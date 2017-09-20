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ສຫລ ຢືນຢັນວ່າ ກຳລັງຊີເຣຍ ຂ້າມເຂດປອດ ການປະທະກັນ ທີ່ເມືອງ Deir el-Zour

ພາບທີ່ໄດ້ເປີດເຜີຍ ໃນວັນທີ 4 ກັນຍາ 2017, ໂດຍອົງການຂ່າວ SANA ຂອງທາງການຊີເຣຍ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ກຳລັງທະຫານຂອງລັດຖະບານຊີເຣຍ ແລະ ພວກຕິດອາວຸດ ທີ່ນິຍົມລັດຖະບານ ຢືນຢູ່ເທິງ ລົດກະບະ ທີ່ຕິດຕັ້ງດ້ວຍປືນກົນໜັກ, ຢູ່ໃນເມືອງ Deir el-Zour ທາງພາກຕາເວັນອອກຂອງຊີເຣຍ.

ກຳລັງ​ແນວ​ໂຮມ ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ນຳພາ​ຂອງ​ສະຫະລັດ ກ່າວ​ວ່າ ທະຫານ​ຊີ​ເຣຍທີ່​ໄດ້​ຮັບ​
ການ​ໜູນຫລັງ​ ຈາກຣັດ​ເຊຍ ​ໄດ້​ຂ້າມ​ແມ່​ນ້ຳຢູ​ເຟຣຕິ​ສ ​ທີ່​ເມືອງ Deir el-Zour ໃນ​
ຄວາມ​ພະຍາຍາມ​ເພື່ອ​ເຂົ້າຄວບ​ຄຸມ ​ເມືອງ​ດັ່ງກ່າວຂອງ​ຊີ​ເຣຍ ຊຶ່ງເປັນ​ການ​ເຄື່ອນ
​ໄຫວທີ່​ອາດ​ຈະ​ພາ​ໃຫ້​ເກີດ​ການ​ປະ​ເຊີນ​ໜ້າ ກັບ​ກຳລັງ​ທີ່​ໄດ້​ຮັບການສະໜັບສະ​ໜູນ
ຈາກ​ສະຫະລັດ ​ໃນ​ພາກ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ເມືອງ​ນີ້.

ແຜ່ນທີ່ ເຂດເມືອງ Deir el-Zour ຂອງຊີເຣຍ
ແຜ່ນທີ່ ເຂດເມືອງ Deir el-Zour ຂອງຊີເຣຍ

ພັນ​ເອກ Ryan Dillion ​ໂຄສົກ​ຂອງ​ກຳລັງ​ແນວ​ໂຮມ ​ພາຍ​ໃຕ້​ການ​ນຳພາ​ ຂອງ
ສະຫະລັດ ກ່າວຕໍ່​ວີ​ໂອ​ເອ​ ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ວານ​ນີ້​ວ່າ “ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້ການ​ຢືນຢັນ​
ໄດ້​ວ່າ ກຳລັງ​ຂອງ​ຣັດ​ເຊຍ​ແລະອຳນາດ​ການ​ປົກຄອງ​ຊີ​ເຣຍ​ໄດ້​ຂ້າມໄປ​ທາງ​ຝັ່ງ​
ຕາ​ເວັນອອກຂອງ​ແມ່​ນ້ຳ​ຢູ​ເຟຣຕິ​ສ​ແລ້ວ. ພວກຣັດ​ເຊຍໄດ້​ໃຫ້ການ​ສະໜັບສະໜູນ
​ທາງ​ອາກາດຕໍ່ການ​ປະຕິບັດ​ງານ​ຂອງ​ທະຫານ​ຊີ​ເຣຍ ​ເພື່ອເຂົ້າຄວບ​ຄຸມດິນ​ແດນ
ທີ່ຢູ່​ອ້ອມ​ແອ້ມ​ເມືອງ Deir el-Zour ຄືນ.”

ການ​ໂຈມ​ຕີ​ເພື່ອ​ເຂົ້າຍຶດ​ເອົາ​ເມືອງ Deir el-Zour ຊຶ່ງ​ເປັນ​ນຶ່ງ​ໃນ​ທີ່​ໝັ້ນອັນ​ເຂັ້ມ​ແຂງ
​ຂອງ​ກຸ່ມຫົວ​ຮຸນ​ແຮງ​ລັດ​ອິສລາມ​ໃນຊີ​ເຣຍ ​ເລີ້ມຂຶ້ນ​ໃນຕົ້ນ​ເດືອນ​ນີ້. ກອງທັບທີ່​ໄດ້​ຮັບ
​ການ​ສະໜັບສະໜູນ​ໂດຍ ​ກຳລັງ​ທະຫານ​ບ້ານ​ຊີ​ໄອ​ທ໌ ແລະ ​ກຳລັງ​ທາງ​ອາກາດ​ຂອງ
ຣັດ​ເຊຍ ​ໄດ້​ບຸກຄືບ​ໜ້າ​ຈາກ​ກ້ຳ​ຕາ​ເວັນ​ຕົກ​ຂອງ​ເມືອງ​ດັ່ງກ່າວ ​ແລະ​ ທັບມ້າງ​ການ​ປິດ​
ລ້ອມ ເຂດ​ຄວບ​ຄຸມ​ຂອງ​ລັດຖະບານ​ຊີ​ເຣຍ ທີ່​ເມືອງ​ Deir el-Zour ເປັນ​ເວລາ 3 ປີ
ໂດຍ​ກຸ່ມລັດ​ອິສລາມ.

ເຮລິຄອບເຕີ ກອງທັບຣັດເຊຍ ບິນຢູ່ເທິງທະເລຊາຍ ໃນແຂວງ Deir el-Zour ຂອງຊີເຣຍ, ວັນທີ 15 ກັນຍາ 2017.
ເຮລິຄອບເຕີ ກອງທັບຣັດເຊຍ ບິນຢູ່ເທິງທະເລຊາຍ ໃນແຂວງ Deir el-Zour ຂອງຊີເຣຍ, ວັນທີ 15 ກັນຍາ 2017.

ໃນ​ຂະນະ​ດຽວ​ກັນ ກຳລັງ​ປະຊາທິປະ​ໄຕ​ຊີ​ເຣຍ ຫຼື SDF ທີ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ໜຸນ​ຫຼັງ ໂດຍ
​ສະຫະລັດກໍ​ເລີ້ມການ​ປະຕິບັດ​ງານ​ ຈາກ​ກ້ຳ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ເມືອງ​ດັ່ງກ່າວ ພວກ
​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ບຸກຄືບ​ໜ້າ​ຢ່າງ​ວ່ອງໄວ ​ໂດຍ​ເຂົ້າຄວບ​ຄຸມ ພື້ນທີ່ 300 ກິ​ໂລ​ແມັດ​ມົນທົນ
ທີ່​ຕັ້ງ​ເລາະ​ຕາມ​ແຄມ​ຝັ່ງ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ ​ຂອງ​ແມ່​ນ້ຳ​ຢູ​ເຟຣຕິ​ສ.

ແມ່​ນ້ຳ​ຢູ​ເຟຣຕິ​ສ ຊຶ່ງ​ໄຫຼ​ຜ່ານ​ທາງ​ກາງຂອງ​ເມືອງ ​ແມ່ນ​ເປັນ​ເສັ້ນ​ແບ່ງ​ເຂດ​ແດນ ຂອງ
​ທັງ​ສອງ​ຝ່າຍ​ ​ແລະ​ຖື​ວ່າ​ເປັນ​ສ່ວນ​ນຶ່ງ ຂອງເຂດ​ປອດ​ການ​ປະ​ທະ ລະຫວ່າງ​ ກຳລັງ
​ແນວໂຮມ​ພາຍ​ໃຕ້ການ​ນຳພາ​ ຂອງ​ສະຫະລັດ ​ແລະ ຣັດ​ເຊຍ ທີ່​ຕັ້ງ​ໃຈ​ຈະ​ແບ່ງ​ເຂດ
​ໃນ​ການ​ປະຕິບັດ​ງານ​ຂອງ​ຕົນ ຢູ່​ໃນ​ປະ​ເທດ​ຊີ​ເຣຍ ​ແລະ​ປ້ອງ​ກັນ​ບໍ່​ໃຫ້​ເກີດ​ການປະທະ
ກັນ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ປະ​ໝາດ.

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