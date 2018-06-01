ທ່ານໄມຄ໌ ພອມພຽວ (Mike Pompeo) ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການຕ່າງປະເທດສະ
ຫະລັດກ່າວວ່າ ມີ “ຄວາມກ້າວໜ້າຢ່າງແທ້ຈິງ" ໃນການເຈລະຈາທີ່ດໍາເນີນໄປໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ກັບຜູ້ຮອງຂັ້ນສູງສຸດຂອງທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນ, ຜູ້ນໍາເກົາຫລີເໜືອ ຢູ່ນະ
ຄອນນີວຢອກ ເພື່ອກ້າວໄປສູ່ ການຈັດກອງປະຊຸມສຸດຍອດທີ່ອາດມີຂຶ້ນລະຫວ່າງ
ທ່ານກິມ ແລະປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາ.
ທ່ານພອມພຽວກ່າວຢູ່ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫລງຂ່າວ ທີ່ຈັດຂຶ້ນພາຍຫລັງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວວ່າ "ພວກເຮົາໄດ້ມີຄວາມກ້າວໜ້າຢ່າງແທ້ຈິງຢູ່ໃນໄລຍະ 72 ຊົ່ວໂມງທີ່ຜ່ານນີ້ ໃນດ້ານການສ້າງເງື່ອນໄຂຕ່າງໆ" ແລະທ່ານໄດ້ກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ "ກໍຍັງມີຫລາຍໆເລື້ອງທີ່ຕ້ອງໄດ້ເຮັດຢູ່."
ທ່ານພອມພຽວເວົ້າວ່າ ທ່ານເຊື່ອວ່າ ເກົາຫລີເໜືອກໍາລັງພິຈາລະນາແນວທາງຍຸດທະ
ສາດໃໝ່ ເພື່ອກ້າວໄປທາງໜ້າຢູ່ ແຕ່ວ່າ ທ່ານກໍໄດ້ເຕືອນວ່າ ປະເທດດັ່ງກ່າວຈະຕ້ອງ
ໄດ້ "ເລືອກເອົາແນວທາງທີ່ແຕກຕ່າງຈາກອັນເກົ່າທັງໝົດເລີຍ" ເພື່ອຈະບັນລຸຄວາມ
ໝັ້ນຄົງຂອງຊາດໄດ້ ຊຶ່ງໝາຍເຖິງການລົບລ້າງອາວຸດນິວເຄລຍຢ່າງສິ້ນເຊີງ ທີ່ສາມາດ
ພິສູດໄດ້ ແລະບໍ່ສາມາດຕ່າວປີ້ນໄດ້.
ທ່ານເຕືອນວ່າ "ທັງສອງປະເທດຂອງພວກເຮົາ ກໍາລັງປະເຊີນກັບກາລະໂອ ກາດອັນສໍາຄັນ ໃນດ້ານສາຍສໍາພັນຂອງພວກເຮົາ ຊຶ່ງໃນນັ້ນມັນຈະບໍ່ມີຫຍັງທີ່ຈະເປັນໂສກ
ນາດຕະກໍາໄປຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ຖ້າຫາກເຮົາປ່ອຍໂອກາດນີ້ໃຫ້ຫລຸດລອຍໄປແບບເປົ່າ
ປະໂຫຍດ.”
ທ່ານກ່າວເພີ້ມອີກວ່າ ທ່ານກິມ ຢອງ ໂຊລ (Kim Yong Chol), ຊຶ່ງເປັນເຈົ້າໜ້າທີ່ລະ
ດັບສູງສຸດຂອງເກົາຫລີເໜືອທີ່ໄດ້ມາຢ້ຽມຢາມສະຫະລັດໃນຮອບ 18 ປີນັ້ນ ກໍາລັງມີ
ແຜນທີ່ຈະເດີນທາງມາຍັງນະຄອນຫລວງວໍຊິງຕັນໃນວັນສຸກມື້ນີ້ ເພື່ອຈະມອບຈົດ
ໝາຍສ່ວນຕົວ ຈາກທ່ານກິມ ຈົງ ອຶນສະບັບນຶ່ງ ໃຫ້ແກ່ທຳນຽບຂາວ.
ທ່ານພອມພຽວແລະທ່ານກິມ ຢອງ ໂຊລ ໄດ້ພົບກັນຢູ່ທີ່ຫ້ອງພັກທີ່ລັດຖະບານ ສະ
ຫະລັດໄດ້ເຊົ່າ ຢູ່ໃກ້ໆກັບສໍານັກງານໃຫຍ່ ຂອງອົງການສະຫະປະຊາຊາດ. ພວກ
ທ່ານໄດ້ພົບປະໂອ້ລົມກັນໃນຕອນຮັບປະທານຊີ້ນປີ້ງສະເຕັກໃນຄໍ່າຄືນວັນພຸດຜ່ານ
ມາ ແລະໃນຕອນຮັບປະທານເຂົ້າໜົມຄຣົວຊັງ ຍັດໃສ້ ຊັອກໂຄແລັດ ໃນຕອນເຊົ້າວັນ
ພະຫັດວານນີ້.
ຮູບພາບໃນການໂອ້ລົມກັນໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າທ່ານພອມພຽວ ຍິ້ມຫົວໃນເວ ລາຈັບມື ແລະຕໍາຈອກກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ເກົາເໜືອຄົນນັ້ນ. ໃນອີກພາບນຶ່ງ ແມ່ນທ່ານຢືນແນມອອກໄປປ່ອງຢ້ຽມ ເພື່ອເບິ່ງພາບເສັ້ນຂອບຟ້າ ທີ່ມີລາຄາແພງຂອງນະຄອນນີວຢອກ ໂດຍທີ່ມີແຂກທີ່ມີສີໜ້າຍິ້ມແຍ້ມ ຫລຽວເບິ່ງນໍາ.
ທັງສອງທ່ານແມ່ນເຄີຍໄດ້ພົບກັນສອງຄັ້ງແລ້ວ ຢູ່ນະຄອນພຽງຢາງ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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