ປາກິສຖານ ໄດ້ຈັດ “ການເຈລະຈາສັນຕິພາບ” ລະຫວ່າງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ອາເມຣິກັນ ກັບ
ພວກຕາລີບານ ທີ່ໄດ້ເລີ່ມຂຶ້ນ ໃນວັນຈັນມື້ນີ້ ໃນປະເທດ ສະຫະລາດ ຊະອານາຈັກ
ອາຣັບ ເອມີເຣັສ ເພື່ອຜັກດັນການຕົກລົງກັນທາງການເມືອງ ສຳລັບສົງຄາມໃນປະ
ເທດ ອັຟການິສຖານ.
ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ປາກິສຖານ ທ່ານ ໂມຮາມັດ ເຟຊາລ ໄດ້ກ່າວຢ້ຳວ່າ
ລັດຖະບານ ອິສລາມາບັດ, ພ້ອມກັບປະຊາຄົມນານາຊາດ ແລະ ຄູ່ຮ່ວມງານອື່ນໆ,
ໄດ້ມີຄວາມໝາຍໝັ້ນຕໍ່ສັນຕິພາບ ແລະ ການປອງດອງກັນໃນປະເທດເພື່ອນບ້ານ ທີ່
ຖືກທຳລາຍໂດຍສົງຄາມນັ້ນ.
ທ່ານ ເຟຊາລ ໄດ້ກ່າວໃນຖະແຫຼງການສັ້ນສະບັບນຶ່ງ ບໍ່ດົນ ກ່ອນການເຈລະຈາໄດ້ໄຂ
ຂຶ້ນ ໃນນະຄອນຫຼວງ ອາບູ ດາບີ ວ່າ “ການເຈລະຈາຕ່າງໆ ແມ່ນໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນ ໃນ
ປະເທດລາດຊະອານາຈັກອາຣັບເອມີເຣັສ. ພວກເຮົາຫວັງວ່າຄັ້ງນີ້ ຈະເປັນການສິ້ນ
ສຸດການນອງເລືອດໃນ ອັຟການິສຖານ ແລະ ນຳເອົາສັນຕິພາບ ມາສູ່ພາກພື້ນ.”
ທູດພິເສດສຳລັບການປອງດອງ ອັຟການິສຖານ ທ່ານ ເຊມາລ ຄາລີຊາດ ແມ່ນຜູ້ນຳ
ໜ້າກຸ່ມ ສະຫະລັດ ໃນການເຈລະຈາຕ່າງໆ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສ ອັຟການິສຖານ ຜູ້ທີ່
ໃຫ້ຂ່າວຄວາມຄືບໜ້າ ໄດ້ຢືນຢັນຕໍ່ວີໂອເອໃນວັນອາທິດວານນີ້
ເຈົ້າໜ້າທີ່ຄົນດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງໄດ້ຂໍຮ້ອງບໍ່ໃຫ້ອອກຊື່, ໄດ້ກ່າວວ່າ ອິສລາມາບັດ ໄດ້ອຳ
ນວຍຄວາມສະດວກໃນການເຈລະຈາ ຫຼັງຈາກປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣຳ ໄດ້ຂຽນ
ຈົດໝາຍຫາ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອິມຣານ ຄານ ໃນຕົ້ນເດືອນນີ້ ເພື່ອພະຍາຍາມທຳ
ການຮ່ວມມື ກັບທ່ານ ໃນການນຳເອົາພວກ ຕາລີບານ ມາເຂົ້າຮ່ວມໂຕະປະຊຸມ ສຳ
ລັບການເຈລະຈາສັນຕິພາບ.
ຖະແຫຼງການສັ້ນຂອງໂຄສົກພວກຕາລີບານ ທ້າວ ຊາບີຮຸລລາ ມູຈາຮິດ, ທີ່ໄດ້ສົ່ງໃຫ້
ວີໂອເອ ໄດ້ຢືນຢັນການເຂົ້າຮ່ວມຂອງນັກເຈລະຈາການເມືອງຂອງພວກເຂົາ ໃນກອງ
ປະຊຸມກັບບັນດາເຈົ້າໜ້າທີ່ໃນວັນຈັນມື້ນີ້, ແຕ່ໄດ້ກ່າວວ່າ ຜູ້ແທນທັງຫຼາຍຂອງປະ
ເທດເຈົ້າພາບ, ເຊິ່ງແມ່ນ ປາກິສຖານ ແລະ ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ນັ້ນ ກໍຈະເຂົ້າຮ່ວມໃນ
ການເຈລະຈາດັ່ງກ່າວເຊັ່ນກັນ.
ທຳອິດ, ມັນແມ່ນທ່ານ ຄານ ຜູ້ທີ່ໄດ້ເປີດເຜີຍ ໃນວັນສຸກທີ່ຜ່ານມາວ່າ ການເຈລະຈາ
ຕ່າງໆ ລະຫວ່າງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ ສະຫະລັດ ກັບ ຕາລີບານ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ
ປາກິສຖານ ນັ້ນ ຈະຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 17 ທັນວ່າມື້ນີ້, ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ທ່ານບໍ່ໄດ້ເວົ້າ
ວ່າ ຈະຢູ່ໃສ.
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