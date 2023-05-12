ສະຫະລັດໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ໄດ້ກ່າວຫາອາຟຣິກາໃຕ້ວ່າ ສົ່ງອາວຸດໄປໃຫ້ຣັດເຊຍ ໃນການເຮັດສົງຄາມກັບຢູເຄຣນ ໃນການປະຕິບັດງານລັບທາງທະເລເປັນເວລາ 3 ມື້ ໃກ້ກັບນະຄອນເຄບທາວ ເມື່ອຕົ້ນເດືອນທັນວາທີ່ຜ່ານມາ.
ເອກອັກຄະລັດຖະທູດຣູເບິນ ບຣີເກີຕີ (Reuben Brigety) ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈຳອາຟຣິກາໃຕ້ ກ່າວໃນການໃຫ້ຄວາມເຫັນ ຕໍ່ຫຼາຍໆອົງການຂ່າວຂອງອາຟຣິກາໃຕ້ວ່າ ສະຫະລັດແນ່ໃຈ ໄດ້ມີການຂົນອາວຸດ ໃສ່ກຳປັ່ນບັນທຸກ ເລດີ ອາຣ໌ (Lady R) ຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ໄດ້ແລ່ນເຂົ້າໄປຈອດແບບລັບໆທີ່ຖານທັບເຮືອເມືອງທ່າໄຊມອນ ກ່ອນອອກເດີນທາງໄປຣັດເຊຍ.
ທ່ານໄດ້ອະທິບາຍເຖິງລັກສະນະ ທີ່ອາຟຣິກາໃຕ້ຖືກກ່າວຫາ ຕິດອາວຸດໃຫ້ຣັດເຊຍ ໃນລະຫວ່າງການບຸກລຸກ ເຂົ້າໄປໃນຢູເຄຣນນັ້ນວ່າ ເປັນເລື້ອງ “ທີ່ຮ້າຍແຮງຫຼາຍ” ແລະເວົ້າວ່າ ມັນໄດ້ເກີດມີຄຳຖາມກ່ຽວກັບການເອົາທ່າທີແບບເປັນກາງ ຂອງອາຟຣິກາໃຕ້ ຢູ່ໃນບັນຫາຂັດແຍ້ງດັ່ງກ່າວ.
ຢູ່ທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດ ຜູ້ນຳພັກຝ່າຍຄ້ານຂອງອາຟຣິກາໃຕ້ ທ່ານຈອນ ສທີນຮຸຍເຊນ ໄດ້ຖາມປະທານາທິບໍດີເຊຣີລ ຣາມາໂຟຊາວ່າ ອາຟຣິກາໃຕ້ “ໄດ້ຕິດອາວຸດໃຫ້ແກ່ທະຫານຣັດເຊຍ ທີ່ພວມຄາດຕະກຳແລະເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນເປັນຄົນພິການ” ຫຼືບໍ່.
ທ່ານຣາມາໂຟຊາຕອບວ່າ ພວມມີການສືບສວນດຳເນີນການສືບສວນຢູ່. “ເລື້ອງນີ້ພວມຖືກສືບສວນຢູ່ ແລະໃນບໍ່ຊ້າກໍໄວພວກເຮົາຈະສາມາດເວົ້າກ່ຽວກັບເລື້ອງ ນີ້ໄດ້” ທ່ານຣາມາໂຟຊາ ແລະທ່ານກໍບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມເຫັນຫຍັງຕື່ມ.