຳລັງທະຫານດັ່ງກ່າວ ຈະສິ້ນສຸດພາຍໃນວັນທີ 11 ກັນຍາ ແລະມີຈຸດ ປະສົງເພື່ອໃຫ້ປິດສາກສົງຄາມທີ່ແກ່ຍາວທີ່ສຸດຂອງອາເມຣິກາ.
ພວກພະນັກງານສັນຍາຈ້າງເກືອບ 17,000 ຄົນທີ່ສະໜັບສະໜຸນການປະຕິບັດງານຕ່າງໆຢູ່ໃນອັຟການິສຖານຂອງກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ຍັງຈະເຄື່ອນຍ້າຍອອກຈາກປະເທດດັ່ງກ່າວ ພ້ອມກັນກັບກຳລັງທະຫານຂອງອາເມຣິກາ. ອັນນີ້ລວມມີ ພົນລະເມືອງສະຫະລັດ 6,147 ຄົນ 6,399 ຄົນເປັນພົນລະ ເມືອງຂອງປະເທດທີສາມ ແລະອີກ 4,286 ຄົນເປັນພົນລະເມືອງຂອງອັຟການິສຖານ ອີງຕາມອົງການ SIGAR.
ອົງການດັ່ງກ່າວ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ມັນບໍ່ທັນຈະແຈ້ງເທື່ອວ່າ ຜູ້ໃດ ຖ້າວ່າມີຜູ້ໃດແດ່ ຈະມາແທນພວກພະນັກງານສັນຍາຈ້າງ ຫຼືຈະປະຕິບັດວຽກງານຂອງພວກ ເຂົາເຈົ້າ ຫຼັງຈາກທີ່ພວກເຂົາຖືກຖອນອອກແລ້ວ.
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