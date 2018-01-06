ສຫລ ເຕືອນວ່າ ປາກິສຖານ ອາດຈະສູນເສຍ ການຊ່ວຍເຫຼືອ 1 ພັນ 900 ລ້ານໂດລາ

ປະທານາທິບໍດີສະຫະລັດ ທ່ານດໍໂນລ ທຣໍາ ໄດ້ຂຽນຂໍ້ຄວາມຂຽນລົງໃນທວິດເຕີ ໃນ
ຕອນແລງວັນສຸກວານນີ້ວ່າ “ເປັນຄວາມຄິດທີ່ດີ ແຣນ!” ໃນການຕອບຕໍ່ ການສົ່ງຂໍ້
ຄວາມ ທາງທວີດເຕີ ຂອງສະມາຊິກສະພາສູງ ແຣນ ພອລ ກ່ຽວກັບ ການຢຸດເຊົາໃຫ້
ການຊ່ວຍເຫລືອແກ່ປາກິສຖານ.
ທ່ານພອລ ກ່າວຢູ່ໃນຂໍ້ຄວາມທາງທວິດເຕີຂອງທ່ານວ່າ “ຂ້າພະເຈົ້າຈະສະເໜີຮ່າງ
ກົດໝາຍ ເພື່ອຢຸຸດເຊົາການຊ່ວຍເຫລືອປາກິສຖານ ໃນບໍ່ເທົ່າໃດມື້ຕໍ່ໜ້ານີ້. ຮ່າງກົດ
ໝາຍ ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຈະນຳເອົາເງິນ ທີ່ຈະສົ່ງໄປໃຫ້ປາກິສຖານນັ້ນ ແລະນຳມາໃຊ້
ເປັນກອງທຶນ ເພື່ອກໍ່ສ້າງຖະໜົນຫົນທາງ ແລະຂົວຕ່າງໆຢູ່ທີ່ນີ້
ໃນປະເທດຂອງພວກເຮົາ.”
ລັດຖະບານທ່ານທຣໍາໄດ້ປະກາດໃນວັນພະຫັດທີ່ຜ່ານມານີ້ວ່າ ຕົນໄດ້ໂຈະການຊ່ວຍ
ເຫລືອທາງທະຫານແກ່ປາກິສຖານ ແລະກ່າວວ່າ ການໂຈະດັ່ງກ່າວຈະດຳ ເນີນຕໍ່ໄປ
ຈົນກວ່າອິສລາມາບັດ “ເອົາບາດກ້າວຢ່າງເດັດຂາດ” ຕໍ່ພວກກະບົດ ຕາລີບານໃນອັຟ
ການິສຖານ ແລະຕາໜ່າງຮັກການີ.
ພວກເຈົ້າໜ້າທີ່ ກ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ ການໂຈະການຊ່ວຍເຫຼືອດັ່ງກ່າວຈະ ເປັນ
ຜົນກະທົບຕໍ່ເຄື່ອງອຸປະກອນທາງທະຫານ 1 ພັນລ້ານໂດລາ ແລະ ອີກ 900 ຮ້ອຍ
ລ້ານໂດລາ ແມ່ນການໃຊ້ຈ່າຍໃນການປະຕິບັດງານຕໍ່ຕ້ານພວກກໍ່ການຮ້າຍ.
ເຈົ້າໜ້າທີ່ອາວຸໂສລັດຖະບານສະຫະລັດຄົນນຶ່ງກ່າວໃນວັນສຸກວານນີ້ວ່າ “ໄດ້ມີເວລາ
ພຽງພໍສຳລັບປາກິສຖານ ທີ່ຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຕົນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ຄຳຮຽກຮ້ອງ
ຂອງພວກເຮົາຢ່າງຈິງຈັງ.”
ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ “ພວກເຮົາໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງ ເຖິງຄວາມຄາດ ຫວັງ
ຂອງພວກເຮົາ. ແຕ່ບໍ່ເປັນຈັ່ງໂຊກ ພວກເຮົາຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຫັນ ການເອົາ ບາດກ້າວທີ່
ມີຄວາມໝາຍທີ່ພວກເຮົາຊອກຫາຢູ່ນັ້ນ.”
ແຕ່ທາງກອງທັບປາກິສຖານ ໄດ້ປະຕິເສດຕໍ່ການເຄື່ອນໄຫວຂອງສະຫະລັດວ່າເປັນ
ການສະກັດກັ້ນທີ່ບໍ່ມີຄວາມໝາຍຊຶ່ງມີພຽງແຕ່ຈະບ່ອນທຳລາຍການຮ່ວມມືທາງດ້ານ
ຄວາມປອດໄພ ແລະຄວາມພະຍາຍາມ ເພື່ອສ້າງສັນຕິພາບ ຢູ່ໃນຂົງເຂດ.
ໂຄສົກກອງທັບ ພົນຕີອາຊິບ ກາຟໍ ກ່າວຕໍ່ວີໂອເອວ່າ “ປາກິສຖານບໍ່ເຄີຍຕໍ່ສູ້ເພື່ອເງິນ
ແຕ່ເພື່ອສັນຕິພາບ.”
ນາຍພົນກາຟໍ ຍັງປະຕິເສດການກ່າວຫາຕ່າງໆຂອງສະຫະລັດວ່າ ປາກິສຖານ ບໍ່ໄດ້
ໃຫ້ບ່ອນຫລົບລີ້ໃດໆ ແຕ່ພວກຕາລິບານຫລືຮັກການີ ທີ່ພວກເຂົາສາມາດໂຈມຕີກຳ
ລັງສະຫະລັດ ຢູ່ປະເທດອັຟການິສຖານ ທີ່ເປັນເພື່ອນບ້ານ.
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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