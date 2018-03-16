ສຫລ ລົງໂທດ ຣັດເຊຍ ທີ່ແຊກແຊງ ເຂົ້າໃນ ການເລືອກຕັ້ງ ແລະປະນາມ ການໂຈມຕີ ຢູ່ ອັງກິດ

ຣັດເຊຍຈະເພີ້ມລາຍຊື່ຊາວອາເມຣິກັນ ເຂົ້າຢູ່ໃນ “ບັນຊີດຳ” ຂອງຕົນ ໃນການຕອບ
ໂຕ້ ຕໍ່ການລົງໂທດຄັ້ງໃໝ່ ຕໍ່ຣັດເຊຍ ທີ່ຖືກກ່າວຫາວ່າ ແຊກແຊງເຂົ້າໃນການ
ເລືອກຕັ້ງ.
ອົງການຂ່າວ RIA ໂນໂວສຕີ ຂອງຣັດເຊຍ ໄດ້ອ້າງຄຳເວົ້າ ຮອງລັດຖະມົນຕີຕ່າງ
ປະເທດ ທ່ານເຊີເກ ຣີຢັບກັອຟ ໃນວັນສຸກມື້ນີ້ວ່າ ຣັດເຊຍກຳລັງກະກຽມການລົງໂທດ
ຕໍ່ “ກຸ່ມນັກສະແດງອາເມຣິກັນຈຸໃໝ່” ແລະອາດເປັນໄດ້ທີ່ຈະເອົາ“ບາດກ້າວເພີ້ມຕື່ມ.”
ອົງການຂ່າວ RIA ລາຍງານວ່າ ທ່ານຣີຢັບກັອຟໄດ້ກ່າວຫາສະຫະລັດວ່າ ຂົ່ມຂູ່ຕໍ່
ສະຖຽນລະພາບຂອງໂລກ ແຕ່ກໍເວົ້າວ່າ ມົສກູຍັງຕ້ອງການຮັກສາ ການສົນ ທະນາ
ຫາລືກັບວໍຊິງຕັນໄວ້ ເຖິງແມ່ນໄດ້ຖືກບັງຄັບໃຫ້ເອົາມາດຕະການຕອບໂຕ້ ເນື່ອງ
ຈາກວ່າ “ຄວາມດື້ດຶງທາງການເມືອງຂອງອາເມຣິກັນ.”
ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ລັດຖະບານທ່ານທຣໍາໄດ້ປະກາດການລົງໂທດຕໍ່ຊາວຣັດເຊຍ
19 ຄົນ ແລະ 5 ບໍລິສັດ ໂດຍກ່າວຫາວ່າ ແຊກແຊງເຂົ້າໃນການເລືອກ ຕັ້ງໃນສະຫະ|
ລັດ ປີ 2016.
ນອກນັ້ນ ສະຫະລັດຍັງໄດ້ຮ່ວມ ການປະນາມຢ່າງແຮງຂອງສາກົນ ຕໍ່ຣັດເຊຍທີ່ໄດ້ໃຊ້ອາວຸດເຄມີທຳລາຍປະສາດ ໂຈມຕີຢູ່ໃນອັງກິດ ທີ່ມີການຖີ້ມໂທດ ໃສ່ ມົສກູນັ້ນ.
ເມື່ອນັກຂ່າວຖາມ ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ກ່ຽວກັບການໂຈມຕີດ້ວຍສານພິດ ທີ່ແນເປົ້າ
ໝາຍໃສ່ອະດີດນັກສືບທີ່ເຮັດວຽກໃຫ້ສອງຝ່າຍທີ່ເມືອງໂຊລສເບີຣີນັ້ນ ປະທານາທິບໍ
ດີທຣໍາໄດ້ຕອບວ່າ “ເບິ່ງແລ້ວຄືວ່າຣັດເຊຍຢູ່ເບື້ອງຫຼັງ”
ທ່ານໄດ້ກ່າວເຖິງ ການພະຍາມລອບສັງຫານເມື່ອວັນ ທີ 4 ເດືອນມີນາຜ່ານມາຕໍ່
ອະດີດນັກສືບວ່າເປັນ “ເລື້ອງທີ່ເສົ້າສະຫລົດໃຈທີ່ສຸດ." ທ່ານກ່າວວ່າ ສະຫະລັດ
ກຳລັງຖືເອົາເລື່ອງດັ່ງກ່າວ “ເປັນເລື່ອງຮ້າຍແຮງ ດັ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຄິດ ຄືກັບຫຼາຍໆ
ຄົນ.” ທ່ານທຣໍາປາກົດວ່າ ລັງເລໃຈກ່ອນໜ້ານີ້ ທີ່ຈະຕິຕຽນປະທານາທິບໍດີຣັດເຊຍ
ທ່ານວະລາດີເມຍ ປູຕິນ ຫຼືເອົາບາດກ້າວຢ່າງເຂັ້ມແຂງຕໍ່ຣັດເຊຍ.
ໃນວັນພະຫັດວານນີ້ ລັດຖະບານສະຫະລັດ ໄດ້ຮ່ວມກັບປະເທດອັງກິດ ຝຣັ່ງ ແລະ
ເຢຣະມັນ ໃນການໃຫ້ຄວາມສະໜັບສະໜູນຕໍ່ລອນດອນທີ່ລົງຄວາມເຫັນ ວ່າ ຣັດເຊຍ
ເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ການໂຈມຕີແກັສທຳລາຍປະສາດ. ຖະແຫຼງ ການຮ່ວມ ກ່າວວ່າ
“ບໍ່ມີການອະທິບາຍທີ່ມີເຫດຜົນອື່ນໃດ” ແລະ “ຄວາມລົ້ມແຫລວຂອງຣັດເຊຍ ທີ່ຈະ
ແກ້ໄຂຕໍ່ການຮ້ອງຂໍທີ່ຖືກຕ້ອງໂດຍລັດຖະບານຂອງລາດຊະອານາຈັກອັງກິດ ທີ່ເນັ້ນ
ໜັກເພີ້ມຕື່ມຕໍ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຣັດເຊຍ.”
ຄວາມເຫັນຂອງທ່ານ
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