ລັດຖະບານຂອງທ່ານໄບເດັນຫວັງວ່າ ຈະໃຊ້ການມາປະຊຸມກັນ ຂອງຄະນະຜູ້ ແທນອາຟຣິກາຈາກ 50 ປະເທດໃນວໍຊິງຕັນ "ເພື່ອຍົກສູງແລະສ້າງຄວາມເຂັ້ມ ແຂງຂອງສະຖາບັນ, ປະຊາຊົນ ແລະປະເທດຊາດ ໃນອາຟຣິກາ" ໂດຍຜ່ານ ການສົນທະນາກັນກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍຕ່າງໆເຊັ່ນ: ສຸຂະພາບ, ປະຊາທິປະໄຕ, ການປົກຄອງ, ການລົງທຶນ, ການພັດທະນາ, ການປ່ຽນແປງ ຂອງດິນຟ້າອາ ກາດ ແລະອື່ນໆ, ອີງຕາມເຈົ້າຫນ້າທີ່ລັດຖະບານລະດັບສູງກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້.
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງຜູ້ນຳສະຫະລັດ-ອາຟຣິກາໃນອາທິດໜ້ານີ້ຈະໃຊ້ເວ ລາສາມວັນ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບສິ່ງທ້າທາຍ, ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຄວາມຫວັງຂອງປະຊາຊົນທີ່ກວມເອົາ 1/5 ຂອງປະ ຊາກອນໂລກ ທີ່ແຜ່ຂະຫຍາຍໄປທົ່ວແຜ່ນດິນອັນກວ້າງໃຫຍ່ ທີ່ໃຫຍ່ກວ່າຈີນ, ອິນເດຍ, ແຜ່ນດິນໃຫຍ່ຂອງສະຫະລັດ ແລະເກືອບໝົດທະວີບຢູໂຣບ ລວມ ເຂົ້າກັນ, ແລະເປັນບ່ອນທີ່ໃຊ້ພາສາຫຼາຍເຖິງນຶ່ງສ່ວນສາມຂອງຈໍານວນພາສາທັງໝົດທີ່ໃຊ້ຢູ່ໃນໂລກ.
ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຂອງປີນີ້, ເຊິ່ງຈະເລີ່ມຕົ້ນຂຶ້ນໃນວັນອັງຄານໜ້າ, ຈະເພັ່ງເລັງໃສ່ "ການລົງເລິກ ແລະຂະຫຍາຍການເປັນຄູ່ຮ່ວມມືລະຫວ່າງສະຫະລັດ-ອາຟຣິກາ ໃນໄລຍະຍາວ ແລະຊຸກຍູ້ບູລິມະສິດຮ່ວມ ຂອງພວກເຮົາ, ເສີມຂະ ຫຍາຍສຽງຮຽກຮ້ອງຂອງອາຟຣິກາ ເພື່ອຮ່ວມມືກັນຕອບສະໜອງບັນດາສິ່ງທ້າທາຍໃນຍຸກນີ້," ນັ້ນຄືຄຳເວົ້າຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວຢູ່ໃນກອງປະຊຸມລາຍງານຫຍໍ້ໃຫ້ກັບພວກນັກຂ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໃນເງື່ອນໄຂທີ່ວ່າບໍ່ໃຫ້ບອກຊື່ຂອງເຂົາເຈົ້າ ດັ່ງທີ່ໄດ້ປະຕິບັດທົ່ວໄປຢູ່ໃນກອງປະຊຸມລາຍງານຫຍໍ້ຂອງທຳນຽບຂາວ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະບານຂັ້ນສູງອີກຄົນນຶ່ງກ່າວວ່າ ພວກເຂົາເຈົ້າຈະປະກາດ "ບັນດາໂຄງການ ແລະຂໍ້ລິເລີ່ມທີ່ສຳຄັນ" ຢູ່ໃນກອງປະຊຸມສຸດຍອດທີ່ຈະດຳເນີນໄປເປັນເວລາ 3 ມື້ນີ້ ແຕ່ກໍໄດ້ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ້ລາຍລະອຽດໃດໆ.
"ເຈົ້າໜ້າທີ່ທ່ານນັ້ນກ່າວອີກວ່າ "ນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບການກຳນົດວາລະວຽກງານລະ ດັບໂລກຮ່ວມກັນ ເພື່ອເບິ່ງວ່າຢູ່ບ່ອນໃດມີໂອກາດ ຢູ່ບ່ອນໃດທີ່ຊາວອາຟຣິກາ ຄວນ - ຈະ, ຕ້ອງ ນັ່ງຢູ່ໂຕະ ແລະຊ່ວຍພວກເຮົາທົບທວນເບິ່ງສິ່ງທ້າທາຍທີ່ ຫຍຸ້ງຍາກທີ່ສຸດບາງອັນ ທີ່ມີຜົນກະທົບໃນທົດສະວັດນີ້."
ໂຄສົກສະພາຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ ຄະນະຜູ້ແທນທັງໝົດ 50 ຄົນ ທີ່ໄດ້ຮັບເຊີນຈາກ 49 ປະເທດ ບວກກັບສະຫະພາບອາຟຣິກາ ໄດ້ຢືນຢັນການເຂົ້າຮ່ວມຂອງເຂົາເຈົ້າ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ບອກວ່າຈະເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ລັດຖະ ບານໃນລະດັບໃດ.