ກອງກຳລັງສະຫະລັດ ໄດ້ບຸກໂຈມຕີບ່ອນເກັບມ້ຽນອາວຸດອີກແຫ່ງນຶ່ງ ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງຊີເຣຍ ທີ່ຖືກນຳໃຊ້ໂດຍກອງກຳລັງພິທັກປະຕິວັດອິສລາມຂອງອີຣ່ານ ແລະກຸ່ມໃນເຄືອຄ່າຍ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານລອຍ ອອສຕິນ ໄດ້ປະກາດໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
“ການໂຈມຕີປ້ອງກັນຕົນເອງທີ່ແນ່ນອນ ນີ້ແມ່ນເປັນການຕອບໂຕ້ ຕໍ່ການໂຈມຕີຫຼາຍໆຄັ້ງ ຕໍ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດໃນອີຣັກ ແລະຊີເຣຍ ໂດຍພັນທະມິດຂອງກຸ່ມອາລ-ກຸດ (IRGC-Quds Force). ປະທານາທິບໍດີ ບໍ່ມີບູລິມະສິດໃດ ສູງກວ່າຄວາມປອດໄພຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດ, ແລະທ່ານໄດ້ຊີ້ນຳໃຫ້ດຳເນີນການ ໃນມື້ນີ້ ເພື່ອໃຫ້ຄວາມຈະແຈ້ງວ່າ ສະຫະລັດຈະປ້ອງກັນຕົນເອງ, ບຸກຄະລາກອນ, ແລະຜົນປະໂຫຍດຂອງຕົນ,” ທ່ານ ອັອສຕິນ ກ່າວໃນຖະແຫຼງການ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານອາວຸໂສຄົນນຶ່ງ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວໂດຍບໍ່ເປີດເຜີຍຊື່ ຫລັງຈາກການໂຈມຕີໃນແຂວງ ເດຍ ແອລ-ຊູ (Deir el-Zour) ຂອງຊີເຣຍ ວ່າ ກອງທັບບໍ່ມີຄວາມຈະແຈ້ງ ກ່ຽວກັບຕົວເລກຜູ້ເສຍຊີວິດ ແຕ່ໄດ້ຕິດຕາມ "ສອງສາມຄົນ" ຢູ່ທີ່ຈຸດຂອງການໂຈມຕີ ບໍ່ດົນກ່ອນການເປີດການໂຈມຕີ. ອົງການຂ່າວ AFP ລາຍງານວ່າ ມີຢ່າງນ້ອຍ 9 ຄົນເສຍຊີວິດໃນການໂຈມຕີດັ່ງກ່າວ.
"ຂ້າພະເຈົ້າ ໄດ້ເບິ່ງການສູ້ລົບ. ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດບອກທ່ານໄດ້ເລີຍວ່າ ພວກເຮົາຄ້ອນຂ້າງແນ່ນອນວ່າມີການລະເບີດຄັ້ງທີສອງ ເຊິ່ງຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າສະຖານທີ່ນີ້ແມ່ນບ່ອນເກັບອາວຸດ ທີ່ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າອາດຈະຖືກໃຊ້ໃນການໂຈມຕີຫຼາຍໆຄັ້ງ ທີ່ເກີດຂື້ນກັບກອງກໍາລັງຂອງພວກເຮົາ," ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານອະວຸໂສກ່າວ.
ທ່ານ ອອສຕິນ ກ່າວຕື່ມໃນຖະແຫຼງການຂອງທ່ານວ່າ ສະຫະລັດໄດ້ກຽມພ້ອມແລ້ວ ທີ່ຈະໃຊ້ມາດຕະການເພີ່ມເຕີມ ເພື່ອປົກປ້ອງເຈົ້າໜ້າທີ່ ແລະສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຂອງສະຫະລັດ, ໃນຂະນະດຽວກັນ ກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕ້ານການຍົກລະດັບຄວາມຮຸນແຮງຂຶ້ນ.
"ພວກເຮົາພະຍາຍາມທີ່ຈະສົ່ງຂໍ້ຄວາມທີ່ຈະແຈ້ງໄປໃຫ້ອີຣ່ານ ວ່າພວກເຮົາຖືວ່າມັນເປັນຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ການໂຈມຕີກອງກຳລັງສະຫະລັດ ແລະພວກເຮົາຄາດຫວັງວ່າ ອີຣ່ານ ຈະໃຊ້ມາດຕະການ ເພື່ອຊີ້ນຳໃຫ້ພວກຕົວແທນຂອງເຂົາ ເຈົ້າຢຸດ," ເຈົ້າໜ້າທີ່ທະຫານອະວຸໂສ ກ່າວກັບນັກຂ່າວ.
ການໂຈມຕີທີ່ແນ່ນອນ ໄດ້ເກີດຂຶ້ນ ບໍ່ພໍເທົ່າໃດຊົ່ວໂມງຫລັງຈາກພວກກະບົດຮູຕີ (Houthi) ທີ່ໄດ້ຮັບການໜູນຫຼັງຈາກອີຣ່ານ ໄດ້ຍິງເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບຂອງສະຫະລັດ ທີ່ບິນຢູ່ເທິງທະເລແດງ ຕົກ.
ກອງກຳລັງສະຫະລັດ ໄດ້ບຸກໂຈມຕີບ່ອນເກັບມ້ຽນອາວຸດອີກແຫ່ງນຶ່ງ ໃນພາກຕາເວັນອອກຂອງຊີເຣຍ ທີ່ຖືກນຳໃຊ້ໂດຍກອງກຳລັງພິທັກປະຕິວັດອິສລາມຂອງອີຣ່ານ ແລະກຸ່ມໃນເຄືອຄ່າຍ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ທ່ານລອຍ ອອສຕິນ ໄດ້ປະກາດໃນວັນພະຫັດວານນີ້.