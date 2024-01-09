ສະຫະລັດ ປະເຊີນກັບຄວາມເປັນໄປໄດ້ ໃນການປິດລັດຖະບານອີກຄັ້ງນຶ່ງ ກ່ຽວກັບບັນຫາການໃຊ້ຈ່າຍ 

ບັນດາຜູ້ນຳຂອງສະພາຕ່ຳແລະສະພາສູງ ໄດ້ປະກາດກ່ຽວກັບຂໍ້ຕົກລົງ ໃນຂອບເຂດທີ່ກວ້າງຂວາງ ສຳລັບລະດັບການໃຊ້ຈ່າຍໃນປີ 2024 ແຕ່ຍັງມີວຽກງານຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ເຮັດ ຖ້າສະມາຊິກສະພາຫາກວາງແຜນ ທີ່ຈະຫລີກລ່ຽງການປິດລັດສ່ວນໃຫຍ່ຂອງຖະບານກາງ ແຕ່ດຽວນີ້ໄປຫາຕົ້ນເດືອນກຸມພາ.
ຈຸດເພັ່ງເລັງທີ່ສຳຄັນ ຂອງວຽກງານດັ່ງກ່າວ ກໍແມ່ນຊອກຫາຊ່ອງທາງເພື່ອສ້າງຄວາມເພິງພໍໃຈໃຫ້ແກ່ສະມາຊິກຂວາຈັດກຸ່ມນ້ອຍໆພາຍໃຕ້ການນຳພາຂອງພັກຣີພັບບລີກັນຢູ່ໃນສະພາຕ່ຳ ທີ່ທວງໃຫ້ຕັດການໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສຳຄັນຂອງລັດຖະບານກາງລົງ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນໃນຂໍ້ຕົກລົງງົບປະມານ 1 ພັນ 660 ຕື້ໂດລາ ທີ່ໄດ້ບັນລຸກັນໂດຍປະທານສະພາຕ່ຳ ທ່ານໄມຄ໌ ຈອນສັນ ແລະຜູ້ນຳສະພາສູງ ທ່ານຊັກ ຊູເມີ ເມື່ອທ້າຍອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້.
ມັນຈະບໍ່ເປັນທີ່ພຽງພໍ ພຽງແຕ່ຕົກລົງຮັບເອົາໂຕເລກງົບປະມານໂດຍທົ່ວໄປ ສຳລັບລັດຖະບານກາງ. ບັນດາສະມາຊິກສະພາ ຍັງຕ້ອງໄດ້ຮັບຮອງເອົາ ຮ່າງກົດໝາຍ ສຳລັບແຕ່ລະກະຊວງແລະພະແນກການຕ່າງໆ ໃນການໃຊ້ຈ່າຍເງິນ ຊຶ່ງຈະກໍ່ໃຫ້ເກີດໂອກາດຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນການບໍ່ລົງລອຍກັນ ແລະມີການຊັກຊ້າ.
ເສັ້ນຕາຍກ່ຽວກັບການປິດລັດຖະບານຊຶ່ງໄດ້ມີການຈັດແຈງໄວ້ ໂດຍທີ່ບາງສ່ວນຂອງລັດຖະບານກາງ ຮວມທັງກະຊວງການຂົນສົ່ງ ການກະເສດ ເຄຫະສະຖານແລະການພັດທະນາໂຕເມືອງ ແລະກິດຈະການນັກລົບເກົ່າ ມີກຳນົດທີ່ຈະໝົດທຶນສຳລັບໃຊ້ຈ່າຍພາຍໃນວັນທີ 19 ມັງກອນ. ສ່ວນທີ່ເຫຼືອຂອງລັດຖະບານຈະໝົດທຶນສຳລັບໃຊ້ຈ່າຍພາຍໃນເວລາສອງອາທິດຕໍ່ໄປ ຄືໃນວັນທີ 2 ກຸມພາ.
ມັນເປັນເລື້ອງສຳຄັນ ທີ່ຈະໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ໃນກໍລະນີທີ່ມີການປິດລັດຖະບານ “ຢ່າງເຕັມທີ່” ເກີດຂຶ້ນ ການບໍລິການທີ່ພົວພັນໃນດ້ານປ້ອງກັນປະເທດ ຄວາມໝັ້ນຄົງພາຍໃນ ແລະການປະຕິບັດງານ “ທີ່ຈຳເປັນ” ອື່ນໆຍັງຈະດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ໄປ ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ພະນັກງານລັດຖະບານ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ເຮັດວຽກຕໍ່ໄປນັ້ນ ຈະບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ ຈົນເທົ່າການຕົກລົງ ກ່ຽວກັບການໃຊ້ຈ່າຍ ເປັນທີ່ຕົກແຕກກັນ.
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