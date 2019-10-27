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ຊາວ​ອູ​ຣຸ​ໄກວ ພາ​ກັນ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ ເພື່ອ​ເລືອກ​ເອົາ ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ຄົນ​ໃໝ່

ຜູ້​ສະ​ໝັກ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ເປັນ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ທ. ລູ​ອິ​ສ ລາ​ກາ​ເລ ປູ ຈາກ​ພັກ​ຝ່າຍ​ຄ້ານ ພັກ​ແຫ່ງ​ຊາດ ໄດ້​ຮັບ​ການ​ຕ້ອນ​ຮັບ​ໂດຍ​ບັນ​ດາ​ຜູ້​ສະ​ໜັບ​ສະ​ໜຸນ ໃນ​ລະ​ຫວ່າງ ການ​ໂຮມ​ຊຸມ​ນຸມ ໃນ​ນະ​ຄອນ ແຊນ ໂຮ​ເຊ ຂອງ​ອູ​ຣຸ​ໄກວ ໃນ​ວັນ​ອັງ​ຄານ ທີ 22 ຕຸ​ລາ 2019. (AP Photo/Matilde Campodonico)

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ບັນ​ດາ​ຜູ້​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ໃນ​ປະ​ເທດ ອູ​ຣຸ​ໄກວ ໄດ້​ພາ​ກັນ​ໄປ​ສະ​ຖານ​ທີ່​ເລືອກ​ຕັ້ງ​ ໃນ​ວັນ​ອາ​ທິດ​ມື້ນີ້ ເພື່ອ​ເລືອກ​ເອົາ​ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ​ຄົນ​ໃໝ່ ຜູ້​ທີ່​ຈະ​ມາ​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ແທນ​ຄົນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ​ທ່ານ ຕາ​ບາ​ເຣ ວາ​ສ​ເກ​ສ.

ປະ​ທາ​ນາ​ທິ​ບໍ​ດີ ອູ​ຣຸ​ໄກວ ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ອະ​ນຸ​ຍາດ​ໃຫ້​ດຳ​ລົງ​ຕຳ​ແໜ່ງ​ຕິດ​ຕໍ່​ກັນ, ແຕ່ ພັກ​ປົກ​ຄອງ ເຊິ່ງ​ແມ່ນ​ພັກ ແນວ​ໜ້າ​ທີ່ກວ້າງ​ຂວາງ ທີ່​ມີ​ແນວ​ທາງ​ອຽງ​ຊ້າຍ ແມ່ນ​ໄດ້​ຄວບ​ຄຸມ​ປະ​ເທດ​ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ປີ 2005 ເປັນ​ຕົ້ນ​ມາ.

ການ​ຢັ່ງ​ຫາງ​ສຽງ​ໄດ້​ລະ​ບຸ​ວ່າ ທ່ານ ແດ​ນຽ​ລ ມາ​ຕີ​ເນ​ສ ຈາກ​ພັກ​ແນວ​ໜ້າ​ທີ່ ກວ້າງ​ຂວາງ ຈະ​ເປັນ​ຜູ້​ນຳ​ໜ້າ​ໃນ​ການ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຂອງວັນ​ອາ​ທິດມື້ນີ້, ແຕ່​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ​ທ່ານ​ຈະ​ຕ້ອງ​ໄດ້​ປະ​ເຊີນ​ກັບ​ການ​ແຂ່ງ​ຂັນ​ຂັ້ນ​ຊີ້​ຂາດ.

ຄູ່​ແຂ່ງ​ຂັນ​ຄົນ​ສຳ​ຄັນ​ຂອງ​ທ່ານ ມາ​ຕີ​ເນ​ສ ແມ່ນ​ທ່ານ ລູ​ອິ​ສ ລາ​ກາ​ເຢ ປູ ຈາກ​ພັກ​ແຫ່ງ​ຊາດ ທີ່​ເປັນ​ຫົວ​ອະ​ນຸ​ລັກ​ນິ​ຍົມ, ອີງ​ຕາມ​ການ​ຢັ່ງ​ຫາງ​ສຽງ.

ຜູ້​ລົ​ງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ​ຍັງ​ຈະ​ໄດ້​ເລືອກ​ເອົາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສ​ະ​ພາຕ່ຳ 99 ທ່ານ ແລະ ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ສູງ 30 ທ່ານ.

ປະ​ຊາ​ຊົນ ອູ​ຣຸ​ໄກວ ຍັງ​ຈະ​ລົງ​ຄະ​ແນນ​ສຽງ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ປະ​ຕິ​ຮູບ​ລັດ​ຖະ​ທຳ​ມະ​ນູນ ທີ່​ມີ​ຈຸດ​ປະ​ສົງ​ເພື່ອ​ປັບ​ປຸງ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ ຫຼັງ​ຈາກ​ການ​ຄາດ​ຕະ​ກຳ 414 ຄັ້ງ​ທີ່​ເປັນ​ສະ​ຖິ​ຕິ​ໃນ​ປີ​ກາຍນີ້. ການ​ປະ​ຕິ​ຮູບ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ລວມ​ມີຄວາມ​ເປັນ​ໄປ​ໄດ້​ໃນ​ການ​ຂັງ​ຄຸກ​ຕະຫຼອດ​ຊີ​ວິດ​ ສຳ​ລັບ​ອາ​ຊະ​ຍາ​ກຳ​ທີ່​ຮ້າຍ​ແຮງ, ການ​ບຸກກວດ​ຄົ້ນ​ໃນ​ຕ​ອນ​ກາງ​ຄືນ​ໂດຍ​ຕຳຫຼວດ, ແລະ ການ​ມີ​ສ່ວນ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ທະ​ຫານ ໃນ​ການ​ບັງ​ຄັບ​ໃຊ້​ກົດ​ໝາຍ​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ.

ອ່ານ​ຂ່າວນີ້​ຕື່ມ ເປັນ​ພາ​ສາ​ອັງ​ກິດ

Voters in Uruguay are going to the polls Sunday to select a new president who will replace incumbent Tabare Vazquez.

Uruguayan presidents are not allowed to serve consecutive terms, but the ruling, left-leaning Broad Front party has been at the helm of the country since 2005.

Polls indicate that Broad Front's Daniel Martinez will be the frontrunner in Sunday's vote, but he will likely have to face a runoff.

Martinez's main rival is the conservative National Party's Luis Lacalle Pou, according to the polls.

Voters will also elect 99 deputies and 30 senators.

Uruguayans will also vote on constitutional reforms meant to improve their security after last year's record 414 murders.The reforms include possible life sentences for serious crimes, night-time raids by police, and military involvement in domestic law enforcement.

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