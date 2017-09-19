ສະຫະລັດ ສົ່ງທະຫານ ໄປຕື່ມ 3,000 ຄົນ ໃນ ອັຟການິສຖານ

ລັດຖະມົນຕີປ້ອງກັນປະເທດສະຫະລັດ ທ່ານ Jim Mattis ກ່າວວ່າ ສະຫະລັດກຳລັງ
ສົ່ງທະຫານ 3,000 ຄົນໄປອັຟການິສຖານ ແລະເພີ້ມຂຶ້ນເກີນ 25 ເປີເຊັນ ຂອງກຳລັງທະຫານສະຫະລັດຢູ່ທີ່ນັ້ນ.
ທ່ານ Mattis ກ່າວຕໍ່ບັນດານັກຂ່າວຢູ່ທຳນຽບຫ້າແຈໃນວັນຈັນວານນີ້ວ່າ ກຳລັງທະ
ຫານສະຫະລັດ ທີ່ເພີ້ມຂຶ້ນຈະ “ກາຍ 3,000” ຄົນ ແຕ່ທ່ານປະຕິເສດທີ່ຈະບອກຈຳ
ນວນທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງ. ທ່ານກ່າວວ່າ “ຄວາມຈິງແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ເຊັນ
ຄຳສັ່ງຫລ້າສຸດໃນປັດຈຸບັນນີ້ເທື່ອ.”
ທ່ານ Mattis ກ່າວວ່າ “ສ່ວນໃຫຍ່ຂອງເຂົາເຈົ້າແມ່ນກຳລັງເດີນທາງໄປຫລືໄດ້ຮັບຄຳ
ສັ່ງແລ້ວໃນເວລານີ້ ແລະຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຢາກໃຫ້ລາຍລະອຽດໃດໆເພີ້ມເຕີມ ທີ່ຈະຊ່ວຍ
ພວກສັດຕູ.”
ນາຍທະຫານຊັ້ນສູງຂອງທຳນຽບຫ້າແຈ ໄດ້ຮ້ອງສະຖານະການປັດຈຸບັນຢູ່ໃນອັຟກາ
ນິສຖານວ່າ "ຢູ່ໃນສະພາບບໍ່ໄປບໍ່ມາ” ແລະຂໍຮ້ອງໃຫ້ສົ່ງກຳລັງໄປຕື່ມ.
ການສົ່ງກຳລັງໄປຕື່ມເທື່ອໃໝ່ນີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ທະຫານອາເມຣິກັນ ຢູ່ປະເທດເອເຊຍໃຕ້
ດັ່ງກ່າວ ເພີ້ມຂຶ້ນຂຶ້ນເປັນ 14,000 ຄົນ ໃນຂະນະທີ່ວັນຄົບຮອບ 16 ປີຂອງສົງຄາມຢູ່
ທີ່ນັ້ນພວມຈະກ້າວມາເຖິງ. ກຳລັງທະຫານສະຫະລັດໄດ້ເຂົ້າໄປປະຕິບັດງານໃນອັຟ
ການິສຖານ ເພື່ອໂຄ່ນລົ້ມລັດຖະບານທີ່ໄດ້ນຳພາໂດຍ ພວກ Taliban ແລະບັນດາສະມາຊິກຂອງກຸ່ມກໍ່ການຮ້າຍ al-Qaida ໃນທ້າຍປີ 2001 ຫລັງຈາກທ້າວ Osama
bin Laden ໄດ້ສັ່ງໃຫ້ໂຈມຕີນະຄອນ New York ແລະ Washington ໃນວັນທີ 11
ເດືອນກັນຍາຂອງປີນັ້ນ.
ໃນການຕັດສິນໃຈສົ່ງທະຫານໄປເພີ້ມນີ້ ປະທານາທິບໍດີ ດໍໂນລ ທຣໍາໄດ້ປ່ຽນໃຈກ່ຽວ
ກັບວ່າ ຈະຮັບມືແບບໃດກັບບັນຫາຂັດແຍ້ງຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ ຊຶ່ງ ເປັນສົງຄາມທີ່
ຍາວນານທີ່ສຸດຂອງສະຫະລັດ. ກ່ອນການເລືອກຕັ້ງໃນປີກາຍນີ້ ທ່ານທຣໍາຜູ້ສະໝັກ
ໄດ້ຮຽກຮ້ອງຢູ່ເປັນປະຈຳໃຫ້ຖອນທະຫານສະຫະລັດທັງໝົດອອກຈາກອັຟການິສຖານ.
ໃນສິງຫາຜ່ານມານີ້ ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ ປະທານາທິບໍດີທຣໍາກ່າວວ່າ ທ່ານໄດ້ສະໜອງ
ຕອບຕໍ່ການຮ້ອງຂອງບັນດາຜູ້ບັນຊາການທະຫານ ໃຫ້ສົ່ງກຳລັງໄປເພີ້ມ ແລະຈັດຕັ້ງ
ໃນອັນທີ່ທ່ານຮ້ອງວ່າ “ວິທີໂດຍທີ່ໃຊ້ເງື່ອນໄຂເປັນພື້ນຖານ” ເພື່ອຊັ່ງຊາລະດັບກຳລັງ
ແລະການປະຕິບັດງານຂອງທະຫານຢູ່ໃນອັຟການິສຖານ.
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