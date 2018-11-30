ສະຫະລັດໄດ້ເຕືອນຕື່ມອີກ ກ່ຽວກັບກິດຈະການທີ່ເປັນອັນຕະລາຍຂອງອີຣ່ານໃນທົ່ວພາກຕາເວັນອອກກາງ ແລະໄກອອກໄປກວ່ານັ້ນ ໂດຍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ປະເທດຕ່າງໆເອົາມາດຕະການ ຫຼືບໍ່ດັ່ງນັ້ນແລ້ວ ກໍຈະສ່ຽງຕໍ່ການທີ່ຈະເກີດຄວາມບໍ່ທຸ່ນທ່ຽງເພີ້ມຂຶ້ນ ແລະບັນຫາຂັດແຍ້ງ.
ເພື່ອສະໜັບສະໜຸນການກ່າວອ້າງຂອງຕົນ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ສະຫະລັດໄດ້ເປີດເຜີຍໃນອັນທີ່ຕົນກ່າວວ່າ ເປັນຫລັກຖານເພີ້ມຕື່ມໃນການແຊກແຊງຂອງເຕຫະຣ່ານ ປະກອບມີຊິ້ນສ່ວນຂອງລູກສອນໄຟ ລູກຈະຫຼວດ ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບແລະອາວຸດຊະນິດອື່ນໆຂອງອີຣ່ານ ທີ່ເກັບກຳມາໄດ້ຈາກພວກລູກສະໝຸນຂອງອີຣ່ານ ຫຼືບໍ່ກໍຍຶດໄດ້ຢູ່ກາງທະເລ.
ຜູ້ຕາງໜ້າພິເສດຂອງສະຫະລັດ ຮັບຜິດຊອບກ່ຽວກັບເລື້ອງອີຣ່ານ ທ່ານບຣາຍອັນ ຮຸກ ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວ ໃນຂະນະທີ່ຢືນຢູ່ຕໍ່ໜ້າຊິ້ນສ່ວນຂອງລູກສອນໄຟຊາຍຢັດ 2 (Sayyad-2C) ທີ່ຍິງຈາກພາກພື້ນດິນຫາອາກາດໂດຍເວົ້າວ່າລູກສອນໄຟດັ່ງກ່າວຖືກຈັບໄດ້ໂດຍກຳລັງຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ກ່ອນທີ່ຈະຕົກໄປເຖິງມືພວກກະບົດຮູຕີ ໃນເຢເມນ. ທ່ານຮຸກກ່າວວ່າ “ອາວຸດໃໝ່ທີ່ເປີດເຜີຍ ໃນມື້ນີ້ ແມ່ນສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຂອບເຂດໃນບົດບາດການທຳລາຍຂອງອີຣ່ານໃນທົ່ວພາກພື້ນ.”
ທ່ານຮຸກກ່າວວ່າ “ຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງເຕຫະຣ່ານ ແມ່ນເພີ້ມຄວາມຮ້າຍແຮງ ໃນການຍິງທຳລາຍ ແລະລັດສະໝີໃນການຍິງຂອງອາວຸດ ເພື່ອລົງເລິກການມີໜ້າຂອງຕົນຢູ່ໃນຂົງເຂດ. ພວກເຮົາໄດ້ກຳຈັດນຶ່ງໃນການໂຈມຕີດ້ວຍລູກສອນໄຟຢູ່ໃນຂົງເຂດ.”
ນີ້ແມ່ນເທື່ອທີສອງ ໃນເວລາບໍ່ຮອດນຶ່ງປີ ທີ່ສະຫະລັດໄດ້ນຳສະແດງອາວຸດທີ່ຕົນອ້າງວ່າ ອີຣ່ານໄດ້ສົ່ງໄປໃຫ້ພວກລູກສະໝຸນ ແລະກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍຕ່າງໆ. ໃນເດືອນທັນວາປີກາຍນີ້ ເອກອັກຄະລັດຖະທູດສະຫະລັດປະຈຳອົງການສະຫະປະຊາຊາດ ທ່ານນາງນິກກີ ເຮລີ ໄດ້ຕຳໜິຕິຕຽນ ອີຣ່ານຢ່າງແຮງຫຼັງຈາກໄດ້ນຳສະແດງຊິ້ນສ່ວນຂອງລູກສອນໄຟແລະເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບ ທີ່ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ແລະສະຫະລັດອາຣັບ ເອເມີເຣັສ ຈັບໄດ້ ແລະເອີ້ນຫຼັກຖານເຫຼົ່ານີ້ວ່າ
ປະຕິເສດບໍ່ໄດ້.
ນັບແຕ່ນັ້ນມາ ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະຫະລັດກ່າວວ່າ ການເກັບກຳອາວຸດຂອງອີຣ່ານໄດ້ມີເພີ້ມຂຶ້ນທີ່ຮວມທັງລູກສອນໄຟຍິງຈາກພື້ນດິນຫາອາກາດ ເຮືອບິນບໍ່ມີຄົນຂັບທີ່ສາມາດບິນໄດ້ໃນໄລຍະໄກ ລູກສອນໄຟຕໍ່ຕ້ານລົດຖັງ ປືນອາກ້າ 47 ປືນສຳລັບຍິງສັງຫານ ລະເບີດມື ແລະແມ່ນກະທັງລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດ Qiam ທີ່ ສາມາດຍິງໃນໄລຍະໃກ້ ຊຶ່ງຮູ້ກັນໃນອີກຊື່ນຶ່ງວ່າ Burkan-2 ນັ້ນ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດກ່າວວ່າ ພວກກະບົດຮູຕີໄດ້ຍິງລູກສອນໄຟໃນເວລາກາງເວັນແສກໆ ເຂົ້າໄປໃສ່ຊາອຸດີ ອາຣາເບຍ ເມື່ອວັນທີ 19 ທັນວາປີກາຍນີ້ ບໍ່ເທົ່າໃດມື້ຫຼັງຈາກທ່ານນາງເຮລີ ໄດ້ກ່າວປະນາມອີຣ່ານ.
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