ເມື່ອຄົນທຳການສະແກນຮູບພາບດ້ວຍຄື້ນສຽງແມ່ເຫຼັກ ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ MRI ນັ້ນ, ເຂົາ
ເຈົ້າໃຊ້ເວລາດົນນານຢູ່ໃນທໍ່ທີ່ມີຊ່ອງຫວ່າງພຽງໜ້ອຍດຽວ. ຂັ້ນຕອນດັ່ງກ່າວແມ່ນ
ຫຍຸ້ງຍາກຫຼາຍ ສຳລັບຄົນຜູ້ທີ່ເປັນໂຣກຢ້ານບ່ອນຄັບແຄບ. ຢູ່ມະຫາວິທະຍາໄລ
ມິສຊູຣີ, ບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າແມ່ນກຳລັງເຮັດວຽກ ກ່ຽວກັບການເຮັດໃຫ້ທັງທ່ານໝໍ ແລະ
ຄົນເຈັບມີຄວາມຮູ້ສຶກດີຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ພວກເຮົາມີລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມຈາກນາງ
ແຄໂຣລ ເພຍສັນ ນັກຂ່າວຂອງວີໂອເອ, ເຊິ່ງ ພຸດທະສອນ ຈະນຳລາຍລະອຽດມາສະ
ເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ.
ການສະແກນຮູບພາບຄື້ນສຽງແມ່ເຫຼັກ ຫຼື MRI ຈະຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາແພດໝໍປິ່ນປົວພະ
ຍາດ ຫຼື ອາການບາດເຈັບໂດຍປະສະຈາກແສງລັງສີ. ເທັກໂນໂລຈີ MRI ຈະໃຊ້ພະ
ລັງງານແມ່ເຫຼັກ, ຄື້ນສຽງວິທະຍຸ ແລະ ຄອມພິວເຕີເພື່ອສ້າງຂໍ້ມູນຮູບພາບຈາກພາຍ
ໃນຮ່າງກາຍ.
ສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ໂດຍສະເພາະສຳລັບພວກຄົນໄຂ້ທີ່ເປັນໂຣກຫົວໃຈ.
ດ້ວຍໃຊ້ MRI, ບັນດາແພດໝໍສາມາດກວດຄົນໄຂ້ເພື່ອຊອກຫາວ່າ ເສັ້ນເລືອດຖືກ
ອຸດຕັນ ຫຼືບໍ່. ເຂົາເຈົ້າຍັງສາມາດກວດຫາວ່າຫົວໃຈໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຫລືບໍ່ ພາຍ
ຫຼັງທີ່ມີອາການຫົວໃຈວາຍ.
ຂໍ້ເສຍຂອງມັນກໍແມ່ນວ່າ ຄົນໄຂ້ຕ້ອງໄດ້ນອນແບບບໍ່ມີການເໜັງຕີງຢູ່ໃນທໍ່ຍາວນັ້ນ
ເປັນເວລາດົນນານ, ເຊິ່ງມັນເປັນສິ່ງທ້າທາຍແບບພິເສດສຳລັບຜູ້ທີ່ເປັນໂຣກຢ້ານ
ບ່ອນຄັບແຄບ.
ນັກຄົ້ນຄວ້າໂຮງຮຽນແພດຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ ມິສຊູຣີ, ດຣ. ທາລິສຊາ ອາລເທສ
ກ່າວວ່າ ຂັ້ນຕອນຂອງມັນແມ່ນອາດຈະຍາກຫຼາຍ ສຳລັບຄົນໄຂ້ບາງຄົນ.
ດຣ. ອາລເທສ ເວົ້າວ່າ “ມັນອາດຈະຍາກຫຼາຍ, ມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ເມື່ອຍຫຼາຍ ແລະ
ມັນມັກຈະເປັນການກວດທີ່ດົນຫຼາຍ. ພວກເຮົາກຳນົດເວລາໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ຢູ່ 90 ນາທີ,
ນຶ່ງຊົ່ວໂມງເຄິ່ງ, ເຊິ່ງຖ້າເຈົ້າເຄີຍຢູ່ໃນເຄື່ອງສະແກນ MRI ນັ້ນ, ກໍຈະຮູ້ວ່າມັນເປັນເວ
ລາທີ່ດົນຫຼາຍ.”
ເພື່ອຈະໃຫ້ມັນໄດ້ຮັບຮູບພາບທີ່ຊັດເຈນນັ້ນ, ຄົນໄຂ້ຕ້ອງໄດ້ກັ້ນໃຈ ຊ້ຳແລ້ວຊ້ຳອີກ.
ທ່ານ ໂຣເບີດ ໂທເມັນ, ນັກຄົ້ນຄວ້າອີກຄົນນຶ່ງ ຢູ່ໃນກຸ່ມຂອງໂຮງຮຽນແພດຂອງມະ
ຫາວິທະຍາໄລ ມິສຊູຣີ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ໂດຍທົ່ວໄປການສະແກນ MRI ຈະໃຊ້ເວລາດົນ
ນານເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮູບນຶ່ງອອກມາ ແລະ ຖ້າເຈົ້າເຄື່ອນໄຫວຢູ່ໃນລະຫວ່າງການກວດ
ເອົາຮູບພາບດັ່ງກ່າວນັ້ນ, ເຈົ້າກໍຈະໄດ້ຮູບທີ່ມົວ.”
ທ່ານ ໂທເມັນ ກັບ ດຣ. ອາລເທສ ແມ່ນກຳລັງເຮັດວຽກໃນໂຄງການທີ່ເອີ້ນວ່າ ຄວາມ
ໄວຂອງຫົວໃຈ. ດ້ວຍເທັກໂນໂລຈີທີ່ເອີ້ນວ່າ Heart Speed ຫລືຄວາມໄວຂອງຫົວໃຈ,
ຊອຟແວວິເຄາະຂໍ້ມູນ ຈະດຶງເອົາຂໍ້ມູນການເຄື່ອນໄຫວຈາກຮູບພາບຄື້ນແມ່ເຫຼັກອອກ
ມາ. ເພື່ອນຮ່ວມງານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ, ທ່ານ ສຕີຟ ແວນ ໂດເຣັນ ເວົ້າວ່າ ເທັກໂນໂລ
ຈີຄວາມໄວຂອງຫົວໃຈ ຈະເຮັດໃຫ້ແພດລັງສີເຫັນຫົວໃຈສາມາດເຫັນຮູບພາບໄດ້ຢ່າງ
ຈະແຈ້ງ ແມ່ນແຕ່ຕອນທີ່ຄົນໄຂ້ຈະຫາຍໃຈແບບປົກກະຕິຢູ່ກໍຕາມ.
ທ່ານ ແວນ ໂດເຣັນ ໄດ້ເວົ້າວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ຄົ້ນພົບວ່າ ພວກເຮົາສາມາດແຍກການ
ເຄື່ອນໄຫວຂອງການຫາຍໃຈ ອອກຈາກການເຄື່ອນໄຫວຂອງຫົວໃຈໄດ້ຂ້ອນຂ້າງດີ
ດ້ວຍການໃຊ້ຊອຟແວນີ້ ແລະພວກເຮົາຄິດວ່າ ພວກເຮົາຄວນພະຍາຍາມເລີ່ມໃຊ້ມັນ
ກັບຂໍ້ມູນຄົນໄຂ້ທີ່ແທ້ຈິງ.”
ເປົ້າໝາຍຂອງມັນແມ່ນຫຍັງ? ແມ່ນເພື່ອການສະແກນທີ່ສະບາຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າສຳລັບ
ຄົນໄຂ້ ທີ່ເຂົາເຈົ້າສາມາດຫາຍໃຈໃນລະດັບປົກກະຕິ. ໂດຍບໍ່ຕ້ອງກັ້ນໃຈຊ້ຳໄປຊໍ້າມາ,
ການສະແກນກໍຈະໃຊ້ເວລາສັ້ນກວ່າຫລາຍ. ພຽງ 15 ຫາ 30 ນາທີ.
ດຣ. ອາລເທສ ໄດ້ກ່າວວ່າ “ພວກຄົນໄຂ້ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດ ເພາະວ່າມັນຈະເຮັດ
ໃຫ້ການກວດງ່າຍຂຶ້ນກວ່າເກົ່າສຳລັບເຂົາເຈົ້າ.” ເພິ່ນໄດ້ກ່າວເພີ່ມເຕີມວ່າ “ຫວັງວ່າ
ແພດລັງສີ ເຊິ່ງເປັນຜູ້ອ່ານມັນ ຫຼື ນັກຫົວໃຈວິທະຍາ ທີ່ອ່ານພາບ MRI ຈະໄດ້ຮັບຜົນ
ປະໂຫຍດຈາກເທັກໂນໂລຈີນີ້ ຍ້ອນວ່າຮູບພາບຈະແຈ້ງຂັ້ນກວ່າເກົ່າຫຼາຍ.”
ບັນດານັກຄົ້ນຄວ້າຄາດວ່າ ເທັກໂນໂລຈີຄວາມໄວຂອງຫົວໃຈຈະມີອອກມາໃຫ້ຄລີນິກ
ຕ່າງໆໃຊ້ພາຍໃນຫ້າປີຂ້າງໜ້ານີ້.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
ສະແດງຄວາມເຫັນໃຫ້ເບິ່ງ