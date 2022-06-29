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ລັດຖະບານຂອງປະທານາທິບໍດີໂຈ ໄບເດັນ ໄດ້ເພີ້ມຊື່ 5 ບໍລິສັດຂອງຈີນເຂົ້າໃນບັນຊີດຳ ເມື່ອວັນອັງຄານວານນີ້ ໂດຍຖືກກ່າວຫາວ່າໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນກອງທັບຣັດເຊຍແລະອຸດສາຫະກຳປ້ອງກັນປະເທດ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາມາດ ໃນການບັງຄັບໃຊ້ການລົງໂທດຕໍ່ມົສກູ ທີ່ໄດ້ບຸກເຂົ້າໄປໃນປະເທດຢູເຄຣນ ອີງຕາມລາຍງານຂອງອົງການຂ່າວຣອຍເຕີ້.
ກະຊວງການຄ້າຂອງສະຫະລັດ ຊຶ່ງເປັນຜູ້ກຳກັບນຳບັນຊີດຳ ກ່າວວ່າ ບັນດາບໍລິສັດເປົ້າໝາຍໄດ້ສະໜອງອຸບປະກອນຕ່າງໆໃຫ້ແກ່ “ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ” ລະຫວ່າງການການບຸກລຸກເມື່ອວັນທີ 24 ກຸມພາ ໂດຍກ່າວຕື່ມວ່າ ພວກເຂົາ “ຍັງສືບຕໍ່ເຊັນສັນຍາເພື່ອສະໜອງອຸບປະກອນໃຫ້ແກ່ກອງທັບຣັດເຊຍ ທີ່ມີຊື່ເປັນຜູ້ທີ່ຖືກລົງໂທດ.”
ກະຊວງການຄ້າຍັງໄດ້ເພີ້ມຊື່ 31 ບໍລິສັດເຂົ້າໃນບັນຊີດຳຈາກປະເທດຕ່າງໆ ຮວມທັງຣັດເຊຍ ສະຫະລັດອາຣັບເອເມເຣັສ ລີທົວເນຍ ປາກິສຖານ ສິງກະໂປ ສະຫະຣາຊະອານາຈັກ ອຸສເບັກກິສຖານແລະຫວຽດນາມ ອີງຕາມການຈົດບັນທຶກໃນສະໝຸດຂອງລັດຖະບານກາງ. ແຕ່ແນວໃດກໍຕາມ ຈາກທັງໝົດ 36 ບໍລິສັດທີ່ຖືກຈົດເຂົ້າໃນບັນຊີດຳນັ້ນ 25 ບໍລິສັດແມ່ນມີຖານປະຕິບັດງານຢູ່ໃນຈີນ.
ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຄ້າ ຮັບຜິດຊອບໃນດ້ານອຸດສາຫະກຳແລະຄວາມໝັ້ນຄົງ ທ່ານອາແລນ ແອັສຕີເວສ (Alen Estevez) ກ່າວຢູ່ໃນຖະແຫຼງການວ່າ “ການເອົາບາດກ້າວໃນມື້ນີ້ ແມ່ນເປັນການເຕືອນຢ່າງໜັກແໜ້ນຕໍ່ບັນດາບໍລິສັດແລະສ່ວນບຸກຄົນຢູ່ໃນທົ່ວໂລກໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຖ້າພວກເຂົາເຈົ້າຊອກຫາທາງໃຫ້ການສະໜັບສະໜຸນແກ່ຣັດເຊຍ ສະຫະລັດກໍຈຕັດພວກເຂົາອອກເຊັ່ນດຽວກັນ.”
ສະຖານທູດຈີນຢູ່ນະຄອນຫຼວງວໍຊິງຕັນບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຄຳຕອບໃດໆໃນທັນທີຕໍ່ການຂໍຄວາມເຫັນ. 3 ບໍລິສັດທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຈີນທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອແກ່ກອງທັບຣັດເຊຍ ມີບໍລິສັດ Connec Electronic ຈຳກັດ ບໍລິສັດ World Jetta ແລະ Logistic Limited ບໍ່ສາມາດຕິດຕໍ່ເພື່ອຂໍຄວາມເຫັນໄດ້. ສ່ວນອີກ 2 ບໍລິສັດ ຄື King Pai Technology Co., Ltd ແລະ Winninc Electronics ກໍບໍ່ໄດ້ໃຫຄຳຕອບໃນທີທັນຕໍ່ການຂໍຄວາມເຫັນ.
ຮົງກົງຖືກພິຈາລະນາວ່າເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງດິນແດນຈີນ ສຳລັບຈຸດປະສົງໃນການຄວບຄຸມການສົ່ງອອກ ນັບແຕ່ປັກກິ່ງໄດ້ເລີ້ມທຳການປາບປາມຕໍ່ການປົກຄອງຕົນເອງຂອງເມືອງດັ່ງກ່າວ.
ບັນຊີດຳລາຍຊື່ຂອງບໍລິສັດຕ່າງໆແມ່ນໝາຍຄວາມວ່າ ບັນບໍລິສັດຕ່າງໆຂອງສະຫະລັດ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ຈາກກະຊວງການຄ້າ ກ່ອນທີ່ຈະສົ່ງເຄື່ອງໄປໃຫ້ພວກເຂົາໄດ້.