ການເຈລະຈາ ລະຫວ່າງ ສຫລ ກັບກຸ່ມ ຕາລີບານ ຢຸດສະງັກ ຍ້ອນ ຕົກລົງກັນ ບໍ່ໄດ້ ເລື້ອງຖານທັບ ສຫລ

ການເຈລະຈາກັນລະຫວ່າງສະຫະລັດ ແລະກຸ່ມຕາລີບານ ຂອງອັຟການິສຖານ ເພື່ອບັນລຸການຕົກລົງທາງດ້ານການເມືອງ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ສົງຄາມອັນຍືດເຍື້ອຢູ່
ໃນອັຟການິສຖານສິ້ນສຸດລົງ ແມ່ນໄປຢຸດສະງັກໄປໄປຍ້ອນບັນຫາທີ່ວ່າໃຫ້ຮັກ
ສາຖານທັບຂອງສະຫະລັດ ຢູ່ໃນປະເທດນັ້ນໄວ້, ອີງຕາມທ່ານ ວາຮີດ ມຸສດາ
(Waheed Muzhda) ອະດີດເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງກຸ່ມຕາລີບານຢູ່ໃນນະຄອນກາບູລ ທີ່ຍັງມີການພົວພັນຢ່າງເປັນປົກກະຕິ ກັບບັນດາຜູ້ນໍາຂອງກຸ່ມຕາລີບານຢູ່.
ທ່ານ ມຸສດາ ເວົ້າວ່າ "ສະຫະລັດຢາກໃຫ້ກຸ່ມຕາລີບານ ຮັບເອົາຂໍ້ສະເໜີທີ່ວ່າ
ຢ່າງໜ້ອຍ ໃຫ້ມີຖານທັບຂອງສະຫະລັດ ສອງແຫ່ງ ຄືຢູ້ທີ່ເມືອງແບັກແຣມ
(Bagram) ແລະຊໍຣາບັກ (Shorabak). ກຸ່ມຕາລີບານ ບໍ່ຍິນດີທີ່ຈະຮັບເອົາ
ຂໍ້ສະເໜີນັ້ນ. ທ່ານກ່າວອີກວ່າ ພວກຜູ້ນໍາຂອງກຸ່ມກະບົດດັ່ງກ່າວ ບໍ່ຍອມຮັບ
ເອົາຂໍ້ສະເໜີໃດໆ ນອກເໜືອໄປຈາກຈໍານວນທະຫານນ້ອຍໆ ທີ່ຕ້ອງການມີໄວ້
ເພື່ອປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພໃນການປະຕິບັດງານທາງການທູດຂອງສະຫະລັດ
ເທົ່ານັ້ນ.
ແຫລ່ງຂໍ້ມູນໃນລະດັບສູງຢູ່ນະຄອນວໍຊິງຕັນ ທີ່ເຮັດວຽກກັບອັຟການິສຖານ ໄດ້
ຢືນຢັນຕໍ່ວີໂອເອ ໂດຍທີ່ບໍ່ປະສົງອອກນາມວ່າ ການຮັກສາຖານທັບໃນຈໍານວນ
ໃດນຶ່ງ ແມ່ນເປັນບູລິມະສຸດສູງສຸດ ຂອງລັດຖະບານສະຫະລັດ.
ທ່ານ ຄຣິສຕົຟເຟີ ໂຄເລັນດາ (Christopher Kolenda) ນາຍພັນທີ່ອອກບໍານານ
ແລະອະດີດທີ່ປຶກສາຂອງທໍານຽບຫ້າແຈ ທີ່ໄດ້ມີການພົບປະແບບບໍ່ເປັນ ທາງການ
ກັບກຸ່ມຕາລີບານ ຢູ່ນະຄອນໂດຮາ ເວົ້າວ່າ ກຸ່ມກະບົດດັ່ງກ່າວ ຖືວ່າກຳລັງສູ້ລົບ
ຂອງສະຫະລັດ ເປັນກໍາລັງທີ່ຢຶດຄອງປະເທດ ແລະຢາກໃຫ້ພວກນີ້ຖອນອອກຈາກ
ປະເທດໄປ.
"ເຫດຜົນອັນທີ 1 ຂອງພວກເຂົາ ເພື່ອເຮັດທໍາສົງຄາມ, ເປັນເຫດທີ່ພາໃຫ້ເກີດສົງ
ຄາມຂຶ້ນ, ຖ້າຫາກເຮົາຈະຮັກສາໄວ້, ແມ່ນການຢຶດຄອງໄວ້. ສະນັ້ນ, ‘ພວກເຂົາຈະ
ເວົ້າແບບງ່າຍໆໄດ້ວ່າ ເຮົາຍິນດີທີ່ຈະໃຫ້ກຳລັງສູ້ລົບຂອງສະຫະລັດປະປະຕິບັດງານ
ຢູ່ທົ່ວອັຟກາສນິສຖານໄດ້.' ເພາະນັ້ນຄື ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາກໍາລັງຕໍ່ສູ້ບໍ່ໃຫ້ມັນມີ, ໃນມູມ
ມອງຂອງພວກເຂົາ," ອີງຕາມຄໍາເວົ້າຂອງທ່ານ ທີ່ກ່າວໃນລະ ຫວ່າງການໃຫ້ສໍາ
ພາດກັບວີໂອເອ.
ທ່ານກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ ກຸ່ມຕາລີບານໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ຄວາມຍິນດີສ່ວນໃດ ສ່ວນນຶ່ງ
ທີ່ຈະໃຫ້ທະຫານຂອງຕ່າງຊາດ ທໍາການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ແກ່ກໍາລັງທະ ຫານ ຂອງອັຟ
ການິສຖານ ແຕ່ຢູ່ໃນພຽງເງື່ອນໄຂທີ່ວ່າ ລັດຖະບານໃໝ່ທີ່ໄດ້ຖືກສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນ ພາຍຫລັງ
ທີ່ມີການຕົກລົງໂດຍຜ່ານການເຈລະຈາ ທີ່ອາດຈະມີກຸ່ມຕາລີບານເຂົ້າຮ່ວມນໍາ ເຫັນ
ພ້ອມໃຫ້ພວກເຂົາໄປຢູ່ໃນທີ່ນັ້ນໄດ້.
ພາຍຫລັງທີ່ ມີການຕິດຕໍ່ຂອງທ່ານໂຄເລັນດາກັບກຸ່ມຕາລີບານແລ້ວ ໂດຍທີ່ມີ ທ່ານ
ນາງ ຣອບບິນ ຣັບແຟລ, ນັກການທູດສະຫະລັດທີ່ອອກກິນບໍານານແລ້ວ ກໍຕິດຕາມ
ທ່ານໄປນໍານັ້ນ ທ່ານນາງ ອາລິສ ແວລສ໌ (Alice Wells), ຮອງຜູ້ຊ່ວຍໃຫຍ່ຂອງ
ລັດຖະມົນຕີຮັບຜິດຊອບ ເລື້ອງເຂດເອເຊຍໃຕ້ ແລະເອເຊຍກາງໃນກະຊວງການ
ຕ່າງປະເທດສະຫະລັດ, ກໍໄດ້ພົບກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ຂອງກຸ່ມຕາລີ ບານ ຢູ່ນະຄອນ
ດາໂຮ, ປະເທດກາຕາ ໃນເດືອນກໍລະກົດຜ່ານມານີ້.
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