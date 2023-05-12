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ໂລກ

​ສະ​ຫະ​ລັດ ກ່າ​ວ​ຫາອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ໃຕ້​ວ່າ ສົ່ງ​ອາ​ວຸດ​ໄປ​ໃຫ້​ຣັດ​ເຊຍ

  • ວີໂອເອ
ແຟ້ມ - ກຳ​ປັ່ນ​ບັນ​ທຸກ​ສິນ​ຄ້າ Lady R ທີ່​ຕິດ​ຊາດ​ຣັດ​ເຊຍ ພວມ​ຈອດ​ຢູ່​ຖານ​ທັບ​ເຮືອ​ເມືອງໄຊ​ມອນ​ ທີ່​ເຄບບ​ທາວ ​ປະ​ເທດ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ໃຕ້ ເມື່ອວັນ​ທີ 7 ທັນ​ວາ 2022.

ສະ​ຫະ​ລັດ​ໃນ​ວັນ​ພະ​ຫັດ​ວານນີ້ ໄດ້​ກ່າວ​ຫາ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ໃຕ້​ວ່າ ສົ່ງ​ອາ​ວຸດ​ໄປ​ໃຫ້​ຣັດ​ເຊຍ ໃນ​ການ​ເຮັດ​ສົງ​ຄາມ​ກັບ​ຢູ​ເຄ​ຣນ ໃນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ງານ​ລັບ​ທາງ​ທະ​ເລ​ເປັນ​ເວ​ລາ 3 ມື້ ໃກ້​ກັບ​ນະ​ຄອນ​ເຄບ​ທາວ ເມື່ອ​ຕົ້ນ​ເດືອນ​ທັນ​ວາ​ທີ່​ຜ່ານ​ມາ.

ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດຣູ​ເບິນ ບ​ຣີ​ເກີ​ຕີ (Reuben Brigety) ເອກ​ອັກ​ຄະ​ລັດ​ຖະ​ທູດ​ສະ​ຫະ​ລັດ​ປະ​ຈຳ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ໃຕ້ ກ່າວ​ໃນ​ການ​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ ​ຕໍ່​ຫຼາຍໆ​ອົງ​ການ​ຂ່າວຂອງ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ໃຕ້​ວ່າ ສະ​ຫະ​ລັດ​ແນ່​ໃຈ​ ໄດ້​ມີ​ການ​ຂົນ​ອາ​ວຸດ ​ໃສ່​ກຳ​ປັ່ນ​ບັນ​ທຸກ ເລ​ດີ ອາ​ຣ໌ (Lady R) ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ​ ທີ່​ໄດ້​ແລ່ນ​ເຂົ້າ​ໄປ​ຈອດ​ແບ​ບ​ລັບໆທີ່​ຖານ​ທັບ​ເຮືອ​ເມື​ອງ​ທ່າ​ໄຊ​ມອນ ກ່ອນ​ອອກ​ເດີນ​ທາງ​ໄປ​ຣັດ​ເຊຍ.

ແຟ້ມ - ຜູ້​ນຳ​ພັກ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ ພັ​ນ​ທະ​ມິດ​ເພື່ອ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ທ່ານ​ຈອນ ສ​ທີນ​ຮຸຍ​ເຊນ (John Steenhuisen) ພວມ​ທຳ​ການ​ອະ​ພິ​ປາຍ​ ຢູ່​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ໃຕ້ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ເຄບ​ທາວ​ນ໌ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 13 ທັນ​ວາ 2022.
ແຟ້ມ - ຜູ້​ນຳ​ພັກ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ ພັ​ນ​ທະ​ມິດ​ເພື່ອ​ປະ​ຊາ​ທິ​ປະ​ໄຕ ທ່ານ​ຈອນ ສ​ທີນ​ຮຸຍ​ເຊນ (John Steenhuisen) ພວມ​ທຳ​ການ​ອະ​ພິ​ປາຍ​ ຢູ່​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ໃຕ້ ທີ່​ນະ​ຄອນ​ເຄບ​ທາວ​ນ໌ ເມື່ອ​ວັນ​ທີ 13 ທັນ​ວາ 2022.

ທ່ານ​ໄດ້​ອະ​ທິ​ບາຍ​ເຖິງ​ລັກ​ສະ​ນະ​ ທີ່ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ໃຕ້​ຖືກ​ກ່າວ​ຫາ ​ຕິດ​ອາ​ວຸດ​ໃຫ້​ຣັດ​ເຊຍ ​ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ​ການ​ບຸກ​ລຸກ ​ເຂົ້າ​ໄປ​ໃນ​ຢູ​ເຄ​ຣນນັ້ນ​ວ່າ ເປັນ​ເລື້ອງ “ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ​ຫຼາຍ” ແລະ​ເວົ້າ​ວ່າ ມັນ​ໄດ້​ເກີດ​ມີ​ຄຳ​ຖາມ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ເອົາ​ທ່າ​ທີ​ແບບ​ເປັນ​ກາງ ​ຂອງອ​າ​ຟ​ຣິ​ກາ​ໃຕ້ ​ຢູ່​ໃນ​ບັນ​ຫາ​ຂັດ​ແຍ້ງ​ດັ່ງ​ກ່າວ.

ຢູ່​ທີ່​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຜູ້​ນຳ​ພັກ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ​ຂອງ​ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ໃຕ້ ທ່ານ​ຈອນ ສ​ທີນ​ຮຸຍ​ເຊນ ໄດ້​ຖາມ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ເຊ​ຣີ​ລ ຣາ​ມາ​ໂຟ​ຊາວ່າ ອາ​ຟ​ຣິ​ກາ​ໃຕ້ “ໄດ້​ຕິດ​ອາວຸດ​ໃຫ້​ແກ່​ທະ​ຫານ​ຣັດ​ເຊຍ ທີ່​ພວມ​ຄາດ​ຕະ​ກຳ​ແລະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ເປັນ​ຄົນ​ພິ​ການ” ຫຼື​ບໍ່.

ທ່ານ​ຣາ​ມາ​ໂຟ​ຊາ​ຕອບ​ວ່າ ​ພວມ​ມີການ​ສືບ​ສວນ​ດຳ​ເນີນ​ການ​ສືບ​ສວນ​ຢູ່. “ເລື້ອງນີ້​ພວມ​ຖືກ​ສືບ​ສວນ​ຢູ່ ແລະ​ໃນ​ບໍ່​ຊ້າ​ກໍ​ໄວພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ສາ​ມາດ​ເວົ້າ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເລື້ອງ ນີ້​ໄດ້” ​ທ່ານ​ຣາ​ມາ​ໂຟ​ຊາ ແລະ​ທ່ານກໍ​ບໍ່​ໄດ້​ໃຫ້​ຄວາມ​ເຫັນ​ຫຍັງຕື່ມ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ​ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

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