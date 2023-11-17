ຫົວໜ້າອົງການໃຫ້ຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຂອງສະຫະປະຊາຊາດແກ່ປາແລສໄຕນ໌ ຫຼື UNRWA ກ່າວໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ຂະນະທີ່ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟກຳລັງຈະໝົດລົງ ຢູ່ໃນເຂດກາຊາ ໂດຍເວົ້າວ່າການຊ່ວຍເຫຼືອທາງດ້ານມະນຸດສະທຳໃຫ້ແກ່ຊາວປາແລສໄຕນ໌ ຢູ່ທີ່ນັ້ນ ຈະບໍ່ສາມາດດຳເນີນຕໍ່ໄປໄດ້.
“ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ມັນເປັນຄວາມພະຍາຍາມແບບຕັ້ງໃຈເພື່ອໃຫ້ການປະຕິບັດງານຂອງພວກເຮົາຢຸດເຊົາແລະການປະຕິບັດງານຂອງ UNRWA ເປັນອຳມະພາດ” ກຳມາທິການໃຫຍ່ ຟີລິບເປ ລາສຊາຣີນີ (Philippe Lazzarini) ກ່າວຕໍ່ພວກນັກຂ່າວທີ່ນະຄອນເຈນີວາ.
ທ່ານເວົ້າວ່າ UNRWA ໄດ້ຮ້ອງຂໍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟມາໄດ້ຫຼາຍອາທິດແລ້ວ ແລະໄດ້ຮັບແຕ່ພຽງເຄິ່ງລົດບັນທຸກເທົ່ານັ້ນ ໃນວັນພຸດທີ່ຜ່ານມາ.
UNRWA ກ່າວວ່າ ຈຳນວນ 23,000 ລີດ ແມ່ນມາພ້ອມຂໍ້ຈຳກັດຕ່າງໆ ຈາກເຈົ້າໜ້າທີ່ອິສຣາແອລ ເພື່ອໃຫ້ນຳໃຊ້ແຕ່ສຳລັບລົດຂົນສົ່ງຂອງທາງອົງການເທົ່ານັ້ນ.
ອິສຣາແອລໄດ້ຫ້າມບໍ່ໃຫ້ນຳເຂົ້າເຊື້ອໄຟໄປຍັງເຂດກາຊາ ໂດຍເວົາວ່າ ມັນຈະຖືກລັກໄປໃຊ້ສຳລັບກົງຈັກສົງຄາມຂອງກຸ່ມຮາມາສ. ທາງກອງທັບອິສຣາແອລພວມທຳການສູ້ລົບກັບກຸ່ມຮາມາສ ນັບຕັ້ງແຕ່ກຸ່ມດັ່ງກ່າວ ໄດ້ທຳການໂຈມຕີກໍ່ການຮ້າຍຢ່າງໂຫດຫ້ຽມທາລຸນ ຢູ່ໃນອິສຣາແອລ ເມື່ອວັນທີ 7 ຕຸລາຜ່ານມາ. ສະຫະລັດໄດ້ລະບຸຊື່ກຸ່ມທີ່ຄວບຄຸມເຂດກາຊານັ້ນວ່າ ເປັນຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ.