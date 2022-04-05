ການກັບຄືນເຂົ້າກຳອຳນາດຂອງກຸ່ມຕາລີບານໃນອັຟການິສຖານເມື່ອເດືອນສິງຫາປີກາຍ ລຸນຫຼັງການຖອນຕົວດ້ວຍຄວາມໂກລາຫົນວຸ້ນວາຍຂອງສະຫະລັດໄດ້ເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນຊາວອັຟການິສຖານປະສົບກັບຄວາມທຸກທໍລະມານ “ແບບທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ” ນັ້ນຄືການພົບເຫັນ ຂອງການສຳຫຼວດຄັ້ງໃໝ່.
ອີງຕາມການສຳຫຼວດ ຂອງອົງການກາລລັບ (Gallup) ແລ້ວ 94 ເປີເຊັນຂອງຊາວອັຟການິສຖານ “ຕີລາຄາຊີວິດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າວ່າມີຄວາມທຸກຍາກ ລຳບາກພຽງພໍທີ່ຖືວ່າເປັນຄວາມທຸກທໍລະມານໄດ້.”
ເຖິງແມ່ນມັນຢູ່ໃນລະດັບສູງສຸດ ນັບແຕ່ປີ 2005 ກໍຕາມ ແຕ່ຄວາມທຸກທໍລະມານດັ່ງກ່າວມີທ່າອຽງສູງຂຶ້ນນັບແຕ່ປີ 2017 ເປັນຕົ້ນມາເວລາກຸ່ມຕາລີບານ ເລີ້ມການບຸກໂຈມຕີແບບຍາວໆເພື່ອເຂົ້າຄວບຄຸມປະເທດຄືນ ອີງຕາມອົງການກາລລັບ.
ໃນໝູ່ພວກແມ່ຍິງນັ້ນ 96 ເປີເຊັນແມ່ນລາຍງານວ່າ ໄດ້ປະສົບກັບຄວາມທຸກທໍລະມານ ປຽບທຽບໃສ່ 92 ເປີເຊັນ ໃນໝູ່ພວກຜູ້ຊາຍ. ບໍ່ໄດ້ມີຂໍ້ສັງເກດໃດໆທີ່ແຕກຕ່າງ ໃນລະດັບຄວາມທຸກທໍລະມານສຳລັບຂົງເຂດຕ່າງໆ ຂອງອັຟການິສຖານ.
ພວກແມ່ຍິງຍັງມີຄວາມເຫັນໄປໃນແງ່ລົບ ກ່ຽວກັບອະນາຄົດ ອີງຕາມອົງການກາລລັບ ໃນຂະນະທີ່ກຸ່ມຕາລີບານບໍ່ໄດ້ປະຕິບັດຕາມຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງພວກເຂົາ ທີ່ຈະຕ່າວປີ້ນການຫ້າມບໍ່ໃຫ້ພວກແມ່ຍິງ ເຂົ້າຮຽນໃນຊັ້ນມັດທະຍົມແລະສູງກວ່ານັ້ນ. ພວກແມ່ຍິງໄດ້ຖືກຈຳກັດບໍ່ໃຫ້ເຮັດວຽກເຮັດການໃດໆ ນອກຈາກການຮັກສາສຸຂະພາບ ແລະການສຶກສາໃນຂັ້ນປະຖົມ.
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