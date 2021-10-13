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ລາຍການຫລ້າສຸດ
ລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງວີໂອເອ ລາວ: ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ຢືນຢັນວ່າ ການຂົນສົ່ງຢາ ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຈາກລາວໄປຕໍ່ປະເທດທີສາມ ມີເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້
ລາຍການຕໍ່ໄປ
19:30 - 20:00
ລາຍການກະຈາຍສຽງຂອງວີໂອເອ ລາວ
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ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ສະຫະລັດຢືນຢັນ ຄວາມຕ້ອງການປ້ອງການການກໍ່ການຮ່້າຍ ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ໃນອັຟການິສຖານ
13.10.2021
ສະຫະລັດຢືນຢັນ ຄວາມຕ້ອງການປ້ອງການການກໍ່ການຮ່້າຍ ຊ່ວຍເຫຼືອດ້ານມະນຸດສະທຳ ໃນອັຟການິສຖານ
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ແຜນທີ່ ກໍລະນີຕິດເຊື້ອໄວຣັສໂຄໂຣນາ ທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນ ໃນທົ່ວໂລກ
ວີດີໂອ ພາສາລາວ
ການເສີມສວຍແບບດ່ວນ: ຫຸ່ນຍົນທີ່ເປັນຊ່າງທາເລັບ ສາມາດທາເລັບໄດ້ຢ່າງແມ້ນຢໍາ
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ໄດ້ຮັບຄວາມນິຍົມຫຼາຍທີ່ສຸດ
1
ເງິນທີ່ລາວໄດ້ຮັບຈາກຈີນ ເປັນເງິນກູ້ ທີ່ມີດອກເບ້ຍສູງ ແລະເກືອບຄ້າຍຄຽງກັບ ກັບດັກໜີ້, ອີງຕາມນັກຊ່ຽວຊານ
2
ທ່ານ ກິມ ປະຕິຍານ ທີ່ຈະສ້າງ “ກອງທັບທີ່ບໍ່ມີໃຜທຳລາຍໄດ້” ໃນຂະນະທີ່ກ່າວໂຈມຕີ ສະຫະລັດ
3
ທຳນຽບຫ້າແຈ ບໍ່ໄດ້ຢືນຢັນ ຕໍ່ລາຍງານຂ່າວທີ່ວ່າ ມີກຳລັງພິເສດສະຫະລັດ ຢູ່ໃນໄຕ້ຫວັນ
4
ຜົນການວິໄຈ ທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນ ກ່ຽວກັບຢາເມັດ ປ້ອງກັນພະຍາດໂຄວິດ-19 ຂອງສະຫະລັດ
5
ຜູ້ນຳ ເກົາຫລີເໜືອ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປັບປຸງ ຊີວິດການເປັນຢູ່ ຂອງປະຊາຊົນ ໃຫ້ດີຂຶ້ນ
ທ່ານອາດຈະມັກເລື້ອງນີ້ຄືກັນ
ລາວ
ນາຍົກລັດຖະມົນຕີລາວ ຢືນຢັນວ່າ ການຂົນສົ່ງຢາ ທີ່ຜິດກົດໝາຍ ຈາກລາວໄປຕໍ່ປະເທດທີສາມ ມີເພີ້ມຂຶ້ນນັບມື້
ໂລກ
ການກັກບໍລິເວນ COVID-19 106 ວັນ ສິ້ນສຸດລົງໃນເມືອງທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຂອງ ອອສເຕຣເລຍ
ໂລກ
ຫົວໜ້າອົງການ ສປຊ ຂໍຮ້ອງໃຫ້ສາກົນ ຊ່ວຍປ້ອງກັນເສດຖະກິດ ຂອງອັຟການິສຖານບໍ່ໃຫ້ພັງທະລາຍລົງ
ໂລກ
ບັນດາຜູ້ນຳຂອງປະເທດໃນ ກຸ່ມ G-20 ຈະປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບ ວິກິດການດ້ານມະນຸດສະທຳ ຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ
ສະຫະລັດອາເມຣິກາ
ຜູ້ປົກຄອງລັດເທັກຊັສ ອອກຄຳສັ່ງຫ້າມ ບໍ່ໃຫ້ໜ່ວຍງານໃດ ບັງຄັບໃຫ້ສັກວັກຊີນ ກັນ COVID-19 ຢູ່ໃນລັດດັ່ງກ່າວ
ຂ່າວ
ພັກອາລ-ຊາເດີ ໄດ້ຊະນະບ່ອນນັ່ງເພີ້ມຂຶ້ນ ຢູ່ໃນການປ່ອນບັດເລືອກຕັ້ງສະພາອີຣັກ
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