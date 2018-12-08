ສະຫະລັດໄດ້ກ່າວຫາຣັດເຊຍ ແລະຊີເຣຍວ່າເສກສັນປັ້ນແຕ່ງເລື້ອງ ກ່ຽວກັບອາວຸດ
ເຄມີທີ່ໃຊ້ໂດຍພວກຕໍ່ຕ້ານລັດຖະບານຊີເຣຍ.
ສະຫະລັດກ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ຕົນມີ “ຂໍ້ມູນທີ່ເຊື່ອຖືໄດ້” ທີ່ວ່າ ເລື້ອງລາວທີ່ກ່າວ
ໂດຍຣັດເຊຍກ່ຽວກັບການໃຊ້ອາວຸດເຄມີຢູ່ໃນຊີເຣຍ ໃນເດືອນພະຈິກນັ້ນເປັນເລື້ອງ
ບໍ່ຈິງ ແລະໄດ້ກ່າວວ່າ ກຳລັງຂອງ ຣັດເຊຍ ແລະຊີເຣຍ ຫາກໄດ້ຍິງແກັສນ້ຳຕາແທນ
ອີງຕາມໂຄສົກກະຊວງຕ່າງປະເທດ ທ່ານໂຣເບີຣຕ໌ ປາລລາດີໂນ ທີ່ໄດ້ກ່າວໄປນັ້ນ.
ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດຣັດເຊຍໄດ້ກ່າວໃນວັນທີ 24 ເດືອນພະຈິກວ່າ ພວກຕໍ່ຕ້ານ
ລັດຖະບານຊີເຣຍໄດ້ຍິງລູກລະເບີດທີບັນຈຸ ສານໂຄລຣິນ ຢູ່ໃກ້ກັບເມືອງອາແລັບໂປ
ທີ່ລັດຖະບານຄວບຄຸມຢູ່ນັນ. ສື່ມວນມວນຊົນ ຂອງທາງການຊີເຣຍ ຍັງໄດ້ລາຍງານ
ເຫດການດັ່ງກ່າວວ່າ ຊາວຊີເຣຍປະມານ 100 ຄົນ ໄດ້ເຂົ້າໂຮງໝໍດ້ວຍບັນຫາການ
ຫາຍໃຈຍາກ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ທ່ານປາລລາດີໂນ ໄດ້ກ່າວຫາຣັດເຊຍ ແລະຊີເຣຍວ່າສ້າງລາຍງານ
ຜິດພາດເພື່ອເປັນ “ໂອກາດທຳລາຍຄວາມເຊື່ອຖືໃນການຢຸດຍິງໃນເມືອງອິດລິບ”
ທີ່ເປັນຖານທີ່ໝັ້ນແຂງແກ່ນສຸດທ້າຍ ຂອງພວກຕໍ່ຕ້ານສູ້ລົບປະທານາທິບໍດີຊີເຣຍ
ທ່ານ ບາຊາຣ ອາລ-ອາຊາດ.
ຣັດເຊຍໄດ້ຕອບໂຕ້ຕໍ່ການໂຈມຕີທີ່ວ່າມີການໂຈມຕີທາງອາກາດໃສ່ເມືອງອິດລິບ.
ທ່ານກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາເຕືອນຣັດເຂຍ ແລະລະບອບການປົກຄອງ ບໍ່ໃຫ້ໄປທຳລາຍ
ຫລັກຖານທີ່ສົງໄສວ່າ ເປັນບ່ອນໂຈມຕີ ແລະຮຽກຮ້ອງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮັກສາໄວ້ ຊຶ່ງຄວາມ
ບໍ່ລຳອຽງ ການກວດສອບທີ່ເປັນອິດສະຫລະ ເພື່ອວ່າພວກທີ່ຮັບຜິດຊອບທັງຫຼາຍ ຈະ
ຖືກນຳມາລົງໂທດໄດ້.”
ທ່ານພາລລາດີໂນ ກ່າວວ່າສະຫະລັດມີຄວາມເປັນຫ່ວງວ່າພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ຊີເຣຍໄດ້
ຮັກສາຄວບຄຸມສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວ “ເພື່ອໂອກາດແປງຫລັກຖານ ແລະບ່ອນທີ່ເປັນພິດ
ກ່ອນການກວດກາທີ່ເໝາະສົມຂອງເລື້ອງນີ້ ໂດບອົງການກີດຫ້າມການໃຊ້ອາວຸດເຄມີ.”
ສະຫະລັດ ສະຫະປະຊາຊາດ ແລະບັນດາລັດຖະບານປະເທດຕາເວັນຕົກອື່ນໆ ໄດ້
ກ່າວຫາຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກຕໍ່ກຳລັງອາຊຊາດ ວ່າໃຊ້ອາວຸດເຄມີໃນສອງສາມປີທີ່ຜ່ານມາ.
ລັດຖະບານຊີເຣຍໄດ້ປະຕິເສດການກ່າວຫາ ແລະໄດ້ຖີ້ມໂທດການໂຈມຕີໃສ່ພວກຕໍ່
ຕ້ານລັດຖະບານ.
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